Ünlü Türk giyim markası konkordato ilan etti! Dünya devlerine üretim yapıyordu

Mali zorluklar nedeni ile konordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İlk 1000 İhracatçı Firma listesinde 2025'te 353’üncü sırada yer alan ve dünya markalarına üretim yapan FORE Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş., konkordato ilan etti.

Sektörün önde gelen markalarından olması endişe yarattı

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Mehmet Kaya’nın yönetimindeki firmanın bu kararı, hazır giyim ve tekstil sektöründe şaşkınlık yarattı. 2024 yılında 107 milyon dolarlık ihracat başarısı elde eden şirket, mali yapısındaki bozulmalar nedeniyle mahkemenin yolunu tuttu. Sektörün en önde gelen markalarından Fore AŞ, borçlarını yapılandırabilmek için konkordato talep etti.

3 ay geçici mühlet verildi

Mahkeme, açılan davanın ardından şirketler ve patronu hakkında geçici mühlet kararı verdi. Davayı açanlar arasında Selçuk Mehmet Kaya, Fore Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Perge Tekstil İşletmeleri A.Ş. ve TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. yer alıyor. Mahkemece, 20/07/2026 tarihi itibarıyla 3 ay geçici mühlet kararı verilmesiyle birlikte, sürecin yönetimi için Prof. Dr. Hakan Taştan, Doç. Dr. Murat Oruç ve Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar geçici konkordato komiserleri olarak görevlendirildi. Resmi ilanın yapıldığı 21/07/2026 tarihi itibarıyla alacaklılar için de yasal süreç başladı.