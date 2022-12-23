120 otel yenileme yatırımı yapacak
Bu yılın 10 aylık döneminde toplam 68 bin yatak kapasiteli 120 tesis yapacağı yenileme yatırımı için teşvik belgesi aldı. Bunun yüzde 70’ini oluşturan 47.507 yatak kapasitesi Antalya’da. Yenilemelerde Antalya’yı İstanbul, Muğla, İzmir ve Aydın izliyor. Otellerin yenileme yatırımı tekstilden mobilyaya, ısıtma soğutmadan asansör ve tesisata kadar onlarca sektöre milyarlarca liralık pazar sunuyor.
2022 turizm için dünyada ve Türkiye’de iyi gidince kredi borçları öne alınarak ödeniyor, yeni yatırımlar yapılıyor, tesisler yenileniyor. Avrupa seyahat endüstrisi pazarının en büyüklerinden Almanya’da TUI Lufthansa, İspanya’da Barcelo, bankalardan aldıkları kredilerin geri ödemesini öne aldı. Türkiye’de bankaların sektöre kullandırdığı kredilerin geri dönüş oranı hızlandı. Komple yeni otel yapımları yanında tesisler yenileme yatırımı yapıyor.
Yatırım projelerine teşvik belgesi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılında 10 aylık dönemde 130’u komple yeni, 120’si yenileme amaçlı olmak üzere toplam 250 yatırım amaçlı projeye teşvik belgesi verildi.
28 milyar TL yatırım
Komple yeni 130 tesis yatırımı için 17.8, 120 tesisteki yenileme yatırımı için de 10,3 olmak üzere toplam 28 milyar TL yatırım öngörülüyor.
130 adet komple yeni tesis yatırımı için 28 bin ve 120 adet yenileme yatırımı projesinde ise 68 bin olmak üzere teşvik belgesi alınan 250 tesiste toplam 96,5 bin yatak öngörülüyor.
Teşvik belgelerinde öngörülen yatırımlar gerçekleştiğinde 273.684 kişiye istihdamın olanağı yaratılacak.
Yenileme yatırımlarının % 70’i Antalya’da
Türkiye’de en fazla otel yatağına sahip olan Antalya, 2022 yılında yatırımlarını otel yenileme ve modernizasyonlarına yöneltti.
Antalya’da komple yeni tesisi yapımı yanında faaliyette olan tesislerin yenileme yatırımları da hızlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre ocak-ekim döneminde alınan yenileme amaçlı teşvik belgelerinin illere göre dağılımında Antalya 47.507 yatak kapasitesi ile sırada.
Yenilemelerde Antalya’yı İstanbul, Muğla, İzmir ve Aydın izliyor. Antalya, Türkiye’de yenilenecek yatakların yüzde 70’ini elinde tutuyor.
|Komple yeni otel yatırım için teşvik belgesi alan projeler (Ocak-Ekim 2022-Alfabetik, illere göre)
|ŞEHİR
|FİRMA ADI
|YATIRIMIN TÜRÜ/KATEGORİSİ
|YATAK SAYISI
|YATIRIM TUTARI (TL)
|Adana
|Nev Solar Enerji
|5*
|270
|28.100.000
|Afyonkarahisar
