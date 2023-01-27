UTİB Başkanı Engin: "ABD'nin, Türkiye tekstil ihracatından aldığı payı yüzde 5'e çıkaracağız"

EKONOMİ (BURSA) - ABD’ye yapılan ihracatı değerlendiren Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ABD pazarının sektör için önemli yer tuttuğuna vurgu yaptı. Engin, “ABD’ye 2021 yılında 476 milyon dolar, 2022 de ise 548 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. UTİB olarak ise bu ülkeye 112 milyon dolarlık ihracat yaptık. 2021 yılında Türkiye tekstil ihracatımızda 3’üncü sırada bulunan ABD, geçen yıl ikinci sıraya çıkmış durumda. Bu başarımızı kalıcı olarak sürdürmek niyetindeyiz” dedi. ABD’nin kişi başına düşen 66 bin doların üzerinde milli gelir ile tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde çok uzun zamandır dengeli ve büyük bir pazar özelliğini taşıdığına vurgu yapan UTİB Başkanı Engin, başarıda fuarların önemli yer tuttuğuna işaret etti. Pınar Taşdelen Engin, “Yılda iki kez düzenlenen Premiere Vision New York Fuarı’nı hem ABD pazarı hem de dünya pazarı açısından çok önemsiyoruz. 17-18 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen fuara 37’si Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği mili katılım organizasyonu, 10’u Ege İhracatçı Birlikleri ve 3 tanesi de bireysel olmak üzere ülkemizden 50 firma katıldı. Kumaş, aksesuar, deri, hazır giyim ve tasarım ürünlerinin sergilendiği fuarda ayrıca UTİB olarak bir trend alanı ile yer alarak başarılı bir fuar geçirdik. Firmalarımıza başta ABD’li şirketler olmak üzere ilgi büyüktü. Firmalarımız önemli siparişlere imza attı. Bu fuarların meyvesini ihracattaki başarılarımızla almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye, 2021 yılında dünyadan 14,3 milyar dolar tekstil ithalatı yapan ABD’ye yaptığı ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 32,1 artırarak 476 milyon dolara çıkardı. 2021 yılında ABD’nin toplam ithalatından aldığı yüzde 3,3 pay alan Türk tekstil sektörü, 2022’de de bu başarısını sürdürdü. ABD 2021 yılında fazla tekstil ihracatı yapılan üçüncü ülke konumundayken 2022 yılında bir basamak daha yükselerek, İtalya’nın ardından ikinci sıraya yerleşti. Sektör, Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisi kapsamında hedef ülkeler arasında yer alan ABD’den aldığı payı kısa vadede yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyor.