  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Turizm
  3. 120 otel yenileme yatırımı yapacak
Takip Et

120 otel yenileme yatırımı yapacak

Bu yılın 10 aylık döneminde toplam 68 bin yatak kapasiteli 120 tesis yapacağı yenileme yatırımı için teşvik belgesi aldı. Bunun yüzde 70’ini oluşturan 47.507 yatak kapasitesi Antalya’da. Yenilemelerde Antalya’yı İstanbul, Muğla, İzmir ve Aydın izliyor. Otellerin yenileme yatırımı tekstilden mobilyaya, ısıtma soğutmadan asansör ve tesisata kadar onlarca sektöre milyarlarca liralık pazar sunuyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

2022 turizm için dünyada ve Türkiye’de iyi gidince kredi borçları öne alınarak ödeniyor, yeni yatırımlar yapılıyor, tesisler yenileniyor. Avrupa seyahat endüstrisi pazarının en büyüklerinden Almanya’da TUI Lufthansa, İspanya’da Barcelo, bankalardan aldıkları kredilerin geri ödemesini öne aldı. Türkiye’de bankaların sektöre kullandırdığı kredilerin geri dönüş oranı hızlandı. Komple yeni otel yapımları yanında tesisler yenileme yatırımı yapıyor.

Yatırım projelerine teşvik belgesi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılında 10 aylık dönemde 130’u komple yeni, 120’si yenileme amaçlı olmak üzere toplam 250 yatırım amaçlı projeye teşvik belgesi verildi.

28 milyar TL yatırım

Komple yeni 130 tesis yatırımı için 17.8, 120 tesisteki yenileme yatırımı için de 10,3 olmak üzere toplam 28 milyar TL yatırım öngörülüyor.

130 adet komple yeni tesis yatırımı için 28 bin ve 120 adet yenileme yatırımı projesinde ise 68 bin olmak üzere teşvik belgesi alınan 250 tesiste toplam 96,5 bin yatak öngörülüyor.

Teşvik belgelerinde öngörülen yatırımlar gerçekleştiğinde 273.684 kişiye istihdamın olanağı yaratılacak.

Yenileme yatırımlarının % 70’i Antalya’da

Türkiye’de en fazla otel yatağına sahip olan Antalya, 2022 yılında yatırımlarını otel yenileme ve modernizasyonlarına yöneltti.

Antalya’da komple yeni tesisi yapımı yanında faaliyette olan tesislerin yenileme yatırımları da hızlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre ocak-ekim döneminde alınan yenileme amaçlı teşvik belgelerinin illere göre dağılımında Antalya 47.507 yatak kapasitesi ile sırada.

Yenilemelerde Antalya’yı İstanbul, Muğla, İzmir ve Aydın izliyor. Antalya, Türkiye’de yenilenecek yatakların yüzde 70’ini elinde tutuyor.

 

