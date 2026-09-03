Tekstil ve giyimde ibre tersine döndü, istihdam haziranda 21 bin kişi arttı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Yüksek üretim maliyetleri, sipariş kayıpları ve ihracatta rekabet gücünün zayıflaması nedeniyle son yıllarda 100 binden fazla istihdam kaybeden tekstil ve hazır giyim sektörlerinden haziran ayında sürpriz bir yükseliş geldi. Mayısta yeniden gerileyen çalışan sayısı, haziranda iki sektörde de güçlü artış gösterirken, yılın ilk yarısında yaşanan istihdam kaybı da telafi edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre tekstilde mayısta 343 bin 625 olan çalışan sayısı haziranda 7 bin 480 kişi artarak 351 bin 105’e yükseldi. Aylık artış yüzde 2,2 olarak gerçekleşirken, sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı da 42 artışla 18 bin 492’ye çıktı. Hazır giyimde ise artış daha güçlü oldu. Mayısta 493 bin 998 olan çalışan sayısı, haziranda 13 bin 671 kişi artarak 507 bin 669’a ulaştı. Böylece istihdam bir ayda yüzde 2,8 arttı. Şirket sayısı da 187 artışla 35 bin 61’e yükseldi.

Devreye giren destekler etkili oldu

İki sektör birlikte değerlendirildiğinde mayısta 837 bin 623 olan çalışan sayısı haziranda 858 bin 774’e çıktı. Böylece yalnızca bir ayda 21 bin 151 kişilik net istihdam artışı gerçekleşti. Toplam şirket sayısı da 229 artarak 53 bin 553’e ulaştı. Hazirandaki yükselişle birlikte yılın ilk aylarında yaşanan istihdam kaybı da tamamen telafi edildi. 2025 sonunda tekstil ve hazır giyimde 845 bin 904 kişi çalışırken, haziran itibarıyla bu rakam yıl sonunun 12 bin 870 kişi üzerine çıktı. Şirket sayısında ise henüz benzer bir toparlanma yok. 2025 sonunda 54 bin 114 olan şirket sayısı haziranda 53 bin 553 seviyesinde kaldı. Böylece yılın ilk altı ayında net 561 şirket kaybedildi.

Ancak sektör temsilcileri hazirandaki güçlü istihdam artışını siparişlerde veya iş hacminde belirgin bir canlanmadan çok, devreye alınan desteklerin etkisiyle açıklıyor. İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde istihdamını koruyan işletmelere her 30 prim günü için aylık 3 bin 500 TL destek sağlanıyor. Programda 250 çalışan sınırı da kaldırılırken, istihdamın korunması şartıyla 250 milyar TL'lik yeni kredi paketi devreye alındı.

İş hacminde aynı artış görünmüyor

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat da haziran ayında istihdamda görülen artışta, sektör için devreye alınan desteklerin istihdamı koruma şartının etkili olduğunu söyledi. Özellikle çalışan başına sağlanan 3 bin 500 liralık desteğin firmaların istihdam kararlarında önemli rol oynadığını belirten Fayat, yeni kredi paketinde de benzer şekilde istihdamın korunmasının temel kriterlerden biri olduğunu vurguladı. Destek mekanizmasının yalnızca tek bir aya bakılarak işlemediğine dikkat çeken Fayat, yılın ilk aylarında istihdam kriterini sağlayamayan işletmelerin sonraki aylarda kayıpları telafi ederek destek kapsamına girebildiğini anlattı. Fayat, “Yıl başındaki uygulamada kasım-aralık dönemindeki istihdamı koruyarak destekten yararlanabiliyordunuz. Yıl içinde de bunu tamamladığınızda geriye dönük olarak istihdam desteği hesaplanabiliyordu. Yani ocak, şubat ya da mart ayında hedefi yakalayamasanız bile nisan, mayıs ve haziranda ortalamayı tutturduğunuzda geriye dönük hesaplama yapılabiliyor. Bu nedenle özellikle haziran ayında firmaların istihdam seviyelerini yukarı çekmeye çalışmış olması mümkün” diye konuştu.

