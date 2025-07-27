Almanya'dan Türkiye'ye yaz rezervasyonlarında dikkat çeken düşüş!

Alman seyahat analiz şirketi Travel Data + Analytics’in paylaştığı verilere göre, bu yaz Almanya’dan Türkiye’nin güney sahillerine yönelik rezervasyonlar geçen yıla göre yüzde 10 oranında düştü. Özellikle Antalya, Muğla ve çevresindeki turistik bölgelerde dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor.

Deutsche Welle'nin haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de bu düşüşü destekliyor. Haziran 2025’te otel, restoran ve benzeri hizmetlerin fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 36 oranında artış gösterdi. Fiyatlardaki bu yükseliş, yalnızca sahil kentleriyle sınırlı kalmayıp, İstanbul gibi büyük şehirlerde de hissedildi.

Türkiye ekonomisinde turizmin stratejik önemi

Turizmdeki daralma, ekonominin birçok ayağını doğrudan etkiliyor. Germany Trade & Invest (GTAI) kurumundan dış ticaret uzmanı Katrin Pasvantis, Türkiye ekonomisinde turizmin stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Turizm yalnızca döviz girdisi sağlamakla kalmaz; aynı zamanda yeme-içme, ulaşım ve perakende gibi sektörlere de canlılık verir” dedi.

Türkiye, son dönemde bu cazibesini kaybetmeye başladı

Bir dönem döviz kurlarındaki avantaj sayesinde yabancı turistler için cazip hale gelen Türkiye, son dönemde bu cazibesini kaybetmeye başladı. Ancak bu avantaj son dönemde etkisini yitirmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikası, ülkede yüksek enflasyonu beraberinde getirirken; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonu kontrol altına almak amacıyla politika faizini kademeli olarak artırarak yüzde 46’ya yükseltti.

Türk Lirası'nın değer kaybı turistler için artık ucuzluk anlamına gelmiyor

Haziran ayında resmi enflasyon oranı yüzde 35 olarak açıklanırken, bağımsız enflasyon izleme grubu ENAG, bu oranın iki katı seviyesinde olduğunu öne sürdü. Bu nedenle birçok otel ve işletme fiyatlarını Euro bazında sabitlemeye başladı. Böylece, Türk Lirası'nın değer kaybı turistler için artık ucuzluk anlamına gelmiyor.

Siyasi riskler

Ekonomik sorunlara ek olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması gibi siyasi gelişmeler, piyasalarda yeni bir tedirginlik dalgası yarattı. Commerzbank döviz stratejisti Antje Praefcke, Merkez Bankası’nın Lira'yı korumak adına döviz rezervlerini kullandığını belirtirken, rezerv seviyelerinin yeterliliği konusunda ciddi soru işaretleri olduğunu ifade etti.

"Mevcut belirsizlik ortamı, yatırım kararlarını zorlaştırıyor”

Almanya’dan Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünen şirketlerin de gelişmeleri temkinli izlediği belirtiliyor. GTAI uzmanı Pasvantis, “Şirketler öngörülebilirlik ister. Ancak mevcut belirsizlik ortamı, yatırım kararlarını zorlaştırıyor” değerlendirmesini yaptı. Uzun vadede Türkiye’nin yatırım potansiyeli güçlü olsa da, şu anda temkinli bir bekleyiş hâkim.

Bölgesel riskler

Ortadoğu’da süregelen jeopolitik risklerin de etkisiyle, bölgedeki ekonomik ve turistik faaliyetlerin baskı altında kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bu durum, hem Almanya’dan hem de diğer pazarlardan gelen turist sayılarında düşüşe yol açabilir.