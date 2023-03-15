Ticaret Bakanı Muş, ihracatçılarla buluşacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün saat 16:00’da ihracatçılarla bir araya gelecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşecek toplantıya TİM Yönetim Kurulu’nun yanı sıra ihracatçı birliklerinin başkanları da katılacak.

6 Mayıs’ta yaşanan depremlerin ardından ilk kez fiziksel ortamda yapılacak toplantının ana gündemi deprem olacak. Deprem bölgelerine yapılan ve yapılması planlanan yardımlarının konuşulacağı tahmin edilen toplantıda; bölgedeki fabrikaların son durumu, konteyner kentler projesi, göçün nasıl engelleneceği, çalışanlara ve işverenlere ne gibi destekler sağlanabileceği konuları hakkında konuşulması bekleniyor.

İhracatçıların, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sabit kur politikası nedeniyle fiyat rekabetçiliğinin azaldığını, bunun neticesinde pazar kaybetme risklerinin olduğunu dile getirecekleri kulislerde konuşuluyor.