Tekstil sektörü Giresun’da istihdamın lokomotifi oldu

Giresun’un iş bulma imkânları açısından sınırlı bir ekonomik yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Çakırmelikoğlu, bu nedenle tekstil ve konfeksiyon sektörünün bölge için stratejik bir alan haline geldiğini ifade etti. Özellikle 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyet gösteren konfeksiyon işletmelerinin sağladığı istihdam ve oluşturduğu katma değerin bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Tekstil sektörünün özellikle kadın istihdamı açısından büyük önem taşıdığını belirten Çakırmelikoğlu, sektörde kadın çalışan oranının yüksek olmasının sosyal ve ekonomik açıdan önemli kazanımlar sağladığını dile getirdi. Son 20 yılda elde edilen bu kazanımların korunması gerektiğini ifade eden Çakırmelikoğlu, artan maliyet baskılarının sektör üzerinde risk oluşturduğunu söyledi.

Artan işçilik ve enerji maliyetleri ile finansmana erişimde yaşanan sorunların sektörü zorladığını belirten Çakırmelikoğlu, destek mekanizmalarının kısa vadeli programlarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Gerekli desteklerin sağlanması halinde Giresun’da konfeksiyon sektöründe mevcut 4 bin kişilik istihdam kapasitesinin 2026 yılı sonu itibarıyla 6 bin seviyelerine çıkarılmasının hedeflendiğini ifade eden Çakırmelikoğlu, tekstil sektörünün sürdürülebilirliğinin kentin ekonomik geleceği açısından hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Çakırmelikoğlu, istihdam ve üretim merkezli destek unsurlarının uzun vadeli bir stratejik eylem planı çerçevesinde hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, sektörün güçlendirilmesinin bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.