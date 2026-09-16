TMD 4. Maden Arama-Kurtarma Yarışması Rize’de yapılacak

Mehmet KAYA / ANKARA

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) organizasyonuyla, Çayeli Bakır ev sahipliğinde ve Rize Belediyesinin desteğiyle düzenlenecek 4. Maden Kurtarma Yarışması, 22-25 Eylül 2026 tarihleri arasında Rize’de yapılacak.

Yarışma, iş güvenliği kültürünün güçlendirilmesi ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması hedefiyle düzenleniyor. Dördüncü kez yapılacak yarışmalarda, Türkiye’nin önde gelen 13 maden şirketinin arama-kurtarma ekipleri mücadele edecek.

Takımlar; yeraltı, yangın, deprem, kimyasala müdahale, araç kazası ve takım yetkinliği olmak üzere altı farklı etapta performans sergileyerek kriz anındaki tepki süreleri, teknik becerileri ve ekip dayanışmalarını test edecek.

TMD’den yapılan yazılı açıklamada, Rize merkezinde yapılacak açılış töreninin ardından, düzenlenen sahada arama ve kurtarma ekipleri belirlenen kategorilerde yarışacaklar. Açıklamada görüşlerine yer verilen TMD Başkanı Mehmet Yılmaz, ilk yarışmanın 5 takımla yapıldığını, dördüncüsünde 13 takıma ulaşıldığını, arama-kurtarma takımlarının sadece madencilik alanında değil başka doğal afetlerde de faaliyet yürüttüğünü vurgulayarak, “Madencilikte olası riskleri yönetme ve güvenlik standartlarımızı her gün daha ileriye taşıma kararlılığındayız. Bugün madenlerimizde görev yapan arama-kurtarma ekiplerimiz, çalışmalarını kendi sahalarıyla sınırlandırmadan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde gördüğümüz üzere ülkemizin dört bir yanındaki kaza ve afetlerde milletimizin yardımına koşan, binlerce canı enkazdan sağ çıkaran kahramanlardır” değerlendirmesinde bulundu.

TMD’nin Uluslararası Maden Kurtarma Birliği (IMBR) üyesi olduğu hatırlatılan açıklamada, gelecekte uluslararası nitelikli bir yarışma-organizasyon düzenleme hedeflerinin olduğu kaydedildi. Yapılacak yarışmaya bu hedefe uygun olarak Azerbaycan ve Yunanistan'dan şirketlerin gözlemci olarak katılacağı ayrıca Güney Afrika ve Zambiya'dan gelen maden kurtarma profesyonellerinin de yarışmaları izleyeceği belirtildi.

Rize’de yapılacak dördüncü yarışmaya Acacia, Çayeli Bakır, Defaş, Esan Eczacıbaşı, Eti Bakır, Eti Krom, Gübretaş, Gümüştaş, Öksüt, Tümad, Tüprag, Türk Altın İşletmeleri, Zenit madencilik şirketleri katılacak.