Turcomoney Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri sahiplerini buldu

Wow Hotel İstanbuls & Convention Center'de düzenlenen Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri töreni, Yılın Yerel Yöneticisi Ödülü'ne layık görülen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın, Turcomoney Ödülleri Jürisi Onursal Başkanı, 58. Ve 59. Hükümetler Dönemi Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un yanı sıra siyaset, iş, diploması, bürokrasi, bilim ve medya dünyasından yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Yılın Devlet Adamı Ödülü'ne layık görülen AB Eski Bakanı ve BM 75. Dönem Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ise, koronavirüse yakalanması nedeniyle Ödül Töreni’ne katılamadı. Bozkır, ilettiği mesajda, Ödül Töreni’ne katılamadığı için üzgün olduğunu belirterek, “Ödül Töreni’ne katılan değerli konuklardan ve ödüle layık görülen değerli isimlerden özür dilerim” dedi.

Değişik alanlarda üretim, yatırım ve ihracat yapan, istihdam gerçekleştiren, yenilikçi, çevreci, sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlayan, söylem ve davranışlarıyla toplumsal barışa katkıda bulunan devlet adamlarına, yani Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katan kuruluşlara ve kişiler ödüllendirildi.

Deneyimli gazeteci/ekonomist Dr. Kazım Kılınç yönetimindeki Turcomoney Dergisi, geleneksel hale gelen Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri ile, değişik alanlardaki hizmetleri ile değer üreten kuruluşları ve kişileri teşvik etmeyi, cesaretlendirmeyi amaçlıyor.

Ödül Töreni’ne ödül sahiplerinin yanında Türkiye’den ve birçok ülkeden siyaset, iş, diploması, bürokrasi, bilim ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Türkiye’nin tek uluslararası ekonomi/finans dergisi Turcomoney, yayın hayatına başlamasının 11. kuruluş yıldönümünü, Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri ödül töreni ile kutladı.

Kimler katıldı?

Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri, Turcomoney Jürisi tarafından “Yılın Bakanı” Ödülü’ne layık görülen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, bütçe görüşmeleri ve EYT ile ilgili çalışmalar nedeniyle katılamadı. Ödül Töreni, “Yılın Yerel Yöneticisi” Ödülü’ne layık görülen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın, Turcomoney Ödülleri Jürisi Onursal Başkanı, 58. Ve 59. Hükümetler Dönemi Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un yanı sıra siyaset, iş, diploması, bürokrasi, bilim ve medya dünyasından yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Turcomoney Jürisi tarafından “Yılın Devlet Adamı” Ödülü’ne layık görülen AB Eski Bakanı ve BM 75. Dönem Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, ise son anda koronavirüse yakalandığının tespit edilmesi nedeniyle Ödül Töreni’ne katılamadı. Bozkır ilettiği mesajında, Ödül Töreni’ne katılamadığı için üzgün olduğunu belirterek, “Ödül Töreni’ne katılan değerli konuklardan ve ödüle layık görülen değerli isimlerden özür dilerim” dedi.

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