Antalya'da 8 ayda turist sayısı yüzde 6 düştü, gelir kaybı en az 700 milyon Euro

FİKRİ CİNOKUR

Türk turizminin lokomotifi Antalya’da yılın 8 aylık döneminde turist sayısında yüzde 6 düşüş yaşanırken, turizm gelirlerinde ise en az 700 milyon Euro kayıp olacağı öngörülüyor.

Döviz kurundaki gelişmeler, maliyetlerin çok hızlı artması ve Avrupa’da ‘Türkiye Çok Pahalı’ algısı yaratılması, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile Hürmüz Boğazı’nda ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş, yılın 8 aylık döneminde turist sayısının düşmesine yol açtı.

Türkiye’nin turizm lokomotifi Antalya’ya, Ocak-Ağustos 2026 döneminde gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüş gösterdi. Antalya’ya bu yılın 8 aylık döneminde 664 bin 530 kayıpla 10 milyon 764 bin 084 turist ziyaret etti.

Gurbetçilerde de yüzde 2 düşüş

Yurt dışında yaşayan ve tatillerini Antalya’da geçiren gurbetçilerde de yüzde 2 düşüş yaşandı. Geçen yıl 8 aylık dönemde Antalya’da 718 bin 034 gurbetçi tatil yaparken, bu dönem 706 bin 939 gurbetçi tatil tercihini Antalya için kullandı.

Öte yandan İsrail’in Filistin’e karşı savaşı ve siyasi uygulamaları nedeniyle Türkiye-İsrail ilişkilerinde gerginlik yaşanmıştı. İki ülke arasındaki yaşanan gerginliğe rağmen, yılın 8 ayında Antalya’da tatil yapan İsrailli sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artış gösterdi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş, Türk turizmine de olumsuz yansıdı. Yılın 8 aylık döneminde Antalya’ya gelen İranlı turist sayısında yüzde 73 düşüş yaşandı. Antalya’ya bu dönemde 25 bin 175 İranlı turist ziyaret etmedi.

Komşusu Ukrayna ile savaşta olan Rusların tercihi yine Antalya oldu. Savaşa rağmen Antalya’ya gelen Rus turist sayısı geçen yılki rakamlarını korudu. 2026 yılı 8 ayında Rusya’dan Antalya’ya 2 milyon 172 bin Rus turist geldi.

Ukraynalılar da komşuları Ruslar gibi Antalya’dan vazgeçemiyor. Uzun dönemdir Rusya ile savaşta olmasına rağmen, Antalya’ya gelen Ukraynalı turist sayısı yüzde 5 artış gösterdi. Ukrayna’dan Antalya’ya 306 bin 795 turist geldi.

8 aylık gelir kaybı

Türkiye turizm gelirinin üçte birini karşılayan Antalya’da yılın 8 aylık dönemindeki turist sayısındaki düşüş, turizm gelirlerine de yansıdı. Turizm sektör temsilcilerine göre, turizm gelir kaybının bazı hesaplamalara göre, en az 600 ile 700 milyon Euro arasında tahmin ediliyor.

MK Group Turizm Yatırımları ve Marka Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Korhan Alşan, Antalya’ya geçen yıl 17,5 milyon ziyaretçiden 17 milyar doların üzerinde turizm geliri sağlandığını anımsattı. 2026’nın ilk yarısında Türkiye genelinde kişi başı harcamanın yaklaşık 1.020 dolar olduğuna dikkat çeken Alşan, ‘’Ben gelir kaybının yuvarlak 600 milyon dolar civarı derim. Ancak ziyaretçi kaybı ile gelir kaybı birebir aynı değildir. Türkiye genelinde ikinci çeyrekte ziyaretçi sayısı yüzde 5,1 azalırken turizm geliri yalnızca yüzde 2,6 geriledi. Kişi başı harcama artışı, kaybın bir bölümünü dengeledi. Bu nedenle Antalya açısından fiili gelir kaybının 350-500 milyon dolar bandında kalması daha olasıdır’’ dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu da yıl sonu itibarıyla Antalya’ya gelmeyecek turist sayısının 1 milyonu bulabileceğine dikkat çekti. Saatçioğlu, ‘’Yıl sonu itibarıyla en az 1 milyon turist kayıp öngörülüyor. Bu kişiler ortalama 7 gün kalsa günlük 100 Euro’dan 700 milyon Euro kayıp olacak. Bu sadece otellerde, dışardaki kişi başı harcamalar hariç’’ diye konuştu.

NBK Touristik Genel Müdürü ve Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz da, turist sayısındaki yüzde 6’lık düşüş nedeniyle turizm gelirlerindeki kayıpta, doğrudan uçak, otel paket turları ile bireysel harcamaların dikkate alınması gerektiğini söyleyerek, “Avrupa’da paket tur fiyatları ortalama 800 Euro. Yılın 8 aylık döneminde edindiğim verilere göre, Antalya’ya 672 bin turist gelmemiş, başka ülkelere gitmiş. Gelmeyen turist sayısı yanında, kişisel harcamaları da katarsak Antalya olarak yaklaşık 620 milyon Euro turizm gelirinden olduk’’ dedi.

Uyarıları doğru okumalı

Turizmde 2022-2024 döneminin büyüme, 2025 duraklama, 2026’nın da gerileme yılı olduğuna dikkat çeken Yavuz, şöyle devam etti: ‘’Sektörün ana kaynak pazarlarındaki düşüş dikkat çekiyor. Almanya ve İngiltere gibi Antalya'nın en önemli pazarlarındaki düşüş ivmesi dikkat çekici. Polonya ve Hollanda'nın da tabloya eklenmesiyle Avrupa pazarları Antalya için S.O.S. veriyor. En önemli beş pazarın dördünde kayıp yaşanıyor. Yalnızca Rusya, Ukrayna, Macaristan ve Özbekistan'da artış görülüyor.’’

Türkiye, dünyada 5. sırada

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, küresel turizmde rekabette kuralların değiştiğini söyledi. Sektörün artık ziyaretçi sayısından ziyade yaratılan ekonomik değere ve destinasyon yönetimine odaklanması gerektiğini belirten Kavaloğlu, ‘’Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) verilerine göre, Türkiye turizmi geçen yıl ülke ekonomisine toplam 170 milyar dolar katkı sağladı. 79 milyar dolarlık uluslararası ziyaretçi harcamasıyla Türkiye, dünyada 5. sıraya yerleşti. Toplam turizm ekonomisi büyüklüğünde ise küresel çapta 14. sırada bulunuyor’’ dedi.

ATSO Başkanı Hacısüleyman: Fiyatlarda erozyon yarattık

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman da turizmde yılın 8 aylık döneminde Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 6 düşüş yaşadığına dikkat çekti. Hacısüleyman, "Yıl sonu sayısal olarak rakamları tuttursak bile cirosal bazda, Antalya olarak elde ettiğimiz gelirden çok fazla bir erozyon yarattık. Kötü mü yaptık? Hayır. Yapmasaydık kaç kişi gelirdi bilemiyorum. Yaptık, bu kadar kişi geldi. Bazen de buna bile şükür demeniz gerekiyor" dedi.