Komple yeni otel yatırım için teşvik belgesi alan projeler (Ocak-Ekim 2022-Alfabetik, illere göre) 
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ/KATEGORİSİ YATAK SAYISI YATIRIM TUTARI (TL)
Adana Nev Solar Enerji  5* 270 28.100.000
Afyonkarahisar Başkan Termal Sağlık Turizm 4 152 40.575.000
Ankara Vndk İnşaat Turizm  4* 148 99.296.977
Ankara Asal Ece Gayrimenkul 3* 196 44.148.000
Ankara Z Group KTT 60 31.500.000
Ankara Kalemsesi Turizm  4* 122 22.775.054
Ankara Demirli Otelcilik 3* 60 17.000.000
Ankara Yusuf Yücel Ünsal İnşaat  3* 354 7.595.300
Ankara Sb Grup Turizm Otelcilik 4* 122 7.461.000
Antalya You Otelcilik Turizm  5* 995 308.153.750
Antalya Mrs Turizm Otel 4* 300 291.000.000
Antalya İnkaş İnşaat 4* 324 237.000.000
Antalya Vaşington 5* 460 177.000.000
Antalya Ceylan İşletme Petrol Turizm 4* 800 161.000.000
Antalya Rubi Otelcilik Ve Turizm 5* 363 117.573.000
Antalya Melse Turizm 5* 260 70.000.000
Antalya Akare Yönetim Danışmanlığ 4* 140 66.000.000
Antalya Oz Hotels Lara Otelcilik 4* 103 57.000.000
Antalya Akıncı Pen  4* 172 48.400.100
Antalya R. Form İnşaat Turizm 3* 56 47.000.000
Antalya Mrh Turizm 3 236 46.000.000
Antalya Ertur Turizm Yatırımları 3* 160 45.593.000
Antalya The Lagop Hotel Turizm 3 66 29.150.000
Antalya Önkel Şahingöz 3 200 28.415.000
Antalya İsnova Deri Tekstil Gıda İnşaat Nakliye 4* 128 24.782.733
Antalya Güçlü Turizm İşletmecilik  3* 196 23.406.422
Artvin Livane Petrol İnşaat  3* 112 12.982.330
Aydın Bhm Otelcilik  4* 1.000 1.750.000.000
Aydın Band Turizm 4 800 1.600.000.000
Balıkesir Ar Sevim Gıda İnşaat Turizm 3* 106 16.700.000
Balıkesir Süleyman   Şanlı   Turizm   3* 48 10.288.627
Bolu Kare-Can Müh. İnş. Turizm 4* 48 36.000.000
Bolu Erval İnşaat BO 100 31.360.000
Bolu Sdr Otelcilik BO 80 17.500.000
Bolu Ay Doğa Spor Hizmetleri KTT 28 11.999.740
Bursa Çoruk Elektromarket İnşaat 3* 114 49.500.000
Bursa Lake Life Otel Turizm Seyahat 4* 120 29.988.000
Bursa Res Immobıles İnşaat Taahhüt Tekstil Turizm  5* 500 23.629.657
Çanakkale Tez 17 Turizm  4* 52 45.608.240
Çanakkale Aydın Dönmez BO 30 24.346.450
Çanakkale Adabeyi Tenedos Turizm BO 48 24.316.450
Çanakkale Yiğit Atmaca Turizm BO 28 23.670.000
Çanakkale Gökçeada Unlu Mamüller Gıda İnşaat Turizm  BO 32 21.907.550
Çanakkale Etkin Proje Yönetim Danışmanlık  3* 42 12.990.563
Diyarbakır Karavil Gayrimenkul Yatırım Turizm 5* 257 95.000.000
Düzce I Future Fine Food Cafe Restoran BO 96 107.000.000
Edirne Polatcan 3* 80 50.000.000
Edirne Alim Turizm 4* 88 36.000.000
Edirne Cihan Görgülü 3* 72 23.148.500
Edirne Seyir Kafe Turizm Otelcilik  3* 64 4.655.606
Gaziantep Gaziantep  Atapark  Otelcilik  Turizm   5* 324 77.468.792
Gaziantep Nikopolis 4* 100 71.000.000
İstanbul Set Otelcilik  5* 196 211.938.487
İstanbul Düzce Cam Sanayi 4* 320 187.000.000
İstanbul Tatar İstanbul Otelcilik 4* 304 127.854.997
İstanbul Koçak Gold Kuyumculuk ÖKK 182 106.340.000
İstanbul Punto Otelcilik 4* 310 92.500.000
İstanbul Çağdaş Plan Turizm 4* 103 79.000.000
İstanbul Bms Beton Makine 3* 76 46.600.000
İstanbul Barma Dış Ticaret Turizm 3* 96 43.007.000
İstanbul Gözetir Turizm 3* 114 24.000.000
İstanbul Gültaç İnşaat Yatırım 4* 170 22.598.306
