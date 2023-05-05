Tekstil makinecileri yer, tanıtım ve vize sorunuyla karşı karşıya

İMAM GÜNEŞ

Türk firmalar vize sorunu ve fuarlarda uygun yer bulma konusunda sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Tekstil, konfeksiyon, deri ve moda endüstrileri için en önemli ve en verimli fuarlardan birisi olan Premiere Vision Paris’te yaşanan yer sorununun ardından Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı ISM’de ise vize sorunu katılımcı firmaları zor durumda bırakmıştı. Türk firmalar, şimdi de dünyanın en büyük tekstil ve konfeksiyon makineleri etkinliği olarak bilinen ITMA Fuarı öncesinde yer ve vize şokuyla karşı karşıya geldi.

Dört yılda bir Avrupa’nın farklı bir ülkesinde düzenlenen, tekstil malzemeleri ve son teknolojilerinin tek bir yerde tanıtılarak sektörün geleceğine yön veren fuara katılım tehlikesi yaşanıyor. Bu yıl 8-14 Haziran tarihleri arasında İtalya’nın Milano kentinde düzenlenecek fuara 190 Türk firması başvururken, organizasyon şirketin Türk firmalara köşe noktalarda yer verdiği ve tanıtım faaliyetlerini kısıtladığı belirtiliyor. Bir başka sorun ise vizede yaşanıyor. Vizesi ve yeşil pasaportu olan ihracatçıların sorun yaşamamasına karşın stantlarda görev yapacak çalışanların vize alamadığı, hatta aralarında patron düzeyinde isimlerin de olduğu söyleniyor. Bu durumda makineler İtalya’ya gönderilirken stant sahipleri ve çalışanlarının Türkiye’de kalma riski var.

Türk firmalar köşe noktalara itiliyor

Konuya ilişkin EKONOMİM’e görüş veren Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Başkanı Adil Nalbant, fuara 165’i TEMSAD üyesi olmak üzere toplamda 190 Türk firmasının katılacağını ancak yaşanan sorunların her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Türk makinecilerinin fuarda köşe alanlara itildiğini kaydeden Nalbant, “Yerlerimiz çok kötü noktalarda. Kıyı, köşe yerleri Türk firmalara veriyorlar. Tanıtım yapmamıza da izin vermiyorlar” dedi.

Vize problemi: Makine gidecek, eleman kalacak!

İtalyan konsolosluğunun vize randevu sisteminin yaklaşık 20 gündür kapalı olduğunu belirten Nalbant, “Katılımcılar vizelerini başka ülkeler üzerinden almaya çalışıyor. Yakın zamanda benzer bir durumu tekstil sektörü Premiere Vision’da da yaşamıştı. Patronlar gidebilse bile elemanları gidemeyecek. Vize alamayan katılımcılar da var. Makineler gidecekken çalışanlar, katılımcılar gidemeyecek. Fuar organizasyon şirketi paraları da geri ödemiyor. Sadece katılımcı düzeyinde değil aynı zamanda ziyaretçi anlamında da büyük sorun olacak. Bu sorunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bürokratik olarak çözüm noktasında ilgili mercilerden destek bekliyoruz” diye konuştu.