Techxtile Start-Up Challenge’ta başvuru süresi uzatıldı

EKONOMİ/BURSA

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin tekstil ve hazır giyim sektöründe inovasyonu ve Ar-Ge'yi teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlediği girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge’ta başvuru süresi girişimcilerden gelen yoğun istek üzerine uzatıldı. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, programa gösterilen ilginin hem sektör hem de ülkemiz açısından çok değerli olduğunu belirterek, “TechXtile Start-Up Challenge, girişimcilerin teknolojik derinlik ve inovasyon yetenekleriyle yarıştığı, yeni ürünler ve hizmetler tasarladığı, iş birliklerinin güçlendiği bir platform olarak sektördeki yerini her geçen gün sağlamlaştırmaya devam ediyor. Bu programı, sektörümüzün geleceğini şekillendirecek olan genç girişimcilerimizin önündeki kapıları aralamak için tasarladık. Sadece bir yarışma değil, aynı zamanda bir fırsatlar platformu oluşturarak, yaratıcı projeleri ortaya çıkarmak, ticarileşme süreçlerine destek vermek ve uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Gençlerimizden gelen talep üzerine başvuru süresini uzattık. Ülke genelindeki tüm girişimciler ve girişimci adayları bu süre içinde başvuru yapabilirler” diye konuştu.