İstanbul Gültac İnşaat Yatırım  4* 84 17.447.600
İstanbul Novus Port Yatırım Turizm  3* 12 15.011.724
İstanbul Gap-San Turizm 3 190 12.500.000
İstanbul İpekyolu Kuyumculuk  BO 18 8.974.250
İstanbul Umutoğlu Otelcilik Turizm 4* 136 8.536.000
İstanbul Bom Group 3* 72 7.500.000
İstanbul New Galata Konaklama Ve Turizm İşletmeleri  BO 54 4.852.547
İstanbul Nedim Yeman Mehmet Sıddık Yeman Adi Ortaklığı 4* 40 4.841.000
İstanbul Pegasus Dream Turizm 2* 124 3.323.000
İzmir Alachaty Turizm 4* 500 995.000.000
İzmir Tahtalı Ali Grup İnşaat 4* 280 125.581.000
İzmir Beşok Petrol Otomotiv 3* 80 48.200.000
İzmir Lal Yapı Turizm 3* 42 32.000.000
İzmir Veysi Alavcı Alav Otel 4* 78 29.379.000
İzmir Diana Otel Yatırımları 3* 526 20.193.600
İzmir Urla Otelcilik  KTT 34 16.300.819
İzmir Baylan Otomasyon Sistemleri  3* 10 6.577.197
Kars Faras İnşaat  5* 242 112.945.025
Kars Must36 Turizm  BO 68 25.000.000
Kars Canpay Turizm İ 3* 50 18.845.174
Kastamonu Uzanlar İnşaat Turizm  KTT 50 22.449.624
Kastamonu Emg Turizm BO 21 9.377.000
Kayseri Doruk Tic. Yat. 3* 88 69.000.000
Kayseri Erkara Otomotiv Turizm  5* 326 50.805.222
Kayseri Öner Doğaltaş Mermer Yapı  ÖKK 32 11.571.520
Kırklareli Onur Ataç 3* 80 20.839.800
Konya Rimeya Turizm 3* 50 13.000.000
Kütahya Tuncer Can 5* 192 105.000.000
Mardin Midyat Helin Turizm İnşaat  3* 50 4.780.000
Mardin Ankahan Turizm ÖKK 22 2.000.000
Mardin Rozelin Yalçın 3 70 1.975.000
Mersin Kervan İnşaat Turizm  BO 94 24.726.050
Muğla Mra Turizm Ve Otel İşletmeciliği 5* 870 2.350.000.000
Muğla Gülmete Turizm Yatırımları 5* 1.770 1.362.000.000
Muğla Hez Turizm Yatırımları  5* 1422 902.000.000
Muğla Alarko Gayrimenkul 5* 934 780.000.000
Muğla Raymar Turizm Otelcilik 4* 115 73.330.000
Muğla Tatsan Turizm 5* 198 68.732.000
Muğla Çağdaş İnşaat Turizm 5* 244 64.800.000
Muğla Bdk Endüstriyel Ürünler Pazarlama BO 56 59.000.000
Muğla Özbekhan İnşaat Ve Turizm  BO 80 49.756.769
Muğla Türkbükü Otelcilik 4* 94 48.950.000
Muğla Uno Yapı 3* 48 33.000.000
Muğla Ramtos Turizm 3 80 23.900.000
Muğla Dalaman Airport Palace Turizm 5* 166 19.070.200
Muğla Kırdağ İnşaat Turizm  4* 288 7.400.000
Muğla Zeydan Emlak İnşaat Turizm  1* 44 3.557.562
Nevşehir Delux Turizm 3* 104 48.000.000
Nevşehir Bmm Birleşik Müteahhitler  3* 24 47.300.000
Nevşehir İndigo Grup Turizm  BO 64 21.606.050
Nevşehir Dölen Turizm BO 48 16.000.000
Nevşehir Özef Turizm  3* 24 2.821.900
Rize Sem Yar Yatırım Turizm  3* 120 15.356.896
Rize Newarise 3* 164 15.000.000
Rize Rhisos Gold Gıda Otelcilik Turizm 3* 144 8.779.480
Sakarya Ev Konsept Dayanıklı Tüketim Malları  4* 122 63.356.178
Sivas Özkaya Tekstil İnşaat Taahhüt Turizm  BO 82 12.127.500
Şanlıurfa Mmc   Çelebi   Turizm    3* 34 7.236.900
Şanlıurfa Şahanoğlu La Vira Turizm ÖKK 24 2.500.000
Trabzon Barbaros Baltacı Turizm 3* 72 12.532.730
Trabzon Aydın Güvenlik Sistemleri 3* 28 12.000.000
Tunceli Eylül Pulur Turizm 3* 23 10.700.000
Uşak Polsak Tekstil Sanayi Ticaret 5* 358 408.323.000
Van Kadembas Resort Turizm Otelcilik 3* 20 75.737.000
Van Osman Karakoç 2* 70 15.000.000
Yalova Dubai Yatırım Ve Turizm 5* T 456 318.779.000
Yalova Martı Termal Turizm 4* 190 82.800.000
Yalova Yalova Group İnşaat Turizm 4* 162 21.824.190
         