|Başkan Termal Sağlık Turizm
|4
|152
|40.575.000
|Ankara
|Vndk İnşaat Turizm
|4*
|148
|99.296.977
|Ankara
|Asal Ece Gayrimenkul
|3*
|196
|44.148.000
|Ankara
|Z Group
|KTT
|60
|31.500.000
|Ankara
|Kalemsesi Turizm
|4*
|122
|22.775.054
|Ankara
|Demirli Otelcilik
|3*
|60
|17.000.000
|Ankara
|Yusuf Yücel Ünsal İnşaat
|3*
|354
|7.595.300
|Ankara
|Sb Grup Turizm Otelcilik
|4*
|122
|7.461.000
|Antalya
|You Otelcilik Turizm
|5*
|995
|308.153.750
|Antalya
|Mrs Turizm Otel
|4*
|300
|291.000.000
|Antalya
|İnkaş İnşaat
|4*
|324
|237.000.000
|Antalya
|Vaşington
|5*
|460
|177.000.000
|Antalya
|Ceylan İşletme Petrol Turizm
|4*
|800
|161.000.000
|Antalya
|Rubi Otelcilik Ve Turizm
|5*
|363
|117.573.000
|Antalya
|Melse Turizm
|5*
|260
|70.000.000
|Antalya
|Akare Yönetim Danışmanlığ
|4*
|140
|66.000.000
|Antalya
|Oz Hotels Lara Otelcilik
|4*
|103
|57.000.000
|Antalya
|Akıncı Pen
|4*
|172
|48.400.100
|Antalya
|R. Form İnşaat Turizm
|3*
|56
|47.000.000
|Antalya
|Mrh Turizm
|3
|236
|46.000.000
|Antalya
|Ertur Turizm Yatırımları
|3*
|160
|45.593.000
|Antalya
|The Lagop Hotel Turizm
|3
|66
|29.150.000
|Antalya
|Önkel Şahingöz
|3
|200
|28.415.000
|Antalya
|İsnova Deri Tekstil Gıda İnşaat Nakliye
|4*
|128
|24.782.733
|Antalya
|Güçlü Turizm İşletmecilik
|3*
|196
|23.406.422
|Artvin
|Livane Petrol İnşaat
|3*
|112
|12.982.330
|Aydın
|Bhm Otelcilik
|4*
|1.000
|1.750.000.000
|Aydın
|Band Turizm
|4
|800
|1.600.000.000
|Balıkesir
|Ar Sevim Gıda İnşaat Turizm
|3*
|106
|16.700.000
|Balıkesir
|Süleyman Şanlı Turizm
|3*
|48
|10.288.627
|Bolu
|Kare-Can Müh. İnş. Turizm
|4*
|48
|36.000.000
|Bolu
|Erval İnşaat
|BO
|100
|31.360.000
|Bolu
|Sdr Otelcilik
|BO
|80
|17.500.000
|Bolu
|Ay Doğa Spor Hizmetleri
|KTT
|28
|11.999.740
|Bursa
|Çoruk Elektromarket İnşaat
|3*
|114
|49.500.000
|Bursa
|Lake Life Otel Turizm Seyahat
|4*
|120
|29.988.000
|Bursa
|Res Immobıles İnşaat Taahhüt Tekstil Turizm
|5*
|500
|23.629.657
|Çanakkale
|Tez 17 Turizm
|4*
|52
|45.608.240
|Çanakkale
|Aydın Dönmez
|BO
|30
|24.346.450
|Çanakkale
|Adabeyi Tenedos Turizm
|BO
|48
|24.316.450
|Çanakkale
|Yiğit Atmaca Turizm
|BO
|28
|23.670.000
|Çanakkale
|Gökçeada Unlu Mamüller Gıda İnşaat Turizm
|BO
|32
|21.907.550
|Çanakkale
|Etkin Proje Yönetim Danışmanlık
|3*
|42
|12.990.563
|Diyarbakır
|Karavil Gayrimenkul Yatırım Turizm
|5*
|257
|95.000.000
|Düzce
|I Future Fine Food Cafe Restoran
|BO
|96
|107.000.000
|Edirne
|Polatcan
|3*
|80
|50.000.000
|Edirne
|Alim Turizm
|4*
|88
|36.000.000
|Edirne
|Cihan Görgülü
|3*
|72
|23.148.500
|Edirne
