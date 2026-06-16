Alanya, spor turizminde 'küresel merkez' oluyor

İMAM GÜNEŞ

Turizmde yıllardır deniz, kum ve güneş üçlüsüyle öne çıkan Alanya, artık spor turizmini de ekonomisinin önemli bir ayağı haline getirmeye hazırlanıyor. Kentte son yıllarda yapılan yatırımların merkezinde yer alan Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, Dünya Voleybol Federasyonu'nun (FIVB) verdiği "Mükemmeliyet Merkezi" unvanıyla uluslararası spor takviminde daha güçlü bir konuma yükseldi. Hollanda'nın ardından bu unvanı alan ikinci tesis olan merkez, yıl boyunca uluslararası kamp ve organizasyonlara ev sahipliği yaparak Alanya'nın spor turizmindeki konumunu güçlendirecek. Belediye, turizm sektörü, iş dünyası ve spor federasyonlarının ortak çalışmasıyla şekillenen modelin, turizm hareketliliğini yılın tamamına yayması ve Alanya'nın spor ekonomisinden daha fazla pay almasını sağlaması hedefleniyor.

Bu hedef doğrultusunda Alanya'nın önünde yoğun bir takvim bulunuyor. Kent bu yıl 24 spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Uluslararası federasyonların takvimine giren organizasyonlar sayesinde sporcuların, teknik ekiplerin, ailelerin ve ziyaretçilerin oluşturacağı hareketliliğin şehir ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Toplantıda yapılan değerlendirmelerde organizasyonların oluşturacağı ekonomik hacmin uzun vadede 100 milyon Euro seviyelerine ulaşabileceği ifade edildi. Akreditasyon sertifikası ile tesisin isim sponsorluğu anlaşması, düzenlenen törenle eş zamanlı olarak imzalandı. Anlaşma kapsamında merkezin 3 yıllık isim sponsorluğunu da 23 Project üstlendi.

Spor turizminden yaklaşık 100 milyon Euro gelir bekleniyor

Düzenlenen toplantıda konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Tesisimizin ilk yılında mükemmeliyet merkezi unvanı alması ortaya koyduğumuz vizyonun doğru olduğunu gösteriyor. Hedefimiz, Alanya’yı spor turizmiyle güçlenen, planlı, nitelikli ve sürdürülebilir turizmin öne çıktığı bir şehir haline getirmek" dedi. Spor turizminin kent ekonomisine katkısına değinen Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı ve Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, şunları söyledi: “Geçen yıl iki organizasyondan yaklaşık 4,5 milyon Euro doğrudan ekonomik katkı sağladık. Bu rakam sadece görünür etki. Bu yıl 24 organizasyonla birlikte toplam ekonomik hareketliliğin 100 milyon Euro’ya yaklaşmasını öngörüyoruz.”

Uluslararası organizasyonların kent ekonomisine doğrudan katkı sunduğunu belirten Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, "Bu zorlu seneyi sporun ve bu organizasyonların katkısıyla başarıyla geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Alanya'nın dünya voleybol takviminde kalıcı bir yer edindiğini söyleyen TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, ”Spor yoluyla kentin tanıtımı paha biçilemez. Buraya gelen sporcularımız, gördükleri üst düzey misafirperverliği her seferinde dile getiriyorlar” diye konuştu.

Alanya’nın plaj voleybolu açısından son derece önemli bir destinasyon haline geldiğine dikkat çeken FIVB Gelişim Programı Hitesh Malhotra ise, “Dünya genelinde 15 Mükemmeliyet Merkezi kurmak üzere yola çıkıyoruz. Bu tesis, 220 dünya ülkesine kamp yapma imkanı sunacak” dedi.

Otellerdeki sezonluk düşüşe spor turizmi dopingi

■ Spor organizasyonlarının kent turizmine doğrudan katkı sağladığını söyleyen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, Alanya'nın yılda yaklaşık 7 milyon ziyaretçi ağırladığını belirtti. Özellikle sezonun zayıfladığı dönemlerde düzenlenen uluslararası organizasyonların otel doluluklarını artırdığını dile getiren Özcan, “Bayram tatilinin ardından düşmeye başlayan otel dolulukları, Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarla yeniden yükseldi. Genel doluluk oranları yüzde 70 seviyesinde. Spor turizmi, turizmi 12 aya yayma hedefimize önemli katkı sağlıyor” dedi.