Yenileme yatırımı için teşvik belgesi alan projeler (Ocak-Ekim 2022-Alfabetik, illere göre) 
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ/KATEGORİSİ YATAK SAYISI YATIRIM TUTARI (TL)
Adana Adana    Erten    Turizm    Otlecilik    4* 110 4.600.000
Adana Çağlar İnşaat Yapı Malzemeleri 3* 124 2.339.999
Afyonkarahisar Özgür Yapı Madencilik 5 926 4.118.000
Aksaray Ihlara Emlak  4* T 216 24.200.460
Ankara Yenipark Turizm  5* 418 48.672.835
Ankara New Gate Hotel Turizm  4* 112 4.992.410
Ankara Mosar  İnşaat  Turizm   3* 42 4.859.863
Ankara Boreas Turizm 4* 102 3.200.000
Antalya Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi  5* 1.200 2.150.000.000
Antalya Özaltın Otel İşletmeleri 5*+GT  2.232 1.969.000.000
Antalya Tarşa Otel İşletmeciliği  5* 1.004 609.723.020
Antalya Ak-Ka İnşaat Turizm  5* 1.066 385.000.000
Antalya Premium Tekirova Turizm 5* 1.765 281.000.000
Antalya Cebeci Global Turizm 5* 996 280.000.000
Antalya Dörtel Tekstil 5*+TK 607 -480 258.000.000
Antalya Deneyim Turizm 3* 1203 204.000.000
Antalya Bartu Turizm 5* 650 164.871.000
Antalya Armas Global Turizm Yatırımları 4* 786 133.581.000
Antalya Süral Otelcilik Ve Turizm İşletmeleri 5* 1.348 117.105.097
Antalya Pegas Turizm 5* 1.908 109.000.000
Antalya Carya Turizm Yatırımları  5* 1.200 108.898.451
Antalya Çamtur Turizm 3* 1.346 95.787.000
Antalya SEN Turizm 5* 868 88.000.000
Antalya Süral Otelcilik 5* 498 86.600.000
Antalya EN-EM Otelcilik 5* 652 81.000.000
Antalya Şen-Tur Şenli Turizm 4* 416 77.000.000
Antalya IC Antbel Belek Turizm 5* 1096 72.600.000
Antalya Kirman Arycanda Otelcilik Turizm  5* 720 72.198.276
Antalya Pendula Turizm 4* 478 66.000.000
Antalya Yaşar Turizm 5* 1182 65.500.000
Antalya Nil Belen İnş. 5* 458 59.000.000
Antalya Gür Turizm 4* 336 55.000.000
Antalya IC Antbel Belek Turizm 5* 1030 50.000.000
Antalya Pınarlar Turizm 5* 500 49.955.000
Antalya Novum Turizm Seyahat Acentası  5* 593 49.375.000
Antalya Bhm Otelcilik  5* 944 47.750.000
Antalya Gürler Yatırım Turistik Tesis İşletmeciliği 5* 262 46.196.385
Antalya Aydoğan Turizm 5* 260 44.600.000
Antalya Bartu Turizm Yatırımları A 5* 806 43.185.678
Antalya Çalışkan Kardeşler Turizmişletmeleri 5* 1.200 40.458.000
Antalya Arif  Bey  Turizm  Otelcilik   4* 712 40.427.700
Antalya Özden Turizm Yatırımları  5* 632 37.634.900
Antalya PRS Otelcilik 5* 858 37.000.000
Antalya Novissima Turizm 3* 707 35.000.000
Antalya Kayhaoğlu 5* 512 35.000.000
Antalya Göçtaş Turizm 4* 326 34.216.000
Antalya Ali Kuyumcu Ve Oğulları Kuyumculuk 5* 964 30.000.000
Antalya San-Tur Turizm 5 674 25.189.000
Antalya Hasançebi İnşaat Turizm Yatırımları  5* 738 24.777.914
Antalya Gürler Yatırım Turistik Tesis İşletmeciliği 3* 272 17.838.335
Antalya Fsp Turizm Ve Yatırım 5* 534 17.291.683
Antalya Karadeniz Örme 5* 1.652 16.000.000
Antalya Alan Yapı Endüstri  5* 1.718 14.750.000
Antalya Tem Turizm Yatırımcılığı  5* SU PAR 14.000.000
Antalya Özgüneş Turizm  4* 510 13.480.000
Antalya Galeri Kristal Turizm 5* 1860 12.500.000
Antalya Yazıcı Demir Çelik San 5* 1.550 10.229.954
Antalya Galeri Kristal Turizm 5 1016 10.000.000
