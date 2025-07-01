Akçakoca’da turizm sempozyumu

Düzce Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen programa ilgi büyük oldu. Toplantıya Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai Aydın, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci, Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Arif Güngör ile farklı üniversitelerinden akademisyenler, turizm alanında faaliyet gösteren kurumların temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Turizm Sempozyumu’na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci, yaptığı açılış konuşmasında sempozyumun sadece akademik paylaşım zemini olmadığını belirterek, aynı zamanda sürdürülebilir turizmin değerini ve geleceğini birlikte inşa etme iradesinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’de konuşmasında turizmin salt ekonomik kalkınmanın değil; aynı zamanda kültürel etkileşimin, sosyal bütünleşmenin ve sürdürülebilir kalkınmanın da aktörlerinden birisi olduğunu söyledi. Sözbir, “Düzce Üniversitesi olarak bu alanda yapılan bilimsel çalışmalara öncülük etmeyi, sektörle iş birliği içinde yenilikçi çözümler üretmeyi ve geleceğin turizm profesyonellerini yetiştirmeyi önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi. Söz konusu sempozyumu, bilimsel bilgi ile pratik deneyimin buluştuğu önemli bir platform olarak niteleyen Rektör Sözbir, yapılan çalışmanın turizmin gelişimine katkı sağlayacak yeni fikirlerin de filizleneceği bir zemin olarak gördüklerini ifade etti.

Bilimsel bildiri sunumları gerçekleştirildi

Açılış konuşmalarının sonrasında eş zamanlı oturumlarda 55 bildiri sunuldu ve turizm, gastronomi, özel ilgi turizmi, alternatif turizm, pazarlama, turizm pazarlaması, marka yönetimi, insan kaynakları, işletme yönetimi gibi birçok alanda hazırlanan bilimsel çalışmaların sonuçları paylaşıldı.

Türkiye’nin Turizm Stratejileri, Alternatif Turizm, Türk Mutfağı, Akçakoca’da Turizm, Ekoturizm, Yerel Gastronomi, Turizmde Yapay Zekâ, Sürdürülebilir Turizm, Yeni Medya Dünyasında Tüketici Kimliği, Destinasyon Markalaşması gibi daha birçok konuda sunulan bildiriler ile zengin içerikli akademik bilgiler paylaşıldı. Temel amacı eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerini cesaretlendirmek, akademik yetkinliklerini geliştirmek ve onları geleceğe hazırlamak olan sempozyumda sunumları ağırlıklı olarak öğrenciler gerçekleştirdi.