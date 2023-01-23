Online giyim markası Vaggon da fiyatlarını sabitledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022’de yıllık bazda enflasyon oranını yüzde 64,27 olarak açıkladıktan sonra, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan fiyat sabitleme ve indirim çağrısına başta zincir marketler ve mobilyacılar olmak üzere birçok sektörden destek geldi.

Ünlü giyim markası Vaggon da çağrıya destek vereceğini duyurdu. Markanın Genel Müdürü Doğukan Eyüboğlu, “Tüm dünya zor bir ekonomik süreçten geçiyor, giyim de barınma ve yeme içme kadar temel ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Bu zor günler, temel ihtiyaçların karşılanması için fiyatlarımızda sabitleme ve indirim kampanyası düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

Aynı fiyat kurgusunu yurt dışına da taşıyacak

Doğukan Eyüboğlu şu açıklamayı yaptı: “Bakanlığımızdan yapılan çağrı sonrasında ekonomimize katkıda bulunmak için biz de bazı adımlar atmaya karar verdik. Fiyatlarımızı sabitleyip, birçok ürünümüzde indirim yaptık. Müşterilerimizi uygun fiyata kaliteli modayla buluşturmak için çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Modanın mutlulukla doğrudan ilişkisi olduğunu biliyoruz. Bu yüzden kimsenin ekonomik zorluk nedeniyle mutluluktan mahrum kalmasını istemeyiz. Aynı fiyat politikasıyla çok yakında birçok farklı kategoride de hizmet vermeye başlayacağız. Büyük beden, takı, aksesuar, ayakkabı, çanta ve erkek giyim olarak ses getireceğimize inanıyoruz.”

Özellikle pandemi ve savaşın sadece Türkiye’yi değil, tüm dünyayı ekonomik olarak etkilediğini belirten Vaggon Genel Müdürü Doğukan Eyüboğlu, “Biz hem yurt içi hem yurt dışına yönelik çalışan bir markayız, her mevsim 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Bu yüzden dünyadaki ekonomik koşullar bizim için çok önemli. E-ihracat konusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hazırlıklarımızın %90’ını tamamladık. Çok yakında aynı fiyat kurgusuyla yurt dışında da ses getireceğiz” dedi.

Alışverişte "Vaggon etkisi"

“Paranın zor kazanıldığını ve aslında paranın harcanırken kazanıldığını biliyoruz. Tüketiciler de aynı ürüne, aynı kaliteye 2 katı fiyat ödemek yerine Vaggon’dan yapacakları alışverişlerle daha uygun alternatiflere sahip olabilir” diyen Vaggon Genel Müdürü Doğukan Eyüboğlu, “Ürün değil etki satan, genç, hevesli ve yüksek motivasyonla değer yaratan İstanbul merkezli bir ekibiz. Ailemize katılan herkesin ve tüm zevklerin bütünsel faydası için çalışan dinamik bir ekip kurarak yola çıktık. Tüketim hızınıza yetişmeyi değil, deneyime ortak olmayı ilke edindik. 'Mesaj ver, iyi hisset ve gülümse’ diyerek ortaya çıkan özgüvenin mıknatıs etkisine 'Vaggon etkisi’ dedik. Geniş ürün yelpazemiz sayesinde herkesin kendini yansıtabileceği bir alan yaratarak, modaya dair sıkıcı alışkanlıkları ve ritüelleri şölene dönüştürdük” dedi.

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