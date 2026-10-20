Siemens ve Nvidia Almanya'da yapay zeka ile otonom üretime geçti

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Siemens ve Nvidia iş birliğinde geliştirilen yeni yapay zeka çözümleri Almanya'da üretim hattına indi. İki şirketin ortak uygulamaları Erlangen'deki elektronik fabrikasında devreye alındı.

Erlangen, endüstriyel yapay zeka için laboratuvar ve model fabrika olarak konumlanıyor. Amaç, yapay zekayı üretimin işletim sistemi haline getirerek ürünlerin tasarlanma, üretilme ve teslim edilme biçimini uçtan uca dönüştürmek.

CES'te duyurulmuştu

Ortaklık ilk olarak Ocak 2026'da Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES'te duyurulmuştu. İki şirket yapay zeka destekli üretim tesisleri kuracaklarını açıklamıştı.

O tarihten bu yana ekipler uygulamaları üretim devam ederken birlikte geliştirdi ve test etti. Nvidia'nın yapay zeka, simülasyon ve hızlandırılmış bilgi işlem teknolojileri ile Siemens'in endüstriyel yazılım, otomasyon ve üretim uzmanlığı birleştirildi. Yeni çözümlerin 10 aydan kısa sürede geliştirildiği bildirildi. Önümüzdeki aylarda farklı uygulamaların da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Mühendislik yükü %85 azalıyor

Yeni teknolojiler Erlangen'de üretilen sürücü ve frekans konvertörlerinin temelini oluşturan baskılı devre kartı montajlarında kullanılıyor.

Sanal üretim hazırlığı sayesinde mühendislik iş yükünde %85'e kadar, pazara sunma süresinde ise %40'a kadar azalma sağlanabiliyor.

Kalite kontrolde prototip bekleme bitti

En büyük darboğazlardan biri kalite kontroldeydi. Daha önce optik sistemler ancak gerçek prototip geldikten sonra eğitilebiliyor, ayarlar el ile yapılıyordu.

Siemens'in yeni yaklaşımında bu bekleme ortadan kalktı. Yapay zeka, devre kartının sanal modelinden ürettiği fotogerçekçi görüntülerle kontrol sistemini proaktif olarak çalışır hale getiriyor. Böylece fiziksel üretim başlamadan önce kalite kontrol altyapısı hazır oluyor.

Planlamada yapay zeka ajanı devrede

Fabrikanın üretim planlamasında da yapay zeka kullanılıyor. Kapasite, malzeme bulunabilirliği, teslimat tarihleri ve üretim hatları arasındaki dengeyi kurmak için yapay zeka ajanı devrede.

Eskiden planlamacıların çeşitli faktörleri deneyimlerine dayanarak karşılaştırıp değerlendirmesi gerekiyordu. Yeni sistemde sipariş geldiğinde otomatik olarak çeşitli üretim senaryoları oluşturuluyor ve tanımlı temel performans göstergelerine göre her seçeneğin etkisi planlamacılara gösteriliyor.

Fabrikada devreye alınan çözümlerin, üretim planlaması ve ürün geliştirme süreçlerinde verimliliği artırması, hataları ise kaynağında azaltması hedefleniyor. Doğrudan üretim ortamında test edilerek geliştirilen sistemlerin, endüstriyel ölçekte yaygınlaştırılması planlanıyor.