Yeni yılda tekstilci yeşil dönüşüme odaklanacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üretimde sürdürülebilirliğin ve çevreye uyumun günümüz koşullarında artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Burkay, “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat süreci, tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Çevre dostu üretim, enerji ve su tasarrufu, emisyon azaltımı gibi başlıklar hem piyasa beklentileri hem de yasal gereklilikler açısından öncelik kazanıyor. Bu kapsamda, ram bacalarına filtre takılması zorunluluğu, Bursa’daki dönüşüm sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu adım, sadece çevresel bir gereklilik değil, aynı zamanda sektörümüzün geleceği için kritik bir yatırımdır” dedi.

Burkay, Uludağ Üniversitesi ile birlikte fizibilite raporu hazırladıklarını, Bursa Valiliği ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü olmak üzere farklı kurumlarla yakın işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi. Bursa’nın çevreci ve sürdürülebilir üretimde örnek olabilecek potansiyele sahip olduğuna işaret eden İbrahim Burkay, “Amacımız, işletmelerimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine destek olurken aynı zamanda sürdürülebilir bir üretim modeline geçişlerini kolaylaştırmaktır. Bu süreçte cezai yaptırımların ötesine geçerek çözüm odaklı bir yaklaşımı hep birlikte geliştireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik için Horizon Europe Programı’nda

Yeşim Kumaş Operasyonları VP Kerim Bayram, daha az su, enerji ve kimyasal harcayan prosesler ile geliştirilen; biyobazlı veya geri dönüştürülmüş yeni nesil malzemeler, performans özellikli iplikler ve farklı örme teknikleriyle üretilen tekstil ürünlerinin ticari başarıya ulaştığını söyledi. Yeşim olarak Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’nın sürdürülebilirlik, bilim ve teknoloji vizyonunu hayata geçirmek amacıyla yürütülen Horizon Europe Programı’nda SUSAAN projesi ile yer aldıklarını hatırlatan Bayram, proje kapsamında yeni sürdürülebilir antiviral ve anti mikrobiyal kaplamaların geliştirilmesi için 7 farklı ülkeden 13 kuruluşun birlikte çalıştığını anlattı. Bayram ayrıca Bursa merkez fabrikası Almaxtex Tekstil’de hayata geçirdikleri “Doğaya Dönüşen Biyo-Çözüm” projesiyle En Sürdürülebilir Proje Ödülü’nü kazandıklarını söyledi.

Sürdürülebilirlik odaklı iplik üretimi

Durak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Yiğit Durak, üretimde daha sürdürülebilir ve daha düşük karbon ayak izi hedefiyle projeler yürüttüklerini aktardı. Durak, “Hem temiz su kaynaklarının korunması hem de atık suların temizlenerek tekrar kazanılmasının yanı sıra, enerji tüketimimizi de önemli ölçüde azalttık. Farklı özelliklerdeki teknik ipliklerin yanı sıra, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı iplikleri geliştirdik” dedi.

Hedef yüzde 100 dönüşüm

Geri dönüştürülmüş polyester ürünlerle öne çıktıklarını belirten Altınsu Tekstil Genel Müdürü Mustafa Altınsu, “Geri dönüştürülmüş polyester ürün alanda yaptığımız yatırımlar bizi farklı bir alana taşıdı. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 100 oranında geri dönüştürülmüş polyester malzemeler ile kumaş üretebilme yetkinliğine kavuştuk. Yüzde 75 tekstil atıklarından yüzde 25’te petten elde ettiğimiz geri dönüştürülmüş hammaddeyi karıştırarak mukavemet problemi olmadan iplik ve akabinde kumaş üretimi yapabiliyoruz. Öncelikli amacımız yüzde 100 tekstilden tekstile dönüşümü sağlayabilmek” diye konuştu. Enerjilerini yenilenebilir kaynaklardan almayı da önemsediklerini belirten Altınsu, GES ve RES yatırımları da bulunduğunu bildirdi.

Avrupa’nın en büyük susuz boyama tesisi

Pamuklu kumaşlara susuz ve ön işlemsiz dijital baskı uygulayarak, kaliteli ve çevreye duyarlı çalışmalarla Türkiye’de çevreci baskının öncüsü olduklarını kaydeden Art Transfer Yönetim Kurulu Başkanı Suat Özdemir, yüzde 80 su, yüzde 70 enerji ve yüzde 80 kimyasal tasarrufu sağlarken önemli bir zaman verimliliği de elde ettiklerini vurguladı. Özdemir, “Makine parkurumuzu genişletmek adına çalışmalarımız sürüyor. Alımını yaptığımız makinelerin kurulumunu tamamladığımızda Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük susuz boyama tesisi unvanına kavuşacağız” bilgisini verdi.