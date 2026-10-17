Tekstilin başkenti belli oldu: En çok hangi ülkeye ürün sattık?
Türk tekstil sektörü, 2026 yılının ocak-eylül döneminde 201 ülke ve serbest bölgeye 1 milyon 843 bin 160 ton ürün ihraç ederek 7 milyar 161 milyon 917 bin dolar gelir sağladı. İhracatta Avrupa Birliği ülkeleri bölge bazında ilk sırada yer alırken, ülke bazında İtalya zirveyi bırakmadı. Türkiye'nin tekstil ihracatında İstanbul liderliğini korurken Gaziantep ikinci sırada yer aldı.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'nin tekstil ihracatında 2026'nın ilk 9 ayında en büyük pazar Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Bu ülkelere yapılan ihracatın tutarı 2 milyar 687 milyon 127 bin dolara ulaştı.
Afrika ülkeleri de Türk tekstil sektörü için öne çıkan pazarlar arasında yer aldı. Bölgeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 1 milyar 171 milyon 48 bin dolara yükseldi.
En çok tekstil ürünü İtalya'ya satıldı
Ülke bazında değerlendirildiğinde, Türkiye'nin en fazla tekstil ihracatı yaptığı ülke İtalya oldu. Bu ülkeye yılın ilk 9 ayında 562 milyon 662 bin dolarlık ürün satıldı.
İtalya'yı, ihracatın yüzde 13 arttığı Mısır izledi. Mısır'a yapılan ihracat 463 milyon 901 bin dolara ulaştı. ABD ise yüzde 18,2'lik artışla 451 milyon 683 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.
İhracatın lokomotifi kumaş oldu
Ürün gruplarına göre tekstil ihracatında ilk sırayı kumaş aldı. Ocak-eylül döneminde kumaş ihracatından 4 milyar 350 milyon 93 bin dolar gelir elde edildi.
İplik, 1 milyar 868 milyon 853 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, elyaf ihracatı 942 milyon 941 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Tekstil ihracatının lideri İstanbul, ikinci Gaziantep
İller bazında tekstil ihracatının merkezi İstanbul oldu. Kentten gerçekleştirilen ihracat, 2 milyar 752 milyon 389 bin dolara ulaştı.
Gaziantep, 1 milyar 225 milyon 838 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alarak sektörün önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri olduğunu ortaya koydu.
Bursa 927 milyon 628 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, Kahramanmaraş 569 milyon 955 bin dolarlık tekstil ihracatıyla dördüncü oldu.