Antalya Bana Turizm  5* 650 9.752.000
Antalya Galeri Kristal Turizm 5* 1462 9.400.000
Antalya Heriş Seramik Ve Turizm 5* 1.600 8.848.550
Antalya Kirman Sidera Otelcilik Turizm 5* 796 4.888.560
Antalya EK-ŞE Turizm 5* 696 4.500.000
Antalya Turkuaz İnşaat Turizm  4* 726 4.104.106
Aydın Adakale Turizm 5* 684 24.500.000
Aydın MCN Otelcilik TK 172 18.000.000
Balıkesir Cafer  Türkyılmaz  İnşaat  Otelcilik  Ve  Turizm 4* 328 10.518.000
Bingöl Hasan Bataray 4* 148 13.500.000
Bolu Kartalkaya  Turizm  İnşaat  KTT 357 26.250.000
Çanakkale Derhal Sağlık Hizmetleri ÖKK 155 13.000.000
Çanakkale Derhal Sağlık Hizmetleri  ÖKK 32 11.906.445
Çanakkale Han-Tur Turizm ÖKK 26 8.000.000
Çorum Ceylan Otel Seyahat Turizm 5* 343 36.642.000
Denizli Keskinler Turizm  3* 198 15.302.750
Denizli Demarin Turizm BO 108 4.500.000
Diyarbakır ACB Özel Eğitim 4* 120 3.400.000
Edirne Edirne Otelcilik  BO 129 46.961.580
Edirne Balta Otelcilik Ve Turizm 3* 150 4.834.015
Gaziantep Win Turizm Otelcilik 5* 380 97.000.000
Hakkari Şenler Turizm 3* 120 5.000.000
Hatay Onur İnşaat 4* 194 4.800.000
Hatay Arsuz Turizm  3* 144 4.216.000
İstanbul Reisler Turizm Ve Otelcilik  5* 420 345.000.000
İstanbul İstanbul Turizm Otelcilik 5* 464 101.000.000
İstanbul Ege Turistik Tesisleri 4* 496 95.000.000
İstanbul İstanbul Turizm Otelcilik 4* 410 84.000.000
İstanbul SB Grup Otelcilik 3* 186 34.000.000
İstanbul Bomonti    Uluslar.  Kongre Ve Turizm Yat. 5* 1.764 26.750.000
İstanbul Kıdan Turizm 5* 474 10.000.000
İstanbul Özdilek Otel-Turizm İşletmeciliği 5* 790 4.887.000
İstanbul Vardar Turizm ÖKK 78 4.500.000
İstanbul Erpet Turizm 5* 358 3.600.000
İzmir Neptün Turizm 5* 120 69.000.000
İzmir Özgün Turizm Yatırımları 4* 394 66.800.000
İzmir Viltur Villa Saray Turizm  5* 370 19.318.900
İzmir Emisar Turizm 5* 298 9.800.000
İzmir Viltur Villa Saray Turizm  5* 506 7.430.200
İzmir İzzet Yıldızhan Turizm 4* 220 4.868.270
Kars Şentürk Ali Kılıç 4* 176 10.000.000
Kars Demir Hotel Turizm  3* 84 4.987.360
Kars Habitat Depoculuk Enerji Elektrik İnşaat Turizm   4* 184 2.395.300
Kocaeli Akpınar Civata Hırdavat  4* 204 156.275.000
Kocaeli Mert Tasarım İnşaat Turizm  4* 304 2.830.650
Mersin Marpessa Otelcilik 4 148 14.150.000
Muğla Zeniya Turizm Otelcilik 5* TK 745 181.000.000
Muğla Ersan Turizm 5 808 125.948.000
Muğla Fetar San. İnş. Taah. 4* 202 74.000.000
Muğla Özcan Turizm Ve Seyahat  5* 748 65.900.922
Muğla A.E.B. Turizm Yatırım  5* 164 44.210.947
Muğla Bartu Turizm Yatırımları  5* 1.122 39.324.940
Muğla Divan Turizm İşletmeleri  ÖKK 120 15.229.475
Muğla SY Enerji ÖKK 30 9.500.000
Muğla Mavimkar Turizm 3* 163 3.685.000
Nevşehir Tarman Turizm  5* 364 212.917.565
Nevşehir Carus Otelcilik ÖKK 102 49.000.000
Niğde Çelikhan Petrol Turizm 3* 160 8.468.000
Samsun Akyol Turizm BO 38 17.700.000
Samsun Mtz Otelcilik Turizm  5* 240 4.397.216
Şanlıurfa Nahrin Otel Turizm ÖKK 22 4.000.000
Tekirdağ Denter Turizm 5* 224 21.000.000
Uşak Kempaş Turizm Ve Otelcilik  4* 248 2.378.050
ÖKK= Özel Konaklama Tesisi, TK= Tatil Köyü, BO=Butik Otel, KTT= Kırsal Turizm Tesisi,GT= Golf Tesisi,T=Termal
         
