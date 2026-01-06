Tekstil ve giyimde 10 aylık istihdam kaybı 99 bini aştı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

2024 Aralık ayında 19 bin 461 şirketin faaliyet gösterdiği tekstil sektöründe, 2025 Ekim itibarıyla şirket sayısı 18 bin 638’e geriledi. Buna göre, 10 aylık dönemde 823 tekstil şirketi sektörden çekildi. İstihdam cephesinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Aynı dönemde tekstil sektöründe çalışan sayısı 384 bin 711 kişiden 349 bin 731 kişiye düştü. Bu da 34 bin 980 kişilik istihdam kaybı anlamına geliyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin maliyet baskısına daha fazla dayanamadığına işaret ediliyor.

Hazır giyimde kayıp daha sert

Hazır giyim sektöründe ise daralma çok daha belirgin seviyelerde gerçekleşti. 2024 Aralık ayında 39 bin 640 olan şirket sayısı, 2025 Ekim itibarıyla 35 bin 842’ye geriledi. Böylece 3 bin 798 hazır giyim şirketi 10 ayda faaliyetini sonlandırdı. İstihdam tarafında da kayıplar hızlandı. Sektörde çalışan sayısı 574 bin 684 kişiden 510 bin 628 kişiye düştü. Bu gerileme, 64 bin 56 kişinin hazır giyim sektöründen ayrıldığını ortaya koydu. Toplam istihdam kaybının yaklaşık üçte ikisi hazır giyim sektöründe yaşandı.

Tekstil ve hazır giyim sektörleri birlikte değerlendirildiğinde, 2024 Aralık’ta 59 bin 101 olan toplam şirket sayısı, 2025 Ekim’de 54 bin 479’a indi. Bu süreçte 4 bin 621 şirket kapanırken, toplam istihdam 959 bin 395 kişiden 860 bin 359 kişiye geriledi. Sektör genelinde 10 ayda yaşanan 99 bin 36 kişilik istihdam kaybı; artan maliyetler, finansmana erişim zorlukları ve talep daralmasının yarattığı baskıyı net bir şekilde gösterdi.

Takvim yılı bazında bakıldığında ise tablo daha da çarpıcı hale geliyor. 2024 Ekim ayından 2025 Ekim ayına kadar geçen bir yıllık dönemde, iki sektörde toplam istihdam 966 bin 45 kişiden 860 bin 359 kişiye gerileyerek 105 bin 686 kişilik düşüş yaşadı. Aynı dönemde şirket sayısı da 59 bin 354’ten 54 bin 479’a inerek 4 bin 875 adet azaldı. Sadece 2025 Ekim ayında ise iki sektörde 12 bin 819 kişi ayrıldı, 303 şirket faaliyetini sonlandırdı.

İhracat sıralamasında gerileme

Sektördeki daralma, ihracat rakamlarına da yansıdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2025 yılı genelinde hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatı yüzde 6,3 düşüşle 16 milyar 773 milyon dolara gerilerken, tekstil sektörü ihracatı da yüzde 0,8 azalarak 9 milyar 408 milyon dolar oldu. Öte yandan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, uzun yıllardır yıllık bazda üçüncü sırada yer aldığı en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler sıralamasındaki konumunu kaybederek, yerini elektrik ve elektronik sektörüne bıraktı. Bu değişim, sektörün küresel rekabet gücündeki zayıflamayı da gözler önüne serdi.