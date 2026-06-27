TİM Madencilik Sektörler Konseyi Başkanlığı’na Metin Çekiç seçildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Madencilik Sektörler Konseyi Başkanlığı görevine, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç seçildi.

Madencilik sektörünün ihracat odaklı büyümesine katkı sağlayacak çalışmalara öncülük etmeyi hedeflediklerini ifade eden Çekiç, yeni dönemde sektörün ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla daha güçlü bir yapıya kavuşması için çalışacaklarını belirtti.

Madencilik sektörünün ortak başarısı

Göreve seçilmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan TİM Madencilik Sektörler Konseyi Başkanı ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Madencilik Sektörler Konseyi Başkanlığı görevine layık görülmenin onur ve sorumluluğunu taşıyorum. Bu göreve seçilmemizde desteklerini esirgemeyen başta İMİB Yönetim Kurulu üyelerimize, TİM delegelerimize, sektör temsilcilerimize ve tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarı bir kişinin değil, madencilik sektörümüzün ortak başarısıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik, istişare ve ortak akıl anlayışıyla sektörümüzün sorunlarının çözümü, ihracatımızın artırılması ve ülkemize daha fazla değer katılması için var gücümüzle çalışacağız.”

Metin Çekiç, yeni dönemde, madencilik sektörünün küresel rekabet gücünün artırılması, ihracatın geliştirilmesi ve sektörün öncelikli gündem maddelerinin çözümüne yönelik çalışmaların TİM çatısı altında ilgili paydaşlarla koordinasyon içerisinde yürütülmesinin hedeflendiğini söyledi.