         
         
         
Komple yeni otel yatırım için teşvik belgesi alan en büyük ilk 10 proje
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ/KATEGORİSİ YATAK SAYISI YATIRIM TUTARI (TL)
Muğla Mra Turizm Ve Otel İşletmeciliği 5* 870 2.350.000.000
Aydın Bhm Otelcilik  4* 1.000 1.750.000.000
Aydın Band Turizm 4 800 1.600.000.000
Muğla Gülmete Turizm Yatırımları 5* 1.770 1.362.000.000
İzmir Alachaty Turizm 4* 500 995.000.000
Muğla Hez Turizm Yatırımları  5* 1422 902.000.000
Muğla Alarko Gayrimenkul 5* 934 780.000.000
Uşak Polsak Tekstil Sanayi Ticaret 5* 358 408.323.000
Yalova Dubai Yatırım Ve Turizm 5* Termal 456 318.779.000
Antalya You Otelcilik Turizm  5* 995 308.153.750
         
Yenileme yatırım için teşvik belgesi alan ilk 10 proje
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ/KATEGORİSİ YATAK SAYISI YATIRIM TUTARI (TL)
Antalya Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi  5* 1.200 2.150.000.000
Antalya Özaltın Otel İşletmeleri 5+ golf tesisi 2.232 1.969.000.000
Antalya Tarşa Otel İşletmeciliği  5* 1.004 609.723.020
Antalya Ak-Ka İnşaat Turizm  5* 1.066 385.000.000
İstanbul Reisler Turizm Ve Otelcilik  5* 420 345.000.000
Antalya Premium Tekirova Turizm 5* 1.765 281.000.000
Antalya Cebeci Global Turizm 5* 996 280.000.000
Antalya Dörtel Tekstil 5+Tatil Köyü 607 -480 258.000.000
Nevşehir Tarman Turizm  5* 364 212.917.565
Antalya Deneyim Turizm 3* 1203 204.000.000