"Aqua Kıtalar Akvaryumu" Kocaeli turizmini canlandırdı

SABİHA TOPRAK - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi içinde hayata geçirilen Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, açılışının ardından kısa sürede yoğun ilgi görerek kentin yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Sosyal yaşamı ve turizm hareketliliğini artırması hedeflenen tesis, modern tasarımı ve kapsamlı içeriğiyle Kocaeli’nin turizm vizyonuna yeni bir boyut kazandırıyor.

Toplam 2 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olan ve yaklaşık 700 milyon liralık yatırımla kurulan tesiste 40 farklı akvaryum bulunuyor. 1 milyon 300 bin litreyi aşan su kapasitesine sahip akvaryumda, beş kıtadan 60’ın üzerinde su canlısı yer alıyor. Köpekbalıkları, vatozlar, aslan balıkları ve çeşitli egzotik türler, ziyaretçilere su altı ekosistemini farklı coğrafyalar üzerinden deneyimleme imkânı sunuyor.

Tatlı su tüneliyle dikkat çekiyor

Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan zeminden başlayan tatlı su tüneli konseptiyle dikkat çeken tesis, özellikle çocuklar için eğitici bir deneyim alanı oluştururken, aileler için de yeni bir sosyal yaşam noktası işlevi görüyor. Ziyaretçilerin su altı ekosistemini farklı kıtalar üzerinden deneyimleyebilmesine imkân tanıyan konseptiyle dikkat çeken Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, sadece bir gezi alanı değil aynı zamanda farkındalık oluşturan bir eğitim alanı olarak da değerlendiriliyor. Tesisin, özellikle öğrenci grupları ve okul ziyaretleri için ilerleyen süreçte önemli bir destinasyon haline gelmesi bekleniyor. Akvaryumun, ilerleyen dönemde okul grupları ve eğitim amaçlı ziyaretler için de önemli bir destinasyon haline gelmesi bekleniyor.

Çevre illerden ziyaretