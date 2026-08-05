Tekstil ve hazır giyim sektöründe bir aylık istihdam kaybı 14 bini aştı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Emek yoğun sektörlerde ilk sırada gelen ve yine ihracatçı sektörler arasında en fazla dış ticaret veren tekstil ve hazır giyim sektörlerinde nisan ayında görülen kısa süreli toparlanma mayısta yerini yeniden küçülmeye bıraktı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, nisan ayında uzun bir aradan sonra hem şirket sayısında hem de istihdamda görülen artış, mayıs ayında tamamen silindi. Artan üretim maliyetleri, zayıf dış talep ve rekabet gücündeki kayıp sektör üzerindeki baskıyı sürdürürken, şirket kapanışları ve istihdam kayıpları yeniden hız kazandı. Mayısta tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısı 18 bin 480’den 18 bin 450’ye gerileyerek 30 firma azaldı. Aynı dönemde çalışan sayısı ise 349 bin 320’den 343 bin 625’e düşerek 5 bin 695 kişilik istihdam kaybı yaşadı.

Nisandaki toparlanma kalıcı olmadı

Hazır giyim tarafında da benzer tablo ortaya çıktı. Nisan ayında 34 bin 912’ye yükselen şirket sayısı mayısta 34 bin 874’e gerileyerek 38 firma azaldı. Çalışan sayısı ise 502 bin 304’ten 493 bin 998’e düşerek bir ayda 8 bin 306 kişilik istihdam kaybına işaret etti. Böylece mayıs ayında iki sektörde toplam 68 şirket faaliyetini sonlandırırken, istihdamdaki kayıp 14 bin 1 kişiye ulaştı.

Sektör, 2026’nın ilk üç ayında kesintisiz küçülme yaşamıştı. Ocakta tekstilde 192, hazır giyimde ise 643 şirket kapanırken, istihdam sırasıyla 4 bin 688 ve 7 bin 217 kişi azalmıştı. Şubatta şirket kapanışları yavaşlasa da tablo değişmedi. Mart ayında ise hem şirket sayıları hem de çalışan sayıları yeniden geriledi. Nisan ayında ise uzun bir aradan sonra ilk kez iki sektörde de eş zamanlı toparlanma yaşanmıştı.

Beş ayda 355 şirket kapandı

Tekstilde şirket sayısı 132, istihdam 6 bin 843 kişi artarken, hazır giyimde 186 yeni şirket faaliyete geçmiş, çalışan sayısı da 11 bin 56 kişi yükselmişti. Ancak mayıs verileri bu iyileşmenin geçici olduğunu gösterdi.

Yılın ilk beş ayı birlikte değerlendirildiğinde küçülmenin devam ettiği görülüyor. Aralık 2025’e göre tekstil sektöründe şirket sayısı 18 bin 600’den 18 bin 450’ye gerilerken 150 firma faaliyetini sonlandırdı. Aynı dönemde çalışan sayısı da 346 bin 700’den 343 bin 625’e inerek 3 bin 75 kişi azaldı. Hazır giyimde ise şirket sayısı 35 bin 514’ten 34 bin 874’e düşerek 640 şirket azaldı. İstihdam da 499 bin 204’ten 493 bin 998’e gerileyerek 5 bin 206 kişilik kayıp yaşadı. Böylece 2026’nın ilk beş ayında tekstil ve hazır giyim sektörlerinde toplam 790 şirket faaliyetini sonlandırırken, çalışan sayısı 8 bin 281 kişi azaldı.

1,5 yılda 122 bin istihdam kaybı

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında sektörlerdeki daralma daha net ortaya çıkıyor. Aralık 2024’e göre tekstil sektöründe şirket sayısı 19 bin 461’den 18 bin 450’ye gerileyerek bin 11 azaldı. İstihdam ise 384 bin 711’den 343 bin 625’e düşerek 41 bin 86 kişi geriledi. Hazır giyimde ise şirket sayısı 39 bin 640’tan 34 bin 874’e inerek 4 bin 766 azaldı. Çalışan sayısı da 574 bin 684’ten 493 bin 998’e gerileyerek 80 bin 686 kişilik düşüş kaydetti. Böylece son yaklaşık bir buçuk yıllık dönemde iki sektörde toplam 5 bin 777 şirket faaliyetini sonlandırırken, 121 bin 772 kişilik istihdam kaybı yaşandı. Nisan ayında görülen kısa süreli toparlanmanın mayıs ayında sona ermesi ise sektörde üretim ve istihdam üzerindeki baskının devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Üç yılda 384 bin kişilik kayıp

Tekstil ve hazır giyim, uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en büyük istihdam yaratan sektörleri arasında yer aldı. İki sektörde toplam çalışan sayısı ilk kez 2020 yılında 1 milyon sınırını aşmış, 2022 yılında ise yaklaşık 1 milyon 222 bin kişi ile tarihi zirveye ulaşmıştı. Ancak sonrasında başlayan maliyet baskısı ve sipariş kayıpları sektörün yönünü tersine çevirdi. 2022 yılındaki zirve seviyeden 2026 Mayıs ayına kadar geçen dönemde tekstil ve hazır giyimde toplam istihdam kaybı 384 bini aştı. Aynı süreçte binlerce işletme faaliyetlerine son verdi veya üretimini başka ülkelere taşıdı.