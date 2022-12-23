120 otel yenileme yatırımı yapacak

2022 turizm için dünyada ve Türkiye’de iyi gidince kredi borçları öne alınarak ödeniyor, yeni yatırımlar yapılıyor, tesisler yenileniyor. Avrupa seyahat endüstrisi pazarının en büyüklerinden Almanya’da TUI Lufthansa, İspanya’da Barcelo, bankalardan aldıkları kredilerin geri ödemesini öne aldı. Türkiye’de bankaların sektöre kullandırdığı kredilerin geri dönüş oranı hızlandı. Komple yeni otel yapımları yanında tesisler yenileme yatırımı yapıyor.



Yatırım projelerine teşvik belgesi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılında 10 aylık dönemde 130’u komple yeni, 120’si yenileme amaçlı olmak üzere toplam 250 yatırım amaçlı projeye teşvik belgesi verildi.

28 milyar TL yatırım

Komple yeni 130 tesis yatırımı için 17.8, 120 tesisteki yenileme yatırımı için de 10,3 olmak üzere toplam 28 milyar TL yatırım öngörülüyor.



130 adet komple yeni tesis yatırımı için 28 bin ve 120 adet yenileme yatırımı projesinde ise 68 bin olmak üzere teşvik belgesi alınan 250 tesiste toplam 96,5 bin yatak öngörülüyor.

Teşvik belgelerinde öngörülen yatırımlar gerçekleştiğinde 273.684 kişiye istihdamın olanağı yaratılacak.

Yenileme yatırımlarının % 70’i Antalya’da

Türkiye’de en fazla otel yatağına sahip olan Antalya, 2022 yılında yatırımlarını otel yenileme ve modernizasyonlarına yöneltti.

Antalya’da komple yeni tesisi yapımı yanında faaliyette olan tesislerin yenileme yatırımları da hızlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre ocak-ekim döneminde alınan yenileme amaçlı teşvik belgelerinin illere göre dağılımında Antalya 47.507 yatak kapasitesi ile sırada.

Yenilemelerde Antalya’yı İstanbul, Muğla, İzmir ve Aydın izliyor. Antalya, Türkiye’de yenilenecek yatakların yüzde 70’ini elinde tutuyor.