TİM: İhracat talep endeksi aralık ayında eşik değerin altında kaldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yayımladığı "TİM İhracat Pazar Monitörü" raporuna göre, İhracat Talep Endeksi 2025 yılı aralık ayında zayıf seyrini sürdürdü.

Endeks, aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 0,3 azalarak 99,4 seviyesine geriledi ve uzun dönem ortalamasının altında kaldı.

İşsizlik ve tüketici güveni bakı yarattı

Raporda, enflasyon ve sanayi üretimi göstergelerinde görülen kısmi iyileşmelere rağmen, işsizlik oranı ile iş güveni ve tüketici güvenindeki gerilemelerin talep endeksi üzerinde baskı yarattığı belirtildi. Bu unsurların, ihracat talebinin uzun dönem ortalamasının altında seyretmesine neden olduğu vurgulandı.

TİM verilerine göre, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 2025 Aralık ayında aylık bazda yüzde 0,4 düşerken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 artış göstererek 100,6 seviyesinde gerçekleşti.

Küresel jeopolitik risklerde sınırlı bir azalma gözlenmesine karşın, ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamanın altında kalmasının, ihraç pazarları genelindeki dayanıklılığı olumsuz etkilediği ifade edildi.