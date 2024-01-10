TÜDKİYEB: Ziraat fakülteleri kontrolsüzce arttı, öğrenci tercihleri kaliteyi düşürdü

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarımsal öğretimin 178’inci Yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Çelik, tarımsal öğretimin 10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul’da bugünkü adı ile Yeşilköy semtinde bulunan Ayamama Çiftliği'nde kurulan Mekteb-i Zirai Şahane ile başladığını ve bu nedenle de 10 Ocak gününü kapsayan haftanın Tarım Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Tarımda istenilen seviyeye gelmek için tarımsal öğretim ve eğitimin günümüzde çok daha fazla önem kazandığına vurgu yapan Çelik, "Ülkemizin gelişiminde ve insanlarımıza gıda temininde tarım oldukça önemli. Tarımın gelişiminde ise tarımın temel taşları olan çiftçi, üretici, yetiştirici önemli. Yine tarımın gelişiminde ziraat mühendisi önemli. Dolayısıyla tarımda öğretim ve eğitim çok daha fazla önemli. Tüm bu önemli dediğimiz şeylerin farkındayız ve her fırsatta her yerde söylüyoruz ama tarımsal öğretimde çok başarılı olduğumuzu maalesef söyleyemiyoruz. Son yıllarda plansız ve kontrolsüz biçimde ziraat fakülteleri ve programların çok sayıda açılması yanında hiçbir öğretim programına yerleşemeyen öğrencilerin istemeyerek de olsa tercihlerini ziraat fakültelerinden yana kullanması, tarımsal öğrenimdeki kalitenin düşmesinde önemli ölçüde etkili olmuştur. Diğer taraftan çok sayıda fakülteden mezun olan binlerce ziraat mühendisinin işsizlik problemi yaşadığı ve birçoğunun meslek dışında çalışma zorunda kalmaları üzüntü verici bir durum olmuştur. Bu haliyle gerek insan kaynaklarımız gerekse zamanımız heba olmaktadır. Dolayısıyla bu konuların yeniden gözden geçirilerek değerlendirilmesi ve tarımsal öğretimde başarılı bir düzeye gelinmesi mutlaka sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

“Mesleğe gereken değerin verilmesi sektörün gelişimine olumlu yansıyacak”

Türkiye’deki tarımının gelişiminde ziraat mühendisliği mesleğinin önemine dikkat çeken Çelik, "Sadece bitkisel ve hayvansal üretimi değil birçok disiplini bünyesinde bulundurması nedeniyle ziraat mühendisliği mesleği ülkemiz tarımı için son derece önemlidir. Dolayısıyla bu önem ziraat mühendislerinin ülke tarımındaki görev ve sorumluluklarını daha da artırmaktadır. Tarımın ülkemiz için en stratejik sektörlerden birisi olduğu göz ardı edilmeden bu sektöre hizmet eden aktörlerinden birisi olan ziraat mühendisliği mesleğine önem ve gereken değerin verilmesi neticede tarım sektörünün gelişimine ve ülkemiz menfaatine olumlu yansıyacak olan bir durum olacaktır. Tarım Haftası vesilesi ile her zaman çiftçimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin yanı başında yer alarak onlara yol gösteren, onların dertleriyle dertlenen, tarım sektörünün gelişimi için geçmişten bugüne kadarki süreçte çalışıp çabalayan ziraat mühendislerimize ve onları eğiten, yetiştiren öğretim görevlilerimize teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyor, tarımsal öğretimin 178’inci yılını ve Dünya Ziraat Mühendisleri gününü kutluyorum." açıklamasında bulundu.