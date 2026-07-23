Aqua Fantasy’den ailelere yeni nesil tatil: Well-being, eğlence ve uygun bütçe bir arada

Ege’nin kültür ve kıyı turizmini aynı rotada buluşturan Selçuk-İzmir hattı, yüksek sezonda yerli ve uluslararası pazarlardan ilgi görmeye devam ediyor. Selçuk’un Pamucak sahilinde faaliyet gösteren Aqua Fantasy Aquapark Hotel & Spa da su parkı ve konaklama deneyimini, Efes’in oluşturduğu güçlü destinasyon değeriyle bir araya getirerek bölgenin çok yönlü turizm kimliğini destekliyor.

Tesisin farklı pazarlardan tercih edilmesinde aile odaklı tatil olanakları, kıyı deneyimi ve kültürel miras rotalarına yakınlık birlikte rol oynuyor. UNESCO Dünya Mirası Efes’in uluslararası ölçekte taşıdığı bilinirlik, Selçuk’un yalnızca yaz tatili için değil; tarih, kültür ve sürdürülebilir destinasyon deneyimi arayan ziyaretçiler açısından da görünürlüğünü artırıyor.

Aqua Fantasy Aquapark Hotel & Spa Yönetim Kurulu Başkanı C. Rumi Doğay, yüksek sezona ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Yüksek sezonda yerli misafirlerimizin yanı sıra farklı uluslararası pazarlardan Aqua Fantasy’ye yönelen talebi, yalnızca tesisimize dönük bir tercih olarak değerlendirmiyoruz. Bu ilgi; Efes’in dünyaya açılan güçlü hikâyesini, Pamucak sahilinin doğal çekiciliğini ve aile tatiline yönelik ürün çeşitliliğini aynı destinasyonda buluşturan Selçuk-İzmir hattının değerini gösteriyor. Tatil anlayışımızda well-being ve longevity kavramlarını bir sağlık vaadi olarak değil; misafirlerin iyi hissetmesine, dinlenmesine, hareket etmesine, yenilenmesine ve ailesiyle nitelikli zaman geçirmesine alan açan dengeli bir deneyim çerçevesinde ele alıyoruz. Eğlence ile dinlenmeyi aynı tatil kurgusunda buluşturuyoruz" dedi.”

Eğlence, dinlenme ve ailece nitelikli zaman bir arada

Aqua Fantasy’nin tatil yaklaşımı, su parkı ve aile eğlencesini dinlenme, hareket ve yenilenmeye ayrılan zamanla dengeleyen bir deneyim üzerine kuruluyor. Well-being ve longevity kavramları bu yaklaşımda tıbbi bir sonuç veya sağlık garantisi anlamına gelmiyor; tatilden iyi hissetmiş, dinlenmiş ve aile bağlarını güçlendiren anılarla dönmeye odaklanan bir yaşam kalitesi perspektifini ifade ediyor.

Tesisin ailelere yönelik konumlandırması, yüksek maliyetli lüks tatil seçenekleri karşısında bütçe dengesini gözeten, buna karşılık farklı yaş gruplarına hitap eden kapsamlı olanakları bir araya getiren bir alternatif sunma hedefini taşıyor. Farklı ihtiyaçlara yanıt veren yüksek konforlu oda seçenekleri ile özenle tasarlanan gurme mutfak deneyimi; dinlenme, yenilenme ve ailece geçirilen nitelikli zamanı tamamlayan konaklama yaklaşımının parçası olarak öne çıkıyor. Bu yaklaşım belirli bir fiyat, tasarruf oranı veya maliyet iddiasına dayanmadan; tatil bütçesi ile deneyim çeşitliliği arasında güçlü bir değer dengesi kurma mesajı üzerinden ifade ediliyor.

Efes’in çekim gücü, destinasyon çeşitliliğiyle tamamlanıyor

Selçuk; Efes başta olmak üzere kültürel mirası, kıyı hattı ve farklı tatil motivasyonlarına yanıt veren ürün yapısıyla İzmir turizminin uluslararası vitrininde öne çıkıyor. Bölgenin sürdürülebilir turizm alanındaki görünürlüğü de bu potansiyeli destekliyor; Selçuk’un projeleri Green Destinations Top 100 seçkisine girerek destinasyon yönetimi yaklaşımının uluslararası platformlarda karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Aqua Fantasy Aquapark Hotel & Spa’nın uluslararası kanallarda aldığı Zoover Awards 2025 Gümüş Ödülü ile Jet2holidays Quality Award 2025 de tesisin farklı kaynak pazarlarda görünürlüğünü destekleyen göstergeler arasında yer alıyor. Tesis ayrıca 2024/2025 döneminde Green Key ve Great Place To Work® belgelerine sahip bulunuyor.

Selçuk-İzmir hattının uluslararası turizm potansiyeline de dikkat çeken C. Rumi Doğay, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Sektörün, tatili yalnızca erişilmesi zor maliyetlerle tanımlayan bir anlayışa yönelmesi turisti kaçırma riski taşır. Milyon TL’lik tatil anlayışıyla turisti kaçırırız. Ailelerin tatil kararlarında bütçenin karşılığında elde edilen deneyimin kapsamı da belirleyici oluyor. Aqua Fantasy’de her sene yerli ve yabancı misafirlerimize bütçe dostu, nitelikli tatil deneyimi sunuyoruz. Farklı yaş gruplarına hitap eden eğlence, dinlenme ve hareket olanaklarını tek tatil deneyiminde buluşturarak ailelere ulaşılabilir bir değer önerisi sunmayı önemsiyoruz. Selçuk’un önündeki fırsat da tek bir turizm ürününe bağlı kalmadan destinasyon çeşitliliğini güçlendirmektir. Efes’in kültürel mirası, kıyı turizmi, aile ve eğlence odaklı konaklama seçenekleri ile sürdürülebilirlik yaklaşımı birlikte anlatıldığında bölge, uluslararası ziyaretçi açısından daha bütünlüklü bir seyahat önerisi sunuyor. Yerel paydaşlarla birlikte Selçuk’un ve İzmir’in uluslararası turizm markasına kalıcı katkı sağlamayı önemsiyoruz" şeklinde konuştu.”

Doğay, yüksek sezondaki talebin hizmet kalitesi, insan kaynağı ve destinasyon iş birliğiyle sürdürülebilir bir değere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Tesis, sezon boyunca farklı misafir profillerine yönelik deneyimini geliştirirken Selçuk-İzmir hattının uluslararası tanıtımına katkı sunmayı hedefliyor.