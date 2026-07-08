TİM'in yönetim ve denetim kurulu üyeleri belli oldu: Kimya yönetime giremedi!

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yeni dönem yönetim ve denetim kurulu üyeleri açıklandı. Yeni yönetim kurulunda Mustafa Gültepe başkan olarak görev yaparken, başkan vekilliklerine Ahmet Güleç, Ahmet Öksüz, Baran Çelik, Çetin Tecdelioğlu ve Kutlu Karavelioğlu getirildi.

Yönetim kurulunda ayrıca Ali Can Yamanyılmaz, Celal Kadooğlu, Cem Seven, Erdem Çenesiz, Hüseyin Memişoğlu, İbrahim Pektaş, Melisa Tokgöz Mutlu, Orhan Gazi Yiğitbaşı, Ömer Celal Umur ve Salih Zeki Poyraz yer aldı.

Denetim Kurulu üyeliklerine ise Burak Yakın, Ethem Tanrıver ve Hayrettin Uçak seçildi.

Kimya'dan hiçbir isim yönetime giremedi

Öte yandan, TİM’in yeni dönem Yönetim Kurulu’nda Türkiye’nin lokomotif sektörlerini temsil eden güçlü isimler yer alırken, otomotivden sonra 30 milyar doların üzerindeki ihracatıyla ikinci sırada bulunan kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen herhangi bir isim yönetime giremedi.

Kimya sektörü, önceki dönemde İKMİB eski Başkanı Adil Pelister tarafından temsil ediliyor, Pelister başkan vekilliği yapıyordu. Geçen hafta yapılan TİM sektör konseyi başkanlığına İKMİB Başkanı İbrahim Vefa Aracı seçilememiş, sektörü temsil hakkı AKMİB Başkanı Saadettin Çağan’a geçmişti.

Kulislerde, TİM adaylık sürecinde Adil Pelister’e destek vermediği için Aracı’ya karşı içerde tepkiler oluştuğu iddia edilirken, önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceği ifade ediliyor.