Turizm Bakanı Ersoy, THY üst yönetimiyle turizm ve havacılık iş birliğini değerlendirdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker ve THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ile bir araya gelerek turizm ve havacılık alanındaki iş birliğini değerlendirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM İstanbul) gerçekleştirildiğini belirtti.
Yapılan toplantıda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yürütülen tanıtım faaliyetleriyle uyumlu şekilde Türkiye’nin uluslararası erişimini güçlendirecek, destinasyonların görünürlüğünü artıracak ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek adımlar ele alındı.
Ersoy, açıklamasında önümüzdeki dönemde iş birliğinin daha da güçleneceğine inandığını ifade ederek, yeni görevlerinde THY yöneticilerine başarılar diledi.