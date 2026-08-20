17 taş konaklı otel, inanç turizmine ivme kazandırdı

ERAY ŞEN/TARSUS

Wyndham Tarsus St.Paul Genel Müdürü Tunç Gezmez, Adanalı bir yatırımcı ailenin girişimi ile başlayan çalışmalar sonucunda restore edilmiş 17 taş konağın otel olarak hizmete sunulduğunu söyledi. Gezmez, yaklaşık 8 yıllık çalışmanın sonunda geçen yıl açılan tesisin, uluslararası Wyndham markası ile buluşmasının da ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Birbirinden bağımsız konakların mimari bir düzenlemeyle tek bir tesise dönüştüğünü belirten Gezmez, bünyelerinde 72 oda, 40 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, 100 kişi kapasiteli restoran olduğunu, yine tarihi nitelikteki bir sinemanın halen devam eden restorasyonunun tamamlanması ile 200 kişilik etkinlik alanının birkaç ay sonra tesise katılacağını anlattı.

“OSB’lere ve Çukurova Havalimanı’na yakınız”

Tarsus’un önemli tarihi yapılarından St.Paul Kuyusu’nun hemen yanında konumlanan otelin inanç turizminin gelişimine katkıda bulunduğunu aktaran Gezmez, “Tesis, St.Paul Kuyusu’nun yanında olmasının verdiği manevi değerle ayrı bir özellik taşıyor. St.Paul, özellikle Katolik tarafta yer alan insanlar için çok önemli. Biz de hemen komşusu olma niteliği taşıdığımız için manevi anlam biraz daha öne çıkıyor ve bizim sunabileceğimiz bir argüman haline geliyor” ifadesini kullandı. Tarsus, Mersin ve Adana’daki Organize Sanayi Bölgeleri’ne yakın olmaları nedeniyle iş dünyasından da çok sayıda misafir ağırladıklarının altını çizen Gezmez, “Ağırlıklı olarak, yüzde 60 yurt içi, yüzde 40 diğer ülkelerden misafirlerimiz oluyor. Büyük bir kısmı Tarsus, Mersin ve Adana’daki OSB’lere gelen, buralarda yatırımlar yapan sanayici ve iş insanları. İspanya, Güney Amerika, Polonya, Çin, Rusya gibi farklı coğrafyalardan misafirlerimiz var. OSB’ler ve Çukurova Havalimanı’na 15-20 dakika mesafede olmamız önemli bir avantaj” dedi.

Tarsus’ta bu zamana kadar konaklama anlamında yeterli yatırım yapılmadığını belirten Gezmez, “Buranın devreye girmesi ile beraber yaklaşık 150 kişiyi aynı anda yatırabilme, yedirebilme, içirebilme ve etkinlik alanıyla ağırlama olanağı var. Biz hem bireysel ilişkilerimizi, işteki tecrübelerimizi, hem de lokasyonun ve şehrin kıymetini kullanarak, misafirleri olabildiğince çekmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Son yıllarda tarihi ve kültürel mirasıyla turizmde daha fazla öne çıkan Tarsus, yeni konaklama yatırımlarıyla ziyaretçilerin kentte daha uzun süre kalmasına da olanak sağlıyor. Özellikle inanç, kültür ve iş turizminin birlikte gelişmesi, kentin turizm potansiyelinin çeşitlenmesine katkı sunuyor.

“Destinasyon için kurumlar ortak hareket etmeli”

Tarsus’un önemli turizm destinasyonları arasında yerini alması için Belediye, STK’lar, özel kuruluşlar ve ticari girişimcilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Gezmez, “Nitelikli yatırımlar, nitelikli altyapı, nitelikli hizmet ile rafine bir misafir portföyünü rafine bir yer olan Tarsus ile buluşturmak lazım” yorumunu yaptı.