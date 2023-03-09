THY, Havayolu Perakende Konsorsiyumu’na üye oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Dijital dönüşüm alanında yatırımlarını ve işbirliklerini artıran Türk Hava Yolları (THY), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) öncülük ettiği ve sektöre yön veren havayollarının dahil olduğu IATA Havayolu Perakende Konsorsiyumunun (Airline Retailing Consortium) üye oldu.

Yolcuların havacılık sektöründeki dijital deneyimini temelden değiştirecek yeni faaliyetleri gerçekleştirmek için bir süre önce kurulan IATA Havayolu Perakende Konsorsiyumu, geleceğin dijital seyahat deneyimini ve girişimleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Yolculara Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (General Data ProtectionRegulation-GDPR) uygun olarak tasarlanmış, seyahat amaçlarına göre kişiselleştirilmiş havayolu ve havayolu dışı tüm ürün ve hizmetlerin tekil bir kayıt üzerinden takip edilebilir olmasını amaçlayan konsorsiyum, ortak çalışma grupları ile olgunlaştırılmış, uygun altyapı ve süreçleri oluşturarak bu hedeflere ulaşmayı planlıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, “Bayrak taşıyıcı havayolu olarak seyahat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla iş birliğini artırma ve yolcularımıza daha iyi hizmet sunabilme hedefi ile dijital dönüşüm ana odağında çalışmalarımıza devam ediyoruz. IATA'nın Havayolu Perakende Konsorsiyumu katılımımız ile her zaman olduğu gibi havacılığa yön veren bir rol üstlenmeye ve geleceğin vizyonunu sunmaya devam edeceğiz. Bu iş birliği ile başarımıza farklı bir yön katacağımıza eminiz.” dedi.

THY, yolcularına geleceğin dijital deneyimini sunuyor

THY, dijital kişiselleştirilmiş hizmet vermeyi amaçlayan Teklif ve Sipariş Yönetimi (Order&OfferManagement) modeli ile değişen yolcu ihtiyaçlarına ve piyasa koşullarına göre kişiselleştirilmiş teklifleri doğru zamanda ve doğru satış kanallarından yolcularına verebilecek. Böylece dinamik kampanyalar ve ek hizmetlerin de dahil edildiği paketlenmiş hizmet kombinasyonlarından oluşacak.

THY, uzun vadeli yatırımları destekleyecek sistem altyapılarını geliştirmek içinde IATA Havayolu Perakende Konsorsiyumu üyeliği haricinde sektörün dönüşüm standartlarının ve havacılık endüstrisi verilerinin takip edildiği IATA Digital Transformation Advisory Council’de yer alıyor.