|Seyir Kafe Turizm Otelcilik
|3*
|64
|4.655.606
|Gaziantep
|Gaziantep Atapark Otelcilik Turizm
|5*
|324
|77.468.792
|Gaziantep
|Nikopolis
|4*
|100
|71.000.000
|İstanbul
|Set Otelcilik
|5*
|196
|211.938.487
|İstanbul
|Düzce Cam Sanayi
|4*
|320
|187.000.000
|İstanbul
|Tatar İstanbul Otelcilik
|4*
|304
|127.854.997
|İstanbul
|Koçak Gold Kuyumculuk
|ÖKK
|182
|106.340.000
|İstanbul
|Punto Otelcilik
|4*
|310
|92.500.000
|İstanbul
|Çağdaş Plan Turizm
|4*
|103
|79.000.000
|İstanbul
|Bms Beton Makine
|3*
|76
|46.600.000
|İstanbul
|Barma Dış Ticaret Turizm
|3*
|96
|43.007.000
|İstanbul
|Gözetir Turizm
|3*
|114
|24.000.000
|İstanbul
|Gültaç İnşaat Yatırım
|4*
|170
|22.598.306
|İstanbul
|Gültac İnşaat Yatırım
|4*
|84
|17.447.600
|İstanbul
|Novus Port Yatırım Turizm
|3*
|12
|15.011.724
|İstanbul
|Gap-San Turizm
|3
|190
|12.500.000
|İstanbul
|İpekyolu Kuyumculuk
|BO
|18
|8.974.250
|İstanbul
|Umutoğlu Otelcilik Turizm
|4*
|136
|8.536.000
|İstanbul
|Bom Group
|3*
|72
|7.500.000
|İstanbul
|New Galata Konaklama Ve Turizm İşletmeleri
|BO
|54
|4.852.547
|İstanbul
|Nedim Yeman Mehmet Sıddık Yeman Adi Ortaklığı
|4*
|40
|4.841.000
|İstanbul
|Pegasus Dream Turizm
|2*
|124
|3.323.000
|İzmir
|Alachaty Turizm
|4*
|500
|995.000.000
|İzmir
|Tahtalı Ali Grup İnşaat
|4*
|280
|125.581.000
|İzmir
|Beşok Petrol Otomotiv
|3*
|80
|48.200.000
|İzmir
|Lal Yapı Turizm
|3*
|42
|32.000.000
|İzmir
|Veysi Alavcı Alav Otel
|4*
|78
|29.379.000
|İzmir
|Diana Otel Yatırımları
|3*
|526
|20.193.600
|İzmir
|Urla Otelcilik
|KTT
|34
|16.300.819
|İzmir
|Baylan Otomasyon Sistemleri
|3*
|10
|6.577.197
|Kars
|Faras İnşaat
|5*
|242
|112.945.025
|Kars
|Must36 Turizm
|BO
|68
|25.000.000
|Kars
|Canpay Turizm İ
|3*
|50
|18.845.174
|Kastamonu
|Uzanlar İnşaat Turizm
|KTT
|50
|22.449.624
|Kastamonu
|Emg Turizm
|BO
|21
|9.377.000
|Kayseri
|Doruk Tic. Yat.
|3*
|88
|69.000.000
|Kayseri
|Erkara Otomotiv Turizm
|5*
|326
|50.805.222
|Kayseri
|Öner Doğaltaş Mermer Yapı
|ÖKK
|32
|11.571.520
|Kırklareli
|Onur Ataç
|3*
|80
|20.839.800
|Konya
|Rimeya Turizm
|3*
|50
|13.000.000
|Kütahya
|Tuncer Can
|5*
|192
|105.000.000
|Mardin
|Midyat Helin Turizm İnşaat
|3*
|50
|4.780.000
|Mardin
|Ankahan Turizm
|ÖKK
|22
|2.000.000
|Mardin
|Rozelin Yalçın
|3
|70
|1.975.000
|Mersin
|Kervan İnşaat Turizm
|BO
|94
|24.726.050
|Muğla
|Mra Turizm Ve Otel İşletmeciliği
|5*
|870
|2.350.000.000
|Muğla
|Gülmete Turizm Yatırımları
|5*
|1.770
|1.362.000.000
|Muğla
|Hez Turizm Yatırımları
|5*
|1422
|902.000.000
|Muğla
|Alarko Gayrimenkul
|5*
|934
|780.000.000