Ancak istihdamdaki yükselişin sektörde siparişlerin veya üretimin aynı ölçüde arttığı anlamına gelmediğinin altını çizen Fayat, “Bu artan istihdamın karşılığında sektörde yeni bir iş hacmi var mı diye baktığımızda, açıkçası bunu göremiyoruz. Dolayısıyla ortaya çıkan tabloyu talepte veya siparişlerde belirgin bir toparlanmadan ziyade, mevcut desteklerden yararlanma ve istihdam kriterlerini karşılama çabasıyla açıklamak daha doğru olur” ifadelerini kullandı.

İhracat ve üretimde dengeli görünüm

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay da istihdamdaki yükselişte 3 bin 500 TL’lik desteğin etkili olduğunu söyledi. Sektörde ihracat ve üretim tarafında önceki döneme göre daha dengeli bir görünüm oluştuğuna dikkat çeken Narbay, ihracattaki kaybın yüzde 1,5-2 civarında kaldığını, tekstilde ise miktar bazında artış görüldüğünü belirtti. Geçen yıl üretimin 2026’da stabilize olacağı yönünde bir beklentileri bulunduğunu hatırlatan Narbay, ilk altı aylık tablonun bu öngörüyü desteklediğini söyledi. Ancak yılın ikinci yarısına ilişkin daha temkinli olduklarını belirten Narbay, PMI’ın yeniden 50 seviyesinin altına gerilemesinin beklentilerde zayıflamaya işaret ettiğini kaydetti. Narbay, ikinci yarıda sınırlı bir kayıp yaşanabileceğini ancak hazır giyim ihracatında sert bir gerileme beklemediklerini belirterek, yıl sonu ihracatının 16-16,5 milyar dolar aralığında gerçekleşeceği tahminini koruduklarını söyledi. Narbay, sektörün kalıcı bir toparlanma için desteklerin tek tek değil, bütüncül ve uzun vadeli bir program çerçevesinde uygulanmasını beklediğini de vurguladı. Ekimden itibaren döviz dönüşüm desteğinin iki katına çıkarılmasını olumlu bulduklarını dile getiren Narbay, “Adımlar yavaş yavaş atılıyor ancak parça parça ilerliyor. Bunların üç yıllık bir perspektifle bütüncül olarak uygulanmasını istiyoruz. Sektör önünü görürse bunu fiyatlamalarına yansıtabilir ve daha güvenli adımlar atabilir” dedi.

100 bin kişilik kayıp hâlâ kapanmadı

Hazirandaki yükseliş sektör açısından önemli bir frenlemeye işaret etse de uzun dönemli kayıp henüz telafi edilmiş değil. Aralık 2024'te tekstil ve hazır giyimde toplam 959 bin 395 kişi çalışırken, Haziran 2026 itibarıyla istihdam 858 bin 774 seviyesinde bulunuyor. Buna göre son bir buçuk yıldaki net istihdam kaybı hâlen 100 bin 621 kişi düzeyinde. Aynı dönemde şirket sayısındaki gerileme de dikkat çekiyor. Aralık 2024'te iki sektörde 59 bin 101 şirket faaliyet gösterirken Haziran 2026'da sayı 53 bin 553'e indi. Böylece yaklaşık bir buçuk yılda 5 bin 548 şirket sektörlerden çıktı. Kayıp özellikle hazır giyimde yoğunlaştı. Aralık 2024-Haziran 2026 döneminde hazır giyimde şirket sayısı 4 bin 579, çalışan sayısı 67 bin 15 kişi azaldı. Tekstilde ise aynı dönemde 969 şirket ve 33 bin 606 istihdam kaybedildi. Bu tablo, hazirandaki güçlü yükselişe rağmen sektörlerin 2024 sonundaki ölçeğinin hâlâ oldukça gerisinde bulunduğunu ortaya koyuyor.