Tekstil ve giyimde 10 aylık istihdam kaybı 100 bini aştı

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre bu yılın 11 aylık döneminde iki sektörde 5 bine yakın şirket faaliyetlerine son verirken 108 bin 125 çalışan da işsiz kaldı.

Oluşturduğu yüksek istihdam ve yıllardır verdiği dış ticaret fazlası ile Türkiye ekonomisinin omurgası olarak görülen tekstil ve hazır giyim sektörü, son yılların en sert daralma dönemlerinden birini yaşıyor. Artan üretim maliyetleri, iç talepteki zayıflama ve ihracat pazarlarında yaşanan daralma, sektör üzerindeki baskıyı her geçen ay daha da artırıyor

Bu tablo, şirket kapanmaları ve istihdam kaybı olarak sahaya yansıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Kasım ayı verilerine göre, 2024 Aralık ile 2025 Kasım arasındaki 11 aylık dönemde tekstil ve hazır giyim sektörlerinde toplamda 4 bin 822 şirket faaliyetini sonlandırdı, 108 bin 125 kişi de işini kaybetti. Veriler, özellikle hazır giyim sektöründe hem şirket sayısındaki hem de istihdamdaki kaybın daha derin yaşandığını ortaya koydu.

Tekstilde 839 şirket kapandı

2024 Aralık ayında 19 bin 461 şirketin faaliyet gösterdiği tekstil sektöründe, 2025 Kasım itibarıyla şirket sayısı 18 bin 622’ye geriledi. Buna göre, 11 aylık dönemde 839 tekstil şirketi, sektörden çekildi. İstihdam cephesinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Aynı dönemde tekstil sektöründe çalışan sayısı 384 bin 711 kişiden 347 bin 964 kişiye düştü. Bu da 11 aylık dönemde 36 bin 747 kişilik istihdam kaybı anlamına geliyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin maliyet baskısına daha fazla dayanamadığına işaret ediliyor.

Hazır giyim sektöründe ise daralma çok daha belirgin seviyelerde gerçekleşti. 2024 Aralık ayında 39 bin 640 olan şirket sayısı, 2025 Kasım itibarıyla 35 bin 657’ye geriledi. Böylece 3 bin 983 hazır giyim şirketi 11 ayda faaliyetini sonlandırdı. İstihdam tarafında da kayıplar hızlandı. Sektörde çalışan sayısı 574 bin 684 kişiden 503 bin 306 kişiye düştü. Bu gerileme, 71 bin 378 kişinin hazır giyim sektöründen ayrıldığını ortaya koydu. Toplam istihdam kaybının yaklaşık üçte ikisi hazır giyim sektöründe yaşandı.

Toplam kayıp 100 bine yaklaştı

Tekstil ve hazır giyim sektörleri birlikte değerlendirildiğinde, 2024 Aralık’ta 59 bin 101 olan toplam şirket sayısı, 2025 Kasım’da 54 bin 279’a indi. Bu süreçte 4 bin 822 şirket kapanırken, toplam istihdam da 959 bin 395 kişiden 851 bin 270 kişiye geriledi. Sektör genelinde 11 ayda yaşanan 108 bin 125 kişilik istihdam kaybı, artan maliyetler, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve talep daralmasının sektörde yarattığı baskıyı net bir şekilde ortaya koydu. Takvim yılı bazında bakıldığında ise tablo daha da çarpıcı hale geliyor. 2024 Ekim ayından 2025 Ekim ayına kadar geçen bir yıllık dönemde, iki sektörde toplam istihdam 966 bin 45 kişiden 851 bin 270 kişiye gerileyerek 114 bin 775 kişilik düşüş yaşadı. Aynı dönemde şirket sayısı da 59 bin 354’ten 54 bin 279’a inerek 5 bin 75 adet azaldı. Bu dönemde en yüksek istihdam kaybı yine hazır giyim sektöründe görüldü. Sektörde istihdam 69 bin 996 kişi azalarak 510 bin 628’e düştü. Sadece 2025 Ekim ayında ise iki sektörde 12 bin 819 kişi ayrıldı, 303 şirket faaliyetini sonlandırdı.