Alman turistlerin 2025 yaz tatili için ilk tercihi Türkiye oldu

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV), Berlin'de düzenlenen Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı (ITB Berlin) kapsamında turizm verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. DRV’nin değerlendirmesine göre, Almanya’da klasik tatil paketlerine yönelik erken rezervasyonlar geçen yıla kıyasla yüzde 6 artış gösterdi.

Açıklamada, Alman turistlerin tatil için özellikle Akdeniz sahillerini tercih ettiği vurgulanırken, Doğu Akdeniz ülkelerine yönelik paket tur taleplerinin geçen yaza oranla daha da yükseldiği belirtildi.

Bu yıl yaz tatili için Almanya’dan en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri arasında Türkiye’nin 1,2 milyar Euro değer ile ilk sırada bulunduğu bildirilen açıklamada, “Özellikle aileler, çok çeşitli her şey dahil tatil seçenekleriyle Türkiye’nin satışlarını bir kez daha artırmasını sağlıyor. Bu yıl ortalamanın altında kalsa da ülke hala en popüler seyahat destinasyonları arasında ilk sırada yer alıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Almanların harcamaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 arttı

Açıklamada, Türkiye’yi İspanya, Yunanistan, Mısır, Portekiz, İtalya, Tunus, ABD, Maldivler ve Bulgaristan’ın takip ettiği aktarıldı.

DRV’ya göre, Almanlar geçen yıl seyahat için her zamankinden daha fazla harcama yaptı. Önceden rezervasyon yapılmış tüm seyahatler için Almanların harcamaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 artarak 83,4 milyar avroya yükseldi.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüm ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen Almanların seyahat ettiğini belirterek, “Seyahat bu yıl da Almanların alışveriş listesinin başında yer alıyor. Almanlar, yaz tatilleri için rezervasyonlarını geçen yıla göre daha da erkene alıyorlar.” ifadesini kullandı.

Klasik paket tatillerin popülaritesinin yeniden arttığını aktaran Fiebig, geçen yıla kıyasla yüzde 6 daha fazla kişinin erken tatil rezervasyonu yaptığını belirtti.