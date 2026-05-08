Pınar Taşdelen Engin: Tekstil hala lider sektör

Şirket, kendi markası Poly-eco ile çevre dostu üretim anlayışını güçlendirirken, uluslararası Global Recycle Standard (GRS) sertifikasıyla da bu yaklaşımını belgeliyor. Geri dönüştürülmüş hammaddelerle fonksiyonel iplik üretimi gerçekleştiren Polyteks, temiz üretim ve yüksek katma değer hedefiyle global pazarda rekabet gücünü artırıyor.

Polyteks’in geliştirdiği iplikler; otomotivden ev tekstiline, konfeksiyondan inşaat ve savunma sanayiine kadar geniş bir kullanım alanına hitap ediyor. Bu çeşitliliğin tekstil sektörünün stratejik önemini artırdığına dikkat çeken Engin, sektörün hem Bursa hem de Türkiye için vazgeçilmez konumunu koruduğunu ifade etti.

“Tekstilin geleceği parlak”

Tekstilin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Engin, üretim kadar üretim biçiminin de önem kazandığını belirterek şunları söyledi: “Nasıl ürettiğimiz, neyi dönüştürdüğümüz ve gelecek nesillere nasıl bir dünya bıraktığımız artık en az üretim kadar önemli. Doğaya saygılı, sürdürülebilir kaynaklarla katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz.”

Tekstilin çok geniş bir etki alanına sahip olduğunu vurgulayan Engin, sağlıktan savunma sanayiine, inşaattan gıdaya kadar birçok sektörde tekstilin kritik rol oynadığını belirterek, “Tekstil, Türkiye’nin en parlayan sektörlerinden biri olma özelliğini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de sürdürecek” dedi.

“Çevre dostu üretim modeli”

Polyteks’in hedefinin çevre dostu ve geri dönüşümlü ipliklerde dünya çapında daha üst sıralara çıkmak olduğunu dile getiren Engin, üretimde çevresel etkinin giderek daha belirleyici hale geldiğini söyledi. Endüstriyel kenevirin bu noktada önemli bir alternatif olduğuna dikkat çeken Engin, “Kenevir; doğaya saygılı, çok yönlü ve sürdürülebilir bir kaynak. Bu potansiyeli farklı sektörlerde katma değere dönüştürmeyi ve yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.