Ankara Turizm Derneği'nden, "Bir gün daha Ankara kampanyası

MEHMET KAYA - ANKARA

Nisan 2026’da konaklama, yeme-içme, ulaştırma, kültür hizmetleri, tur operatörleri ve akademisyenlerden oluşan Ankara Turizm Derneği kuruldu. Faaliyetleri hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenleyen ATD Başkanı Berker Bülbüloğlu, Ankara’ya gelişlerin iş seyahatlerinde yoğunlaştığını hatırlatarak, buna turizmi de eklemek istediklerini, hem yerli-yabancı turizm amaçlı seyahatleri hem de iş için gelenlerin kalış sürelerini uzatarak merkez ve ilçeleri ziyaret etmelerini hedeflediklerini kaydetti.

“Ankara’da ve ilçelerinde çok ilgi çekici, görmeye değer yerler var. Gordion, Sakarya Meydan Savaşı bölgesi, volkanik kraterler, Beypazarı... Bütün bu yerleri gezmeye imkân sağlayan rotalar hazırlıyoruz” diyen Berker Bülbüloğlu, gastronomi, müze ve kültür açısından da zengin bir turistik potansiyel bulunduğunun altını çizdi. Derneğin bir festival hazırlığında olduğunu, sağlık ve kongre turizmi gibi geniş kapsamlı turistik operasyonlar için de çalışmalara başladıklarını belirten Bülbüloğlu, “Geniş bir alan olduğunu biliyoruz. Bu nedenle 9 komite kurduk. Her biri, belirli bir alanda çalışıyor” diye konuştu.

Ankara’nın başkent oluşundan kaynaklı olarak, bu başlıklara diplomasiyi de eklediklerini açıklayan Berker Bülbüloğlu, uluslararası kongreler için de çalışacaklarını söyledi. Ankara ilinin, Cumhuriyet’in Başkenti olarak tarihi varlığının, ilk çağlardan günümüze kadar önemli bir tarihi yerleşim olduğunu anlatan Bülbüloğlu, bunun değerlendirileceğini anlattı.

Ankara’nın konaklama, ulaştırma başta olmak üzere turizm altyapısının yeterli olduğunu belirten Ankara Turizm Derneği Başkanı Berker Bülbüloğlu, “Oteller çoğu zaman yarı kapasitede çalışıyor. Bu doluluk arttığında tüm şehir faydalanacak” diye konuştu. ATD Turizm ve Yapay Zekâ Zirvesi’nin hazırlığının tamamlandığını belirten Berker Bülbüloğlu, turizm hareketliliğinde tanıtımdan planlamaya, rezervasyona kadar yapay zekâ araçlarının kullanıldığını, bunu da Ankara’daki paydaşlara tanıtmak amacıyla zirveyi yaptıklarını kaydetti. ATD olarak gastronomi ağırlıklı bir festival için de çalıştıklarını anlatan Bülbüloğlu, bunun da 2027 içinde ilkini gerçekleştirmek istediklerini söyledi.