|Muğla
|Raymar Turizm Otelcilik
|4*
|115
|73.330.000
|Muğla
|Tatsan Turizm
|5*
|198
|68.732.000
|Muğla
|Çağdaş İnşaat Turizm
|5*
|244
|64.800.000
|Muğla
|Bdk Endüstriyel Ürünler Pazarlama
|BO
|56
|59.000.000
|Muğla
|Özbekhan İnşaat Ve Turizm
|BO
|80
|49.756.769
|Muğla
|Türkbükü Otelcilik
|4*
|94
|48.950.000
|Muğla
|Uno Yapı
|3*
|48
|33.000.000
|Muğla
|Ramtos Turizm
|3
|80
|23.900.000
|Muğla
|Dalaman Airport Palace Turizm
|5*
|166
|19.070.200
|Muğla
|Kırdağ İnşaat Turizm
|4*
|288
|7.400.000
|Muğla
|Zeydan Emlak İnşaat Turizm
|1*
|44
|3.557.562
|Nevşehir
|Delux Turizm
|3*
|104
|48.000.000
|Nevşehir
|Bmm Birleşik Müteahhitler
|3*
|24
|47.300.000
|Nevşehir
|İndigo Grup Turizm
|BO
|64
|21.606.050
|Nevşehir
|Dölen Turizm
|BO
|48
|16.000.000
|Nevşehir
|Özef Turizm
|3*
|24
|2.821.900
|Rize
|Sem Yar Yatırım Turizm
|3*
|120
|15.356.896
|Rize
|Newarise
|3*
|164
|15.000.000
|Rize
|Rhisos Gold Gıda Otelcilik Turizm
|3*
|144
|8.779.480
|Sakarya
|Ev Konsept Dayanıklı Tüketim Malları
|4*
|122
|63.356.178
|Sivas
|Özkaya Tekstil İnşaat Taahhüt Turizm
|BO
|82
|12.127.500
|Şanlıurfa
|Mmc Çelebi Turizm
|3*
|34
|7.236.900
|Şanlıurfa
|Şahanoğlu La Vira Turizm
|ÖKK
|24
|2.500.000
|Trabzon
|Barbaros Baltacı Turizm
|3*
|72
|12.532.730
|Trabzon
|Aydın Güvenlik Sistemleri
|3*
|28
|12.000.000
|Tunceli
|Eylül Pulur Turizm
|3*
|23
|10.700.000
|Uşak
|Polsak Tekstil Sanayi Ticaret
|5*
|358
|408.323.000
|Van
|Kadembas Resort Turizm Otelcilik
|3*
|20
|75.737.000
|Van
|Osman Karakoç
|2*
|70
|15.000.000
|Yalova
|Dubai Yatırım Ve Turizm
|5* T
|456
|318.779.000
|Yalova
|Martı Termal Turizm
|4*
|190
|82.800.000
|Yalova
|Yalova Group İnşaat Turizm
|4*
|162
|21.824.190
|Yenileme yatırımı için teşvik belgesi alan projeler (Ocak-Ekim 2022-Alfabetik, illere göre)
|ŞEHİR
|FİRMA ADI
|YATIRIMIN TÜRÜ/KATEGORİSİ
|YATAK SAYISI
|YATIRIM TUTARI (TL)
|Adana
|Adana Erten Turizm Otlecilik
|4*
|110
|4.600.000
|Adana
|Çağlar İnşaat Yapı Malzemeleri
|3*
|124
|2.339.999
|Afyonkarahisar
|Özgür Yapı Madencilik
|5
|926
|4.118.000
|Aksaray
|Ihlara Emlak
|4* T
|216
|24.200.460
|Ankara
|Yenipark Turizm
|5*
|418
|48.672.835
|Ankara
|New Gate Hotel Turizm
|4*
|112
|4.992.410
|Ankara
|Mosar İnşaat Turizm
|3*
|42
|4.859.863
|Ankara
|Boreas Turizm
|4*
|102
|3.200.000
|Antalya
|Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi
|5*
|1.200
|2.150.000.000
|Antalya
|Özaltın Otel İşletmeleri
|5*+GT
|2.232
|1.969.000.000
|Antalya
|Tarşa Otel İşletmeciliği
|5*
|1.004
|609.723.020
|Antalya
|Ak-Ka İnşaat Turizm
|5*
|1.066
