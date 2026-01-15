Tekstil sektörünün kalbi, Akdeniz Tekstil Fuarı’nda atıyor

GÜRAY GÜRDAL / MERSİN

Yenişehir Fuar Merkezi Kapital Expo organizatörlüğünde 14 Ocak tarihinde başlayan ve 17 Ocak tarihine kadar sürecek olan Akdeniz Tekstil Fuarı’nın açılışı, Mersin Valisi Atilla Toros, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kent protokolü, sektör paydaşları ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuarın açılışında konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, tekstil sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotif alanlarından biri olduğunu, yüzbinlerce vatandaşa istihdam alanı sağladığını, yüksek katma değer üretmesiyle ülkenin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

“Mersin, Türkiye’de tekstilin konuşulduğu ilk yerlerden biridir”

Mersin’in tekstile yabancı bir kent olmadığını ve Türkiye’de tekstilin ilk konuşulduğu yerlerden birisinin Mersin olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin merkezin ve limanın oluşumunun; şu anki Mersin sınırlarında üretilen pamuğun özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Amerikan İç Savaşı ile beraber tekstil devi İngiltere’nin ham maddesiz kalması sonucu Osmanlı topraklarından pamuk ithal etmesiyle başlayan bir serüven olduğunu kaydetti.

Seçer, “O nedenle; ‘Mersin tekstil kenti değil, nereden çıktı bu fuar?’ ya da ‘Tekstil sektörüne yönelik bu ilgimiz nereden çıktı?’ demeyelim” diyerek, Mersin’de tekstil sektörünün önemli olduğunun altını çizdi. Geçmişten bugüne ekonomik konjonktürün çok farklı evrelere gittiğini kaydeden Seçer, “Türkiye’nin tekstile bakışı değişti. Teşvik sisteminin öncelediği bölgeler farklı olunca sektör bölgemizden uzaklaştı ama bir gerçek olarak bu sektör kentimize miras olarak; tekstil kültürünü, limanı ve lojistik güzergahını bıraktı” ifadelerine yer verdi.

Türkiye tekstil sektörü son dönemde belirgin bir kan kaybı yaşadığını aktaran Mersin Tekstil Fuarı Komite Başkanı Salihcan Sağlam ise “Maliyet baskısı, daralan siparişler ve sertleşen rekabet… Biz, bu fuarın sektörümüzün yeniden ivme kazanmasına, can suyu olması ümidiyle yola çıktık. Fuarımızın yeni iş birlikleri, sipariş ve pazar bağlantılarıyla bu sürece katkı sunmasını arzuluyoruz. Bugün burada; 65’i Mersin firması olmak üzere toplam 85 üretici ve marka sahibi firmalarımız stant açıyor. Fuarımızdaki hedefimiz; üreticimizin ürününü doğru alıcıyla buluşturmak, iş bağlantısını hızlandırmak ve yeni pazarlara erişimi somutlaştırmaktır” şeklinde konuştu.

Sağlam, söz konusu fuar ile birlikte Mersin’in mevcut üretim kabiliyeti ve lojistik avantajları üzerine kurulu ekosistemini, yerli ve yabancı satın almacılarla buluşturarak ticari temasların artmasına ve yeni pazarlara açılıma katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydederek, “Bu kapsamda, yurt içinden 2.500’ün üzerinde, yurt dışından ise 200’ü aşkın satın almacıyı fuarımızda üretici firmalarımızla buluşturacağız” şeklinde konuştu.