TÜGİAD’a kayyım atandı
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Merkezi mahkeme ara kararıyla görevden alınırken derneğe kayyım atandı.
EKONOMİ (BURSA) – TÜGİAD, 30 Nisan 2023 tarihinde 19’uncu Genel Kurulu’nu yapmış, Gürkan Yıldırım ve Yönetim Kurulu göreve başlamıştı. Ancak yönetim kurulunun üyelik şartları oluşmadığı gerekçesiyle aralarında TÜGİAD eski Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Ankara Şubesi Başkanı Burak Dalgıç’ın da bulunduğu 6 iş insanının üyeliğini iptal ederek görevden alması tartışma yaratarak mahkemeye taşınmıştı.
‘Genel Kurul Kararının İptali’ gerekçesiyle açılan davada mahkeme ara karar verdi. 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği karara göre davalıların talepleri göz önüne alınarak TÜGİAD’a Murat Çak’ın kayyım olarak atanması kararlaştırıldı.