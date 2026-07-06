TÜDÖKSAD heyetinden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a ziyaret

Gerçekleştirilen görüşmede, TÜDÖKSAD tarafından 19–21 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 76. Dünya Döküm Kongresi (76th World Foundry Congress – WFC 2026) hakkında Sayın Bakan’a kapsamlı bilgi sunuldu. Dünya döküm sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olan kongrenin Türkiye açısından taşıdığı stratejik önem aktarılarak, Sayın Bakan Mehmet Fatih Kacır kongreye davet edildi.

Ziyarette ayrıca, TÜDÖKSAD üyesi firmalardan gelen güncel sektörel değerlendirmeler ve döküm sanayisinin karşı karşıya bulunduğu temel sorunlar Bakan Kacır ile paylaşıldı. Görüşmede; sektörün rekabet gücünün artırılması, üretim ve ihracatın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ile sanayinin ihtiyaç duyduğu destek mekanizmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜDÖKSAD heyeti, 76. Dünya Döküm Kongresi'nin ülkemizin sanayi altyapısını, teknolojik yetkinliğini ve uluslararası iş birliklerini tanıtması açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, organizasyon sürecinde Bakanlığın destek ve katkılarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Samimi ve verimli bir atmosferde gerçekleşen görüşme, Türk döküm sanayisinin gelişimine yönelik iş birliğinin güçlendirilmesi ve sektörün öncelikli konularının kamu otoriteleriyle istişare edilmesi açısından önemli bir adım oldu.