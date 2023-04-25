Tekstilci rekabetçiliği katma değerde arıyor

Esra Özarfat

BURSA - Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir, en önemli ihracat kalemlerinin kadın ve erkek dış giyim, suni-sentetik ev tekstili, diğer ev tekstili ve giyim aksesuarları olduğunu hatırlatarak geçen yıl birlik ihracatını yüzde 13,3 artışla 1 milyar 99 milyon dolara taşıdıklarını vurguladı.

Başta İspanya, Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa gibi büyük pazarlar olmak üzere 160 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Gündemir, “Bu süreçte Birliğimizin ihracatında ortalama kilogram değeri ise 20 doları aştı. Sektörümüzün ana pazarlarına yapılan ihracatta elde edilen kilogram başına birim değerleri de sektörümüzün yüksek katma değerli üretim ve pazarlama gücünün göstergesidir. Aynı zamanda Ar-Ge, inovasyon, marka ve moda konusundaki yapılan yatırımların bir sonucudur. Bu dönemde Birliğimizin kadın dış giyim ihracatında kg birim değeri 34,1 dolar, suni sentetik yatak giysilerinde 31,7 dolar ve erkek dış giyim ürünlerinde ise 23,7 dolar düzeylerine yükseldi. Bu başarı sadece 2022 yılı için değil, pandemi sonrası değişen pazarda çeviklik ve ürün yelpazemizin zenginliği sayesinde son 3 yıl boyunca her yıl yüzde 10 ve üstü büyümeleri yakaladık” ifadelerini kullandı.

Üretimde ‘verimlilik ve otomasyon’ çağrısı

Yılın ilk 3 ayında UHKİB ihracatının yüzde 4,6 oranında azalışla 273 milyon dolar olduğuna işaret eden Gündemir, “Daralan Avrupa pazarında bir taraftan hacim düşerken diğer taraftan Uzakdoğu ülkelerinin dampingli fiyatlarla pazara hücum etmesi daralan pazarı izah etmemize yeterli değil. Ülkemizdeki geçtiğimiz dönemlerdeki döviz politikaları sonucu enerji ve işçilik maliyetlerimizi rekabetçiliğin dışına taşıyor. Türkiye’nin artık fiyat öncelikli politikalarla pazarda genişleme yakalaması çok zor. Üretim metotlarımızda daha fazla verimlilik ve otomasyona çalışmamız gerekir. Aynı zamanda pazardaki ürün segmentinde kendimizi doğru konumlandırmamız gerekecektir” diye konuştu. Avrupa Birliği’nin sektörün en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Nüvit Gündemir, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önemine işaret etti.

Projeler iş modeli oluyor

UTİB ile ortaklaşa düzenledikleri “TechXtile Start-Up Challenge” zirvesinin, tekstil ve moda dışındaki sektörler için de rol model olduğunun altını çizen Nüvit Gündemir, yarışmaya katılan yarışımcıların yatırım alarak projelerini iş modeli haline çevirdiğini vurguladı. Gündemir ayrıca Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Bölümü işbirliği ile İstanbul Moda Akademisi ile beraber başlattıkları Moda Tasarım Teknolojilerinde Kalıp Geliştirme Eğitim Programı’nın sürdüğünü, geçen yıl 5 tekstil ve 5 hazır giyim birliğini başlatılan Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması’nın da sektörün geleceği açısından önemli gördüklerini anlattı.

“Bursa, Türkiye’nin üretim üssü”

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin de küresel daralmaya rağmen kilogram başı ihracat değerlerinin 8,9 dolara yükseldiğini belirterek, “Bursa, bu tabloyla Türkiye’nin üretim üssü konumunda. Sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarla sektörümüzün rekabetçiliği daha da artacak” dedi. Birlik olarak ihracatta dünya sıralamasında üst basamaklarda yer almaya devam ettiklerini vurgulayan Engin, “Geçen yılki küresel daralmanın etkilerine karşın ihracat performansımızı 1 milyar 352 milyon dolar seviyesinde gerçekleştirdik” diye konuştu.

Ortalama kilogram değeri:

Tekstil sektörü ortalama kg değeri: 8,9$

Hazır giyim ortalama kg değeri: 20$

Kadın dış giyim kg değeri: 34,1$

Suni sentetik yatak giysileri kg değeri: 31,7$

Erkek dış giyim kg değeri: 23,7$