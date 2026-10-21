TÜREB Başkanı Erden: YEKA RES-2026’da tüm sahalar ilgi görüyor

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ANKARA (EKONOMİ)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında yatırıma açılan sahalar için yarışmalar, 2 ve 3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Yarışmaların 2 Kasım'da 7 sahada rüzgâr enerjisi santralleri (RES), 3 Kasım'da ise 11 sahada güneş enerjisi santralleri (GES) için yapılması planlanıyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, yazılı bir açıklama ile RES’ler için yapılacak yarışta tüm sahalara yatırımcı ilgisinin görüldüğünü vurguladı.

“Küçümsememek gerekir”

Erden, YEKA RES-2026 yarışmalarına 12 şirketin toplam 29 başvuru yaptığını belirtti. Küresel jeopolitik gelişmelerin ve finansal piyasa koşullarının yatırım kararlarını zorlaştırdığına dikkat çeken Erden, yatırımcı ilgisinin devam ettiğini belirtti.

Erden, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“YEKA RES-2026 kapsamında 1.500 megavatlık kapasite için 12 farklı şirketin toplam 29 başvuruyla yarışmaya katılması önemli bir göstergedir. Sahaların tamamında birden fazla yarışmacının bulunması, sektörde yatırım iradesinin sürdüğünü ortaya koyuyor. Finansmana erişim ve maliyetler yatırımcılar üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bu nedenle mevcut koşullarda oluşan bu ilgiyi küçümsememek, sektörün önündeki fırsatları ve zorlukları birlikte değerlendirmek gerekiyor."