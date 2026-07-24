Tekstil ve hazır giyimin sorunları Meclise taşındı

CANAN SAKARYA / ANKARA

Önergenin reddedildiği görüşmelerde muhalefet partileri tekstil ve hazır giyim sektörünün ciddi bir kriz içinde olduğunu, üretim, istihdam ve ihracatta önemli kayıplar yaşandığını belirtti. AK Parti ise hükümetin finansman, ihracat ve istihdam alanlarında önemli destekler sunduğunu ve sektörün güçlendirilmesi için gerekli politikaların uygulandığını kaydetti. Muhalefet partilerinden teknik tekstilin desteklenmesi, KOBİ'lerin yeşil dönüşümünün desteklenmesi, EXİMBANK kredilerinin artırılması, döviz dönüşüm desteğinin yüzde 3'ten daha yüksek seviyelere çıkarılması, istihdam desteklerinin artırılması, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum için dijital ve yeşil dönüşüm hibeleri verilmesi önerileri geldi.

Yaşanan kriz talep kaynaklı değil

Yeni Yol Grubu adına konuşan Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, tekstil ve hazır giyim sektörü uzun dönemdir derin bir krizin içerisinde olduğunu belirterek, 2025’te hazır giyim ticareti yüzde 4,35 büyürken, Türkiye'de yüzde 5,58 küçüldüğünü söyledi. Üreticinin maliyetinin dolar bazında yüzde 26 artarken, ihracat satış fiyatlarının sadece yüzde 10 civarında arttığını söyleyen Kısacık, “Aradaki fark önce kârı eritmiş, sonra yatırımı ve istihdamı azaltmıştır. Tekstil ve hazır giyim sektörünün yaşadığı kriz bir talep krizi değildir. Dünyada hazır giyim pazarı büyümeye devam etmektedir. Sorun, Türkiye'nin rekabet gücünü kaybetmesidir” dedi.

Yakınlık ve hızlı teslimat avantajı

Türkiye’nin Uzak Doğu'dan yaklaşık yüzde 60, Kuzey Afrika'dan yüzde 46 daha pahalı üretim yaptığını kaydeden Sadullah Kısacık, “Türkiye'nin hâlâ avantajı vardır. Çin'den sonra dünyanın en entegre 2'nci tekstil tedarik zincirine sahibiz; Avrupa'ya yakınız, hızlı teslimat yapabiliyoruz, kaliteli üretim gücüne sahibiz, kilogram başına ihracat değerimiz birçok rakibimizin üzerinde yani sorun üretici de değildir, sorun yanlış ekonomi ve sanayi politikalarındadır. Doğru politikalarla tekstil ve hazır giyim sektörünü yeniden ayağa kaldırabiliriz” dedi. Kısacık, acilen Türkiye fason üretimden markalaşmaya geçilmesi, teknik destek ve tasarımın desteklenmesi, KOBİ'lerin yeşil dönüşümü finanse edilmesi, EXIMBANK kredileri artırılması, faiz yükünün azaltılması önerilerinde bulundu.

AB-Hindistan STA'sı büyük risk

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, yıl sonunda yürürlüğe girecek olan, Hindistan'ın Avrupa Birliğiyle imzaladığı serbest ticaret anlaşmasının önemli bir risk oluşturduğunu belirterek, “Bu anlaşmanın tekstil ve hazır giyim sektörüne etkileri konusunda icranın yaptığı herhangi bir çalışma maalesef yoktur: Bu, tekstil ve hazır giyim sektörü için çok önemli bir tehdittir” dedi. Akalın, sektörün desteklenmesi için döviz dönüşüm desteğinin yüzde 3'lerden yüzde 8'lere çıkarılmasını, istihdamı korumak için imalat sektörüne verilen 3.500 liralık desteğin artırılması, KOBİ'lere ve imalat sektörüne dijital dönüşüm hibeleri sağlanması ve ortak dijital ürün pasaportu altyapısı kurulması gerektiğini dile getirdi.

Yüksek faiz cenderesine girildi

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ise 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla sektörde sigortalı çalışan sayısının 833 bin seviyesine kadar gerilediğini belirtti. Meriç, uygulanan öngörüsüz kur politikaları, kontrol altına alınamayan yüksek enflasyon nedeniyle sanayicinin yüksek faiz cenderesine girdiğini söyledi.

Rekabet gücünü koruyacak adımlar

AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, küresel ticarette yaşanan dalgalanmaların ve uluslararası talepte meydana gelen değişimlerin sektöre yankılarının yakından takip edildiğini, üreticinin rekabet gücünü koruyacak adımların vakit kaybetmeden hayata geçirilmeye devam edildiğini söyledi. Reeskont kredilerinin günlük limitinin 4,5 milyar liradan 5 milyar liraya yükseltildiğini kaydeden Aytek, bu tutarın 1,5 milyar lirasını doğrudan tekstil, hazır giyim, deri ve ayakkabı sektörlerimizin kullanımına tahsis edildiğini, istihdam desteğinin 3 bin 500 liraya çıkarıldığını söyledi.