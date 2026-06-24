Alman turist harcamalarını azaltıyor

FİKRİ CİNOKUR

Araştırma sonuçlarına göre, Alman turistlerin seyahat bütçelerinde önceliklerini yeniden şekillendirdiğini gösteriyor. Konaklama ve ulaşım gibi temel harcamalar korunurken, restoran ziyaretleri, ücretli aktiviteler, alışveriş ve destinasyon içi turlar gibi isteğe bağlı harcamalarda tasarruf eğilimi öne çıkıyor. Araştırmaya göre, Alman turistlerin 2026 yılında restoranlar, alışveriş, eğlence, aktiviteler ve geziler gibi tatil ekstralarına ayırmayı planladığı ortalama bütçe 308 Euro seviyesinde bulunuyor. Ankete katılanların yüzde 81’i ek harcamalar için 500 Euro’nun altında bir bütçe ayıracağını belirtirken, bu oranın geçen yıl yüzde 65 olduğu vurgulandı. Araştırma, özellikle düşük bütçeli Alman turistlerde artış dikkat çekiyor. Ek harcamalarını 100- 200 Euro arasında tutmayı planlayanların oranı yüzde 20,4’ten yüzde 30,4’e yükselirken, 100 Euro’nun altında harcama yapmayı hedefleyenlerin oranı ise yüzde 6,6’dan yüzde 10,7’ye çıktı. Buna karşılık 500-750 Euro arası harcama yapacağını belirtenlerin oranı yüzde 15,6’dan yüzde 8,8’e geriledi.

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Türkiye’nin güçlü ‘her şey dahil’ sisteminin, Almanların harcamalarındaki bu dönüşüm karşısında önemli bir avantaj sunduğunu belirtti.