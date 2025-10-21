Türk ev tekstili uluslararası fuarlara “TETSİAD” çatısı altında katılacak

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nde (TETSİAD) 22 Ekim’de yapılacak genel kurul öncesi seçim heyecanı giderek artıyor. TETSİAD Başkan Yardımcısı ve yeni dönem Başkan Adayı Ufuk Ocak, 40 yıllık tecrübesi ve iddialı projeleriyle seçim yarışındaki kararlılığını ortaya koydu. Ocak, yeni dönemde Türk ev tekstili sektörünü uluslararası fuarlarda güçlü şekilde temsil etmeye kararlı olduklarını belirterek, “Üyelerimiz dünyanın neresine giderse gitsin TETSİAD’ın gücünü ve prestijini yanında hissedecek. HOMETEX Fuarı ile ortaya koyduğumuz organizasyon gücümüzü ve fuarcılık tecrübemizi tüm dünyaya taşıyacağız. Moskova’dan Şangay’a, Riyad’dan Los Angeles’a kadar uluslararası fuarların milli katılım organizasyonlarını KFA Fuarcılık ile birlikte gerçekleştireceğiz” dedi. HOMETEX World, UR-GE projeleri, kontrat tekstili fuarı ve ticaret heyetleri gibi projelerle ihracat hamlesini destekleyeceklerini belirten Ocak, “TETSİAD ailesi olarak 1.500’ü aşkın üyemizle birlikte dünyada ayak basmadık yer bırakmayacağız. Nerede ticaret varsa TETSİAD da orada olacak” diye konuştu.

“Sektörümüzü dünya sahnesine taşıyacağız”

TETSİAD Başkan Adayı Ufuk Ocak, yeni dönemde Türk ev tekstili sektörünü dünya fuarlarında güçlü şekilde temsil etmeye kararlı olduklarını vurguladı. Ocak, HOMETEX Fuarı ile ortaya koydukları organizasyon tecrübesini küresel çapta genişleteceklerini ifade ederek, Moskova’dan Şangay’a, Riyad’dan Los Angeles’a kadar uluslararası fuarların milli katılım organizasyonlarını KFA Fuarcılık iş birliğiyle gerçekleştireceklerini açıkladı. TETSİAD olarak firmaların uluslararası pazarlara açılmalarına destek vereceklerini vurgulayan Ocak, “Yeni dönemde milli katılım organizasyonlarımızı KFA Fuarcılık ile birlikte hayata geçireceğiz. Böylece üyelerimizin yaşayabileceği olası mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Fuarcılık bizim işimiz ve bu alanda büyük bir tecrübeye sahibiz. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) bünyesinde son bir yılda tekstilin farklı kollarında 41 fuarı sorunsuz şekilde tamamladık. Şimdi bu birikimi TETSİAD’a taşıyacağız. Başvuru süreçlerinden resmi izinlere, stant inşa ve dekorasyon hizmetlerinden ikili iş görüşmelerine kadar firmalara her aşamada destek vereceğiz. Amacımız, firmalarımızın fuarlara maksimum verimle katılımını sağlamak ve sektörümüzün dünya ticaretindeki payını büyütmek” dedi.

“Dünyada ayak basmadık yer bırakmayacağız”

Kontrat tekstiline yönelik yeni fuar planlarını açıklayan Ocak, iç piyasayı güçlendirirken, aynı zamanda yurt dışındaki büyük otel ve rezidans projelerinden üyelerin pay almasını sağlayacaklarını aktardı. Ocak, “HOMETEX markasını HOMETEX World projesi ile yurt dışına taşıyacağız. Ortadoğu, Afrika, Suudi Arabistan, Meksika ve ABD gibi pazarlarda sektöre özel ticaret heyetleri ve mini fuarlar düzenleyeceğiz. Ticaret Bakanlığı destekleriyle UR-GE projesini hayata geçireceğiz. TETSİAD ailesi olarak 1.500’ü aşkın üyemizle birlikte dünyada ayak basmadık yer bırakmayacağız. Nerede ticaret varsa TETSİAD da orada olacak” açıklamasını yaptı.

