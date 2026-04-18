15 sterline bilet 212 sterline tatil

MEHMET DOĞAN ERDOĞAN – İNGİLTERE

Uygun fiyatlı uçak biletleri ve “her şey dahil” tatil paketleri, İngiliz turistler için Türkiye’yi 2026 yaz sezonunun öne çıkan destinasyonu haline getirdi. Geçtiğimiz ay Türkiye’yi ziyaret eden İngiliz tatilcilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı. 2025 yılında Türkiye’yi ziyaret eden İngiliz turist sayısı 4 milyon 270 bine ulaşmıştı. İngiliz turistlerin en fazla ilgi gösterdiği destinasyonlar arasında İstanbul, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir yer aldı.

Londra’dan Bodrum’a 15 sterline bilet

Google Flights verilerine göre Londra’dan Türkiye’ye yönelik uçak bileti fiyatları oldukça cazip seviyelerde seyrediyor. Bodrum’a 15 sterline, Dalaman’a 28 sterline, Antalya’ya 30 sterline, İstanbul’a 33 sterline, İzmir’e 41 sterline ve Ankara’ya 52 sterline bilet bulmak mümkün. Mart ve Nisan aylarında Londra-Türkiye hattındaki en ucuz tek yön bilet, Ryanair’in 15 Nisan’daki Stansted-Bodrum seferi oldu.

Tatil paketleri de benzer şekilde uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. EasyJet Holidays üzerinden 22 Nisan çıkışlı, Marmaris’te iki kişilik 7 gecelik uçak dahil self-catering paketi kişi başı 212 sterline rezerve edilebiliyor. Aynı operatör, Dalaman’da kahvaltı dahil 7 gecelik paketi kişi başı 214 sterline sunuyor.

Belek’te 7 gece golf tatili 837 sterlin

Golf turizminde Akdeniz’in önde gelen destinasyonlarından Belek de İngiliz tatilcilerin radarında. Belek’te uçak dahil 7 gecelik “her şey dahil” paket, kişi başı 837 sterinden başlıyor. Lüks segmentte ise Türkiye’nin en büyük golf komplekslerinden birinde, dört tur golf dahil 7 gecelik paketi kişi başı 2 bin 499 sterlinden sunuyor. On the Beach Tatil Şirketi Müşteri İlişkileri Direktörü Zoe Harris, Türkiye rezervasyonlarında “güçlü bir canlanma” gözlemlediklerini belirtti. İngiltere'nin en büyük tur operatörü Jet2’nin CEO’su Steve Heapy ise şirketin “yoğun bir yaz” beklediğini açıkladı. Türk havayolu şirketi SunExpress’in Ticari Direktörü Helmut Wolfel de Türkiye’nin İngiliz turistler için “cazip bir seçenek” olduğunu vurguladı.

EasyJet’ten Antalya ve Dalaman’a uçuş

Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle Dubai ve Abu Dabi gibi destinasyonlara yönelik talep zayıflarken, Türkiye alternatif destinasyon olarak öne çıktı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın (FCDO) güncel seyahat tavsiyeleri, Suriye sınırına 10 kilometreden yakın bölgeler dışında Türkiye’nin tamamının güvenli kabul edildiğini ortaya koyuyor. Bu durum, tatil planlarını Türkiye’ye çeviren İngiliz turistler için belirleyici bir etken olarak değerlendiriliyor. İngiliz hava yolu şirketi easyJet, Newcastle çıkışlı 22 farklı destinasyona uçuş başlattı. Bunlar arasında Antalya ve Dalaman da bulunuyor.