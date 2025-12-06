Otomotiv ve tekstil ürünlerinin ithalatında ek gümrük vergisinden muafiyet getirildi

  1. Ekonomim
Otomotiv ve tekstil hammaddesi iplik ithalatında ek gümrük vergisinden muafiyet getirildi.

ANKARA(EKONOMİ)-Medikal ve otomotiv sanayi yanı sıra ağırlıklı olarak tekstil sektöründe hammadde olarak kullanılan poliamid iplik ithalatında ek gümrük vergisinden muaf olmak üzere açılan tarife kontenjanını dağıtım esasları belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğ kapsamında, 5402.31, 5402.32, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 Gümrük Tarife Pozisyonları altında sınıflandırılan eşyaların ithalatında 18/11/2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın öngördüğü ek mali yükümlülükten muaf olarak 2 bin 986 ton ürün ithal edilebilecek.

Her bir ülke veya gümrük menşeli eşya için bir dönemde en fazla 995 tonluk tarife kontenjanı verilebilecek. Tarife kontenjanı başvuru sırasına göre dağıtılacak. Güncel kontenjan kullanımına ilişkin bilgiler ise Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanacak. Her bir beyanname için ise tarife kontenjanı miktarı 15 tonu aşamayacak. 

