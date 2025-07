TETSİAD’da değişimin fitili Denizli ve İzmir’den ateşlendi

Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Murat Şahinler ve çalışma grubu, İzmir ve Denizli’deki dernek üyeleriyle bir dizi temasta bulundu. Geniş katılımlı toplantılar ve birebir ziyaretlerle gerçekleştirilen görüşmelerde hem sektörün güncel sorunları ele alındı hem de TETSİAD’da ihtiyaç duyulan değişim ve dönüşüm talepleri masaya yatırıldı.

Üyelerin mesajı net: Değişim şart

İzmir ve Denizli’de gerçekleştirilen temaslarda, TETSİAD üyelerinin mevcut yapıya dair en büyük eleştirisi, derneğin uzun süredir sahadan uzak olmasıydı. Birçok üye, yıllardır kendilerini ziyaret eden, sorunlarını dinleyen kimse olmadığını ifade ederken, Murat Şahinler ve ekibinin sahada olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Ziyaretlerde, “artık değişim zamanı” vurgusu öne çıkarken, Murat Şahinler yapılan ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, “Denizli’deki birçok sanayici, uzun yıllar aynı kadroların iş başında olmasından ve bu kadroların artık çözüm üretmekten uzaklaştığından yakındı. Özellikle kadın istihdamında Türkiye’nin öncü illerinden biri olan Denizli’de, üretici firmaların taleplerine kulak verilmediği ve temsilde ciddi bir eksiklik yaşandığı belirtildi. TETSİAD’da göreve geldiğimizde tüm sorunların çözümü için kolları sıvayıp, elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.Şahinler, “İzmir ve Denizli’nin sesi çok net: TETSİAD artık sahaya inmeli. Dinleyen, çözen, yenilikçi bir yapıya kavuşmalı. Biz de bu dönüşümün temsilcisi olmaya talibiz. TETSİAD’da bir değişim rüzgârı esiyor ve bu rüzgârın ilk adımı Denizli ve İzmir’den yükseldi. Biz de sadece değişimi talep eden değil, bu değişimi planlayan ve hayata geçirmeye hazır bir vizyonla sahadayız. Ağustos ayının ilk yarısında İzmir ve Denizli’de gerçekleşecek geniş katılımlı buluşmalarımız olacak. Burada yine tüm üyelerimiz ve sektörümüzle bir araya geleceğiz.” dedi.

Sektörümüzün büyümesi için çalışacağız

Denizli temaslarında Denizli Sanayi Odası’nı da ziyaret ettiklerini belirten Murat Şahinler, “Geçtiğimiz yıl genç bir başkan olan Selim Kasapoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte kentteki sanayi camiasının ciddi bir hareketlilik kazandığı vurgulandı. Bu değişimin etkilerini yerinde gözlemledik. Yönetimde gençlerin olması enerjiyi artırıyor. Benzer bir değişimi TETSİAD’da da gerçekleştireceğiz. Sahada olacağız ve üyelerimizle birlikte sektörümüzün büyümesi için çalışacağız.” dedi.

Hedef ülkelere ihracat çıkarması

Görüşmelerde sektörün içinden geçtiği zorlu ekonomik koşulların da gündeme geldiğini söyleyen Murat Şahinler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artan maliyetler, azalan siparişler ve iş gücü kayıpları özellikle Denizli’deki üreticilerin en büyük sorunu haline gelmiş durumda. Birçok firma istihdam azaltımına gitmek zorunda kaldığını ve üretim kapasitesini düşürdüğünü ifade etti. TETSİAD, bir ekonomik otorite değil. Söz konusu ekonomik problemlerin çözümü için kamu kurumları çalışıyor. Ancak bunların dışında bizlerin yani sivil toplum kuruluşlarının yapabileceği şeyler de var. Biz de bunları yapmaya hazırız. Planlarımızı oluşturduk ve harekete geçeceğiz. Ne yapabiliriz? Yeni pazarlar bulabiliriz. Afrika, Latin Amerika, Orta Asya gibi bölgelerde pazar araştırmaları yapabiliriz. Hedef ülke listeleri oluşturabilir, üyelerimize ticari heyetler düzenleyebiliriz. İşte dernek burada fark oluşturmalı. Burada oluşturacağımız komisyonlarla pazar araştırmaları yapacağız. Buraya gençleri dahil edeceğiz. Onların ufuklarından ve enerjilerinden katkı sağlayacağız. Yapılacak çalışmalarla üyelerimizi yeni pazarlarla tanıştıracağız.”

Her grup belli ülkelere odaklanacak

Projeyi detaylandıran Murat Şahinler, “Yeni dönemde kurulması planlanan ürün bazlı komisyonlarla genç profesyonellerin sürece katılımının artırılması hedefleniyor. Havlu, bornoz, çarşaf, masa örtüsü gibi alt segmentlerde kurulacak gençlik komisyonları, ihracat potansiyeli yüksek ülkelere yönelik araştırmalar yapacak. Her bir grup, belirli ülkelere odaklanacak ve detaylı ithalat verileri üzerinden pazara giriş stratejileri geliştirecek. Bu projeyle hem gençlerin sektöre entegrasyonu hem de firmaların dış pazarlara daha etkin şekilde ulaşması sağlanacak.”

Her ilde açık yönetim kurulu toplantısı

Şahinler, yeni dönemde uygulamaya konması planlanan yeniliklerden de bahsetti. Her ilde düzenli olarak yapılacak açık yönetim kurulu toplantılarıyla tüm üyelerin fikir, öneri ve şikâyetlerini doğrudan yönetime aktarabileceğini söyledi. Şahinler, “Belirlenen her gün de açık toplantı olacak. Her ilde yerel temsilciler toplantıları yürütecek. Bu yapıyı kalıcı hale getireceğiz.” dedi.