|385.000.000
|Antalya
|Premium Tekirova Turizm
|5*
|1.765
|281.000.000
|Antalya
|Cebeci Global Turizm
|5*
|996
|280.000.000
|Antalya
|Dörtel Tekstil
|5*+TK
|607 -480
|258.000.000
|Antalya
|Deneyim Turizm
|3*
|1203
|204.000.000
|Antalya
|Bartu Turizm
|5*
|650
|164.871.000
|Antalya
|Armas Global Turizm Yatırımları
|4*
|786
|133.581.000
|Antalya
|Süral Otelcilik Ve Turizm İşletmeleri
|5*
|1.348
|117.105.097
|Antalya
|Pegas Turizm
|5*
|1.908
|109.000.000
|Antalya
|Carya Turizm Yatırımları
|5*
|1.200
|108.898.451
|Antalya
|Çamtur Turizm
|3*
|1.346
|95.787.000
|Antalya
|SEN Turizm
|5*
|868
|88.000.000
|Antalya
|Süral Otelcilik
|5*
|498
|86.600.000
|Antalya
|EN-EM Otelcilik
|5*
|652
|81.000.000
|Antalya
|Şen-Tur Şenli Turizm
|4*
|416
|77.000.000
|Antalya
|IC Antbel Belek Turizm
|5*
|1096
|72.600.000
|Antalya
|Kirman Arycanda Otelcilik Turizm
|5*
|720
|72.198.276
|Antalya
|Pendula Turizm
|4*
|478
|66.000.000
|Antalya
|Yaşar Turizm
|5*
|1182
|65.500.000
|Antalya
|Nil Belen İnş.
|5*
|458
|59.000.000
|Antalya
|Gür Turizm
|4*
|336
|55.000.000
|Antalya
|IC Antbel Belek Turizm
|5*
|1030
|50.000.000
|Antalya
|Pınarlar Turizm
|5*
|500
|49.955.000
|Antalya
|Novum Turizm Seyahat Acentası
|5*
|593
|49.375.000
|Antalya
|Bhm Otelcilik
|5*
|944
|47.750.000
|Antalya
|Gürler Yatırım Turistik Tesis İşletmeciliği
|5*
|262
|46.196.385
|Antalya
|Aydoğan Turizm
|5*
|260
|44.600.000
|Antalya
|Bartu Turizm Yatırımları A
|5*
|806
|43.185.678
|Antalya
|Çalışkan Kardeşler Turizmişletmeleri
|5*
|1.200
|40.458.000
|Antalya
|Arif Bey Turizm Otelcilik
|4*
|712
|40.427.700
|Antalya
|Özden Turizm Yatırımları
|5*
|632
|37.634.900
|Antalya
|PRS Otelcilik
|5*
|858
|37.000.000
|Antalya
|Novissima Turizm
|3*
|707
|35.000.000
|Antalya
|Kayhaoğlu
|5*
|512
|35.000.000
|Antalya
|Göçtaş Turizm
|4*
|326
|34.216.000
|Antalya
|Ali Kuyumcu Ve Oğulları Kuyumculuk
|5*
|964
|30.000.000
|Antalya
|San-Tur Turizm
|5
|674
|25.189.000
|Antalya
|Hasançebi İnşaat Turizm Yatırımları
|5*
|738
|24.777.914
|Antalya
|Gürler Yatırım Turistik Tesis İşletmeciliği
|3*
|272
|17.838.335
|Antalya
|Fsp Turizm Ve Yatırım
|5*
|534
|17.291.683
|Antalya
|Karadeniz Örme
|5*
|1.652
|16.000.000
|Antalya
|Alan Yapı Endüstri
|5*
|1.718
|14.750.000
|Antalya
|Tem Turizm Yatırımcılığı
|5*
|SU PAR
|14.000.000
|Antalya
|Özgüneş Turizm
|4*
|510
|13.480.000
|Antalya
|Galeri Kristal Turizm
|5*
|1860
|12.500.000
|Antalya
|Yazıcı Demir Çelik San
|5*
|1.550
|10.229.954
|Antalya
|Galeri Kristal Turizm
|5
|1016
|10.000.000
|Antalya
|Bana Turizm
|5*
