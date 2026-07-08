“Türkiye'de sektörün rekabet gücü nitelikli insan kaynağıyla artacak”

ERHAN BEDİR / BURSA

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli tasarımcı ve model geliştirme uzmanlarının yetiştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), üniversite-sektör iş birliğine dayalı eğitim projelerine bir yenisini daha ekledi. UHKİB koordinasyonunda, Bursa Uludağ Üniversitesi ile İstanbul Moda Akademisi (İMA) iş birliğiyle gerçekleştirilen “Moda Tasarımında Kalıp ve Model Geliştirme Programı” kapsamında düzenlenen sertifika töreninde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 16 öğrenci sertifikalarını aldı. Eğitim sürecinde üstün performans gösteren 5 öğrenciye ise başarı belgesi verildi.

Tasarım odaklı üretim şart

Sertifika töreninde konuşan UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özkarakaşlı, hazır giyim sektörünün küresel rekabet koşullarında tasarım odaklı üretim ve nitelikli insan kaynağıyla öne çıkabileceğini belirtti. Eğitim programının öğrencilerin yalnızca teknik becerilerini geliştirmekle kalmadığını, aynı zamanda üretim süreçlerini okuyabilen ve sektörün beklentilerini karşılayabilecek donanım kazandırdığını ifade eden Özkarakaşlı, “Bugün verilen sertifikalar gençlerimizin mesleki kariyerlerinde önemli bir başlangıç niteliği taşıyor. Tasarım ile üretilebilirliği birlikte değerlendirebilen, yenilikçi bakış açısına sahip tasarımcılar sektörümüzün uluslararası rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacaktır” dedi. İstanbul Moda Akademisi Direktörü Cemal Bayazıt ise moda sektöründe başarının sürekli gelişim ve yenilikçi bakış açısıyla mümkün olduğunu belirterek, sertifika alan öğrencilerin model geliştirme ve moda tasarımı alanlarında sektöre değer katacak projelere imza atacaklarına inandığını söyledi.