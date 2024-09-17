Antalya'nın ünlü oteli icradan satışa sunuldu

17 Nisan’da Alanya’da bulunan Azur Resort Oteli 107 milyon liradan satışa çıkan Şanlı’nın şimdi de Manavgat’ta bulunan 313 odalı Throne Beach Resort oteli de 536 milyon muhammen bedelle açık artırma usulüyle satılacak. Şanlı’nın otelinin satışında alacaklı olan ise Halk Bankası.

İhale bülteninde yayınlanan ilanda şu bilgilere yer verildi:

Antalya'nın manavgat ilçesi Örenşehir Mahallesi 162 ada 1 parselde faaliyette olan 5 yıldızlı son olarak Throne Nilbahir Resort Spa Hotel Manavgat ( Throne Beach Resort & SPA ) ismiyle faaliyet gösteren tesis Manavgat İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı.

313 odası bulunan, bin 131 metrekarelik arsası ile birlikte 536 milyon 694 bin TL muhammen bedelle icradan satışa çıkarılan son olarak Throne Nilbahir Resort Spa Hotel Manavgat ( Throne Beach Resort & SPA ) ismi ile faaliyet gösteren otelin satışı için ihale düzenlenecek.

Son olarak Throne Nilbahir Resort Spa Hotel Manavgat (Throne Beach Resort & SPA) ismiyle faaliyet gösteren otelde 313 oda bulunuyor.

Otelin satışı için ilk ihale 10 Ekim 2024 tarihinde saat 13.33’te, ikinci ihale 7 Kasım 2024’te aynı saatte gerçekleştirilecek.