AKTOB/Kaan Kavaloğlu: 2026 zor geçecek, Antalya yasaklarla anılmamalı

FİKRİ CİNOKUR

Akdeniz Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, ‘’Sektörle istişare edilmeden tartışılmadan, yasaklamalarla turizm yapılamaz. Antalya ve turizm yasaklarla algılanmamalı. 2026 yılı zor geçecek, 2027 daha da zor olacak’’ dedi.

Son yıllarda istişare kültürünün kaybolduğunu, STK'lar, merkezi ve yerel yönetimler arasında istişarelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, isim vermeden TÜRSAB yönetimini eleştirdi. Kavaloğlu, şöyle devam etti: ‘’Bazıları çıkıyor Antalya'nın pahalı olduğuna yönelik açıklamalar yapıyor. Avrupa'nın en büyük tur operatörleri bizimle olurken içimizden birinin çıkıp bunları söylemesi bizi üzüyor. Antalya pahalı bir destinasyon değil, her bütçeye göre tatil olanağı bulunuyor. Yine geçtiğimiz günlerde 10 online seyahat platformunu kapatmak için açıklamalar yapılıyor. Bunu da otelciler için yaptıklarını söylüyorlar. Ama bu durumu bizimle hiç konuşmadılar. Antalya yasaklarla anılmamalı. Kapatma ve yasaklar turizme uygun yaptırımlar ve söylemler değil. Antalya'ya zarar verecek tüm açıklamaların karşısındayız.’’

Kredi kartı limitlerinin bloke olacağını ve iç turizmin büyük darbe alacağını savunan Kavaloğlu, kredi kartı limitleri ile ilgili açıklama yapan Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Metin Vardar’a da teşekkür eden Kaan Kavaloğlu, ‘’Meksika eski Turizm Bakanı ve World Travel - Tourism Council (WTTC) Başkanı Gloria Guevara Manzo, bize çok güzel ve örnek işler yaptığımızı söylüyor ama kendi içimizden birileri bizi yok etmeye çalışıyor’’ dedi.

Ukraynalılar'dan rezervasyon artıyor

Antalya turizminin pandemi öncesi rakamları yakadığına dikkat çeken Kavaloğlu, "Rusya’dan erken rezervasyonların arttığını ancak Avrupa ve Almanya’dan çift haneli büyüme gözlemlenmediğini" vurguladı. AKTOB Başkanı şöyle devam etti: ‘’Turizmde çift haneli büyüme olmayacak. 2026 zor bir yıl olacak. Enflasyon baskısı azalmayacak. Zor bir yıla giriyoruz. Önümüzü görmemiz lazım. Ruslardan erken rezervasyon artıyor. Avrupa’da yaşayan Ukraynalılardan da erken rezervasyon talepleri artıyor. Avrupa, İngiltere ve Alman pazarında çift haneli büyüme gözlemlemiyoruz. Nisan ve Mayıs ayları için önlem almak zorundayız. Yılın ilk çeyreği çok zor geçiyor. 2026 zor geçecek, 2027 daha da zor olacak. Devletimizden bunu yeniden gözden geçirmelerini istiyoruz. Her şeye rağmen turizm sektörü olarak dimdik ayaktayız.’’