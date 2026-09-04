TÜKİD, kırtasiye sektörünün sahadaki güncel sorunları ve çözüm önerileri için çalıştay düzenledi

Kırtasiye sektörünün çatı kuruluşu TÜKİD, 3 Eylül Perşembe günü T.C. Ticaret Bakanlığı ile birlikte “Güvensiz Ürüne Karşı Sıfır Tolerans- Kırtasiyede Ürün Güvenliği ve Denetimi Çalıştayı”nı düzenledi. 14 Eylül’de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının öncesinde yapılan çalıştaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü, Ticaret Bakanlığı İthalat Denetimleri Daire Başkanı Şeyma Bahçeci, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Üstünel, Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanları İsmail Özyurt ve Mehmet Altunöze, Ticaret Denetmeni İbrahim Çulhaoğlu, Ticaret Uzmanları Kübra Demir, Çiğdem Soygüzel Özgün ve Ticaret Denetmen Yardımcısı Vahap Demir ile TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci’nin yanı sıra sektör temsilcileri katılım gösterdi.

Sektörün gündem konuları çalıştayda masaya yatırıldı

Kamuyla üst düzeyde doğrudan temas kurulan çalıştayın kırtasiye sektörü için stratejik önem arz ettiğini belirten TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, “Konu çocuklarımız olduğunda herhangi bir toleransımız olamaz. Bir kalemden silgiye, boyadan oyun hamuruna kadar çocuklarımızın temas ettiği her ürünün güvenli olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle güvenli ürün konusunda tavizimiz, haksız rekabete karşı tavizimiz, çocuklarımızın sağlığını riske atabilecek ürünlere karşı ise sıfır toleransımız var. Kırtasiye sektörü olarak sektörün tüm faaliyet gruplarını kapsayan geniş bir kitleyi temsil ediyoruz. Amacımız yalnızca mevcut uygulamaları dinlemek değil; sahada karşılaştığımız sorunları doğrudan ilgili makamlarla paylaşmak, geliştirilmesi gereken alanları birlikte değerlendirmek ve ürün güvenliği konusunda kamu ile sektör arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek. Geçtiğimiz aylarda T.C. Ticaret Bakanlığı’na gerçekleştirdiğimiz bir dizi ziyarette sektörümüzün çözüm bekleyen yapısal sorunlarını ele almıştık. Geniş bir katılımla gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayda ise sektörümüzün geleceğini şekillendirecek başlıkları ilgili mercilerle birlikte masaya yatırarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çalıştayın, üyelerimizin sesini doğrudan yetkili makamlara duyurabilmemiz, sahadaki sorunları ortak akılla değerlendirmemiz ve kalıcı çözümler geliştirmemiz açısından son derece kritik bir rol üstlendiğine inanıyoruz. Üstlendiğimiz bu sorumluluk, sektörümüzün daha güvenli, adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması açısından büyük önem taşıyor.’’ dedi.