|650
|9.752.000
|Antalya
|Galeri Kristal Turizm
|5*
|1462
|9.400.000
|Antalya
|Heriş Seramik Ve Turizm
|5*
|1.600
|8.848.550
|Antalya
|Kirman Sidera Otelcilik Turizm
|5*
|796
|4.888.560
|Antalya
|EK-ŞE Turizm
|5*
|696
|4.500.000
|Antalya
|Turkuaz İnşaat Turizm
|4*
|726
|4.104.106
|Aydın
|Adakale Turizm
|5*
|684
|24.500.000
|Aydın
|MCN Otelcilik
|TK
|172
|18.000.000
|Balıkesir
|Cafer Türkyılmaz İnşaat Otelcilik Ve Turizm
|4*
|328
|10.518.000
|Bingöl
|Hasan Bataray
|4*
|148
|13.500.000
|Bolu
|Kartalkaya Turizm İnşaat
|KTT
|357
|26.250.000
|Çanakkale
|Derhal Sağlık Hizmetleri
|ÖKK
|155
|13.000.000
|Çanakkale
|Derhal Sağlık Hizmetleri
|ÖKK
|32
|11.906.445
|Çanakkale
|Han-Tur Turizm
|ÖKK
|26
|8.000.000
|Çorum
|Ceylan Otel Seyahat Turizm
|5*
|343
|36.642.000
|Denizli
|Keskinler Turizm
|3*
|198
|15.302.750
|Denizli
|Demarin Turizm
|BO
|108
|4.500.000
|Diyarbakır
|ACB Özel Eğitim
|4*
|120
|3.400.000
|Edirne
|Edirne Otelcilik
|BO
|129
|46.961.580
|Edirne
|Balta Otelcilik Ve Turizm
|3*
|150
|4.834.015
|Gaziantep
|Win Turizm Otelcilik
|5*
|380
|97.000.000
|Hakkari
|Şenler Turizm
|3*
|120
|5.000.000
|Hatay
|Onur İnşaat
|4*
|194
|4.800.000
|Hatay
|Arsuz Turizm
|3*
|144
|4.216.000
|İstanbul
|Reisler Turizm Ve Otelcilik
|5*
|420
|345.000.000
|İstanbul
|İstanbul Turizm Otelcilik
|5*
|464
|101.000.000
|İstanbul
|Ege Turistik Tesisleri
|4*
|496
|95.000.000
|İstanbul
|İstanbul Turizm Otelcilik
|4*
|410
|84.000.000
|İstanbul
|SB Grup Otelcilik
|3*
|186
|34.000.000
|İstanbul
|Bomonti Uluslar. Kongre Ve Turizm Yat.
|5*
|1.764
|26.750.000
|İstanbul
|Kıdan Turizm
|5*
|474
|10.000.000
|İstanbul
|Özdilek Otel-Turizm İşletmeciliği
|5*
|790
|4.887.000
|İstanbul
|Vardar Turizm
|ÖKK
|78
|4.500.000
|İstanbul
|Erpet Turizm
|5*
|358
|3.600.000
|İzmir
|Neptün Turizm
|5*
|120
|69.000.000
|İzmir
|Özgün Turizm Yatırımları
|4*
|394
|66.800.000
|İzmir
|Viltur Villa Saray Turizm
|5*
|370
|19.318.900
|İzmir
|Emisar Turizm
|5*
|298
|9.800.000
|İzmir
|Viltur Villa Saray Turizm
|5*
|506
|7.430.200
|İzmir
|İzzet Yıldızhan Turizm
|4*
|220
|4.868.270
|Kars
|Şentürk Ali Kılıç
|4*
|176
|10.000.000
|Kars
|Demir Hotel Turizm
|3*
|84
|4.987.360
|Kars
|Habitat Depoculuk Enerji Elektrik İnşaat Turizm
|4*
|184
|2.395.300
|Kocaeli
|Akpınar Civata Hırdavat
|4*
|204
|156.275.000
|Kocaeli
|Mert Tasarım İnşaat Turizm
|4*
|304
|2.830.650
|Mersin
|Marpessa Otelcilik
|4
|148
|14.150.000
|Muğla
|Zeniya Turizm Otelcilik
|5* TK
|745
|181.000.000
|Muğla
|Ersan Turizm
|5
|808
|125.948.000
|Muğla
|Fetar San. İnş. Taah.
|4*
|202
|74.000.000
|Muğla
|Özcan Turizm Ve Seyahat
|5*
|748
|65.900.922
|Muğla
|A.E.B. Turizm Yatırım
|5*
|164
|44.210.947
|Muğla
|Bartu Turizm Yatırımları
|5*
|1.122
|39.324.940
|Muğla
|Divan Turizm İşletmeleri
|ÖKK
|120
|15.229.475
|Muğla
|SY Enerji
|ÖKK
|30
|9.500.000
|Muğla
|Mavimkar Turizm
|3*
|163
|3.685.000
|Nevşehir
|Tarman Turizm
|5*
|364
|212.917.565
|Nevşehir
|Carus Otelcilik
|ÖKK
|102
|49.000.000
|Niğde
|Çelikhan Petrol Turizm
|3*
|160
|8.468.000
|Samsun
|Akyol Turizm
|BO
|38
|17.700.000
|Samsun
|Mtz Otelcilik Turizm
|5*
|240
|4.397.216
|Şanlıurfa
|Nahrin Otel Turizm
|ÖKK
|22
|4.000.000
|Tekirdağ
|Denter Turizm
|5*
|224
|21.000.000
|Uşak
|Kempaş Turizm Ve Otelcilik
|4*
|248
|2.378.050
|ÖKK= Özel Konaklama Tesisi, TK= Tatil Köyü, BO=Butik Otel, KTT= Kırsal Turizm Tesisi,GT= Golf Tesisi,T=Termal
|Komple yeni otel yatırım için teşvik belgesi alan en büyük ilk 10 proje
|ŞEHİR
|FİRMA ADI
|YATIRIMIN TÜRÜ/KATEGORİSİ
|YATAK SAYISI
|YATIRIM TUTARI (TL)
|Muğla
|Mra Turizm Ve Otel İşletmeciliği
|5*
|870
|2.350.000.000
|Aydın
|Bhm Otelcilik
|4*
|1.000
|1.750.000.000
|Aydın
|Band Turizm
|4
|800
|1.600.000.000
|Muğla
|Gülmete Turizm Yatırımları
|5*
|1.770
|1.362.000.000
|İzmir
|Alachaty Turizm
|4*
|500
|995.000.000
|Muğla
|Hez Turizm Yatırımları
|5*
|1422
|902.000.000
|Muğla
|Alarko Gayrimenkul
|5*
|934
|780.000.000
|Uşak
|Polsak Tekstil Sanayi Ticaret
|5*
|358
|408.323.000
|Yalova
|Dubai Yatırım Ve Turizm
|5* Termal
|456
|318.779.000
|Antalya
|You Otelcilik Turizm
|5*
|995
|308.153.750
|Yenileme yatırım için teşvik belgesi alan ilk 10 proje
|ŞEHİR
|FİRMA ADI
|YATIRIMIN TÜRÜ/KATEGORİSİ
|YATAK SAYISI
|YATIRIM TUTARI (TL)
|Antalya
|Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi
|5*
|1.200
|2.150.000.000
|Antalya
|Özaltın Otel İşletmeleri
|5+ golf tesisi
|2.232
|1.969.000.000
|Antalya
|Tarşa Otel İşletmeciliği
|5*
|1.004
|609.723.020
|Antalya
|Ak-Ka İnşaat Turizm
|5*
|1.066
|385.000.000
|İstanbul
|Reisler Turizm Ve Otelcilik
|5*
|420
|345.000.000
|Antalya
|Premium Tekirova Turizm
|5*
|1.765
|281.000.000
|Antalya
|Cebeci Global Turizm
|5*
|996
|280.000.000
|Antalya
|Dörtel Tekstil
|5+Tatil Köyü
|607 -480
|258.000.000
|Nevşehir
|Tarman Turizm
|5*
|364
|212.917.565
|Antalya
|Deneyim Turizm
|3*
|1203
|204.000.000