MÜSİAD: Mısır’da üretip Türkiye’ye satana ek vergi getirilmeli

EKONOMİ (BURSA)

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu, 1. Bölge Tanışma ve İstişare Toplantısı, MÜSİAD Bursa Şubesi ev sahipliğinde Özel Mesafe Koleji’nde gerçekleştirildi. Toplantıya; MÜSİAD Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Gümüşkaya MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, MÜSİAD Bursa Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Alaeddin Dağlı ve çevre illerden çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Toplantıda sektörün güncel sorunları, ihracatta yaşanan kayıplar, küresel rekabet koşulları ve çözüm önerileri ele alındı. Sektörün hem Türkiye’de hem de dünya genelinde ciddi baskılar altında olduğunu belirten Hayrettin Gümüşkaya, yüksek faiz oranları, artan enerji ve işçilik maliyetleri ile işletme sermayesine erişimdeki zorlukların üreticiyi zorladığını söyledi. Gümüşkaya, kur-enflasyon dengesizliğinin ihracat siparişlerinde kayba neden olduğunu vurgulayarak, hazırladıkları 20 maddelik çözüm önerisi raporunun ilgili karar alıcılara iletildiğini ifade etti. Bazı firmaların maliyet baskısı nedeniyle üretimlerini Mısır başta olmak üzere farklı ülkelere kaydırdığını hatırlatan Gümüşkaya, bunun uzun vadede sürdürülebilir bir çözüm olmadığını belirterek, “Ancak geçmiş tecrübelerimiz bize üretimin dışarıya kaydırılmasının kalıcı ve sağlıklı bir çözüm olmadığını göstermiştir. Yurt dışında fabrika taşıyıp sonra elindekini de kaybeden, geri dönmek zorunda kalan ya da iflas eden firmaların örnekleri hâlâ hafızamızda. Bu milli birikimin bu şekilde erozyona uğraması kabul edilebilir değildir” dedi.

“Diplomatik ve idari engeller artıyor”

Gümüşkaya, sanayicilerin yalnızca ticari rekabetle değil, diplomatik engellerle de mücadele ettiğini söyledi. Cezayir’in tekstil ürünlerine uyguladığı ek vergiler nedeniyle ihracatın neredeyse durma noktasına geldiğini aktaran Gümüşkaya, buna karşılık Mısır’dan gelen bitmiş hazır giyim ürünlerinin Türkiye pazarını hızla işgal ettiğini vurguladı. Ayrıca bazı ülkelerdeki kota uygulamaları, uzun süren gümrük işlemleri ve tarife dışı engellerin ihracatı zorlaştırdığını; Azerbaycan’a yönelik lojistik maliyetlerindeki ani artışların da yeni bir sorun alanı oluşturduğunu dile getirdi. Devletin sektöre yönelik destekleri hızlandırması gerektiğini ifade eden Gümüşkaya, sektörün ihtiyaç duyduğu öncelikli adımları şöyle sıraladı: ‘Maliyet baskısını azaltacak düzenlemeler, faiz indirimlerinin hızlandırılması, enerji üretmek isteyen firmalar için engellerin kaldırılması, enerji ve işçilik desteklerinin artırılması ve enflasyona paralel kur politikasının uygulanması.” Gümüşkaya özellikle Mısır’da üretip Türkiye’ye bitmiş ürün satan firmalara karşı ek vergi uygulanması gerektiğini vurgulayarak, “Yurt dışından gelen hammaddeye değil, bitmiş tüketime hazır ürünlere vergi getirilmeli. Bu adımlar hem sektörümüzü hem de ülke ekonomisini daha güçlü bir konuma taşır” diye konuştu.