Mikro ihracatla herkes ihracatçı olacak

Ufuk Ocak, yeni dönemde mikro ihracat atağıyla ev tekstili sektöründe ihracatı tabana yaymayı hedeflediklerini söyledi. “Senden İhracatçı Olur” mottosuyla TETSİAD’da ihracat seferberliği başlatacaklarını açıklayan Ocak, şunları kaydetti: “Günümüz rekabet koşullarında başarıya ulaşmanın ilk şartı dijital düşünmektir. Bu anlayışla mikro ihracatı stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Amacımız, TETSİAD üyelerini bu alanda öncü ve etkin aktörler haline getirmek. Dünyada bu alanda müthiş bir büyüme var ve pazarın 2028 yılına kadar 4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Mikro ihracat; doğrudan son tüketiciye erişim, rekabet avantajı, hız, kârlılık, verimlilik, daha az bürokrasi ve KDV istisnası gibi önemli avantajlar sunuyor. Ankara’daki, Denizli’deki, Şanlıurfa’daki üyemiz bugün koleksiyonlarını nasıl yurt içine gönderiyorsa, aynı şekilde Frankfurt’a, Atina’ya, Milano’ya da gönderebilecek. Yurt dışı kargo firmalarıyla anlaşmalarımız hazır, fiyatları çok daha avantajlı hale getireceğiz. E-ticaret ve mikro ihracat ile kapıdan kapıya teslimat modeliyle çalışacağız. Özellikle havlu, bornoz, çarşaf ve mekanik perde gibi paketli ev tekstili ürünlerinde doğrudan son kullanıcıya ulaşarak kârlılığı artıracağız.”

Hometex’te İtalyanlar yer almak istiyor

HOMETEX Fuarı’nın sektör için büyük bir başarı hikâyesi olduğunu vurgulayan Ocak, artık İtalyan firmaların bile HOMETEX’te yer almak istediğine işaret etti. 2025 yılında küresel enflasyona ve artan maliyetlere rağmen fuarda metrekare fiyatlarını sabit tuttuklarını belirten Ocak, ayrıca yaptıkları girişimlerle HOMETEX’in Ticaret Bakanlığı tarafından yurt içi prestijli fuar desteği kapsamına alındığını, toplam 1 milyar TL’lik teşvik ile HOMETEX’in daha da büyüyeceğini vurguladı.

Komisyonlarla katılımcılık güçlenecek

TETSİAD’da katılımcılığı artırmaya büyük önem verdiklerini söyleyen Ocak, “Yeni dönemde yedi komisyon kuracağız. Kadın Komisyonu ve Genç TETSİAD’ı hayata geçireceğiz. Dış Ticaret Komisyonu ile ihracat kapasitesini artıracağız. Ev Tekstili Tasarım Yarışması ile genç tasarımcıları destekleyeceğiz. Ayrıca Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ odaklı projeler geliştirecek, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’ni kuracağız” dedi. Ufuk Ocak, seçim öncesi verdiği birlik mesajında ise şunları söyledi: “Çok hareketli ve tempolu bir seçim çalışması yürüttük. İstanbul, Bursa, Denizli, Ankara ve tüm Anadolu’dan büyük bir destek aldık. TETSİAD, 1.500’ü aşkın üyesiyle Türkiye ev tekstili sektörünün çatı kuruluşudur. Derneğimizin adında Türkiye var. Bu yüzden ayrışmak değil, birleşmek zorundayız. İstanbul–Anadolu ayrımını ortadan kaldıracağız. Ekonomi yönetimiyle güçlü iletişim kuracağız. Bu bir makam değil, hizmet yarışıdır. Bizim tek meselemiz Türkiye ve sektöre hizmettir. Ev tekstili sektörü bugüne kadar birçok engeli birlik ruhuyla aştı, yine başaracağız. Vakit birlik vaktidir. Gelin, oylarınızla bu yürüyüşe güç verin, bu başarı hikâyesini birlikte yazalım.”