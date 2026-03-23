TÜREB, Avrupa’da rüzgar enerjisinde iş birliği temaslarında bulunacak

Hollanda Büyükelçiliği’nin destekleriyle hazırlanan ve TÜREB Kamu İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ebru Arıcı’nın katkı sunduğu program, TÜREB yönetiminin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarından üst düzey temsilciler ile rüzgar enerjisi sektöründe faaliyet gösteren yatırımcı, mühendislik ve danışmanlık şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan geniş katılımlı bir heyeti bir araya getiriyor.

Hollanda’da enerji ve iklim odaklı görüşmeler

TÜREB, dört gün sürecek ziyaret programı kapsamında; Hollanda ve Belçika’da kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilecek temaslarda; rüzgar enerjisi yatırımlarında izin süreçleri, arazi kullanımı, çevresel ve tarımsal alanlarda uygulanan modeller, enerji dönüşümü politikaları ve deniz üstü (offshore) rüzgar yatırımları başta olmak üzere çok boyutlu başlıklar ele alınacak.

Tarım ve çevresel alanlarda rüzgar yatırımları için iyi uygulamalar incelenecek

TÜREB’in bu teknik ziyaretteki öncelikli hedeflerinden biri; tarım alanları ve çevresel açıdan koruma altında bulunan bölgelerde rüzgar enerjisi yatırımlarına yönelik izin süreçleri, düzenleyici çerçeveler ve uygulama modellerine ilişkin Avrupa’daki iyi örneklerin yerinde incelenmesi olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda, rüzgar santrallerinin bu tür alanlarda nasıl planlandığı, izinlendirildiği ve işletildiği; ilgili kamu düzenlemeleri ve uygulama mekanizmalarıyla birlikte değerlendirilecek. Elde edilecek bulguların, Türkiye’de benzer alanlarda geliştirilecek politika ve uygulamalara katkı sağlaması hedefleniyor.

Offshore rüzgar ve tedarik zinciri kapasitesi yerinde incelenecek

Ziyaret programında ayrıca, deniz üstü rüzgar enerjisi alanında Avrupa’nın önde gelen merkezlerinden biri olan Hollanda’da; mühendislik, imalat, tedarik zinciri, liman altyapısı ve lojistik süreçlere ilişkin kapsamlı teknik incelemeler gerçekleştirilecek.

Bu çerçevede özellikle Rotterdam Limanı’nda yapılacak ziyaretlerde; offshore rüzgar projelerine hizmet veren altyapı, sanayi entegrasyonu ve lojistik çözümler yerinde incelenecek ve Türkiye’nin bu alandaki potansiyel gelişim alanları değerlendirilecek.

Windeurope ziyaretinde rüzgar enerjisi işbirliklerinin geliştirilmesi görüşülecek

Programın son gününde Brüksel’de bulunan WindEurope Genel Merkezi ziyaret edilecek. 26 Mart’ta gerçekleştirilecek görüşmelerde, WindEurope yönetimi ve yeni CEO’su Tinne Van der Straeten ile bir araya gelinerek Türkiye ile Avrupa arasındaki rüzgar enerjisi iş birlikleri stratejik düzeyde ele alınacak.

Görüşmeler kapsamında özellikle; Avrupa Birliği nezdinde kamu–özel iş birlikleri, uluslararası platformlarda ortak girişimler ve sektörel politika geliştirme alanlarıdetaylı şekilde değerlendirilecek.

Türkiye’nin 2026 yılında ev sahipliği yapacağı COP31 öncesinde; TÜREK 2026 ve COP31 kapsamında WindEurope ile geliştirilebilecek özel iş birliği modelleri de istişare edilecek.

“Türkiye rüzgar enerjisinde önemli bir ivme yakaladı”

TÜREB Başkanı Dr. İbrahim Erden, ziyaret öncesi yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti: “Türkiye rüzgar enerjisinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladı ve bugün yaklaşık 16 GW seviyesine yaklaşan kurulu gücüyle Avrupa’nın önde gelen pazarlarından biri haline geldi. Ancak önümüzdeki dönemde asıl hedefimiz yalnızca kurulu gücü artırmak değil; bu tür uluslararası teknik ziyaretlerin temel amacı; Türkiye’nin sahip olduğu yüksek rüzgar enerjisi potansiyelini doğru şekilde anlatmak, yerli ve yabancı yatırımcıları ülkemize çekmek ve tedarik zincirindeki üretim gücümüzü daha görünür kılmaktır. Aynı zamanda mühendislik, teknoloji ve sanayi alanlarında bilgi transferini artırarak Türkiye’yi rüzgar enerjisinde bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Hollanda ve Belçika temaslarımız özellikle iki açıdan kritik önem taşıyor. Birincisi, tarım ve çevresel açıdan hassas alanlarda rüzgar yatırımlarına ilişkin Avrupa’daki iyi uygulamaları öğrenmek ve bu alanda Türkiye’deki düzenlemelere katkı sağlamak. İkincisi ise offshore rüzgar enerjisi alanında Avrupa’nın sahip olduğu ileri mühendislik, imalat ve lojistik kapasiteyi yerinde inceleyerek ülkemizde bu alandaki gelişimi hızlandırmak. Öte yandan WindEurope ile gerçekleştireceğimiz görüşmeler, Türkiye’nin Avrupa ile entegrasyonunu güçlendirecek ve özellikle COP31 sürecine giderken uluslararası iş birlikleri açısından önemli bir zemin oluşturacaktır.”

Avrupa temaslarıyla rüzgar enerjisinde yeni ortaklıklar hedefleniyor

TÜREB Kamu İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ebru Arıcı, Türkiye’nin uluslararası konumuna dikkat çekerek şunları söyledi : “Türkiye, rüzgar enerjisinde sadece büyüyen bir pazar değil, aynı zamanda bölgesel bir üretim ve iş birliği merkezi olma yolunda ilerliyor. Avrupa’da yapacağımız temasların, iyi uygulama örnekleri paylaşımlarıyla bu konumumuzu daha da güçlendireceğine inanıyoruz. TÜREB olarak amacımız, bu ziyaretleri sektörümüz için yeni fırsatların başlangıç noktası haline getirmek. Özellikle sektörler arası iletişimi güçlendiren, kamu ve özel sektör paydaşlarını aynı çatı altında buluşturan bu temasların, deneyim paylaşımlarına, somut projelere ve uzun vadeli ortaklıklara zemin sağlamasını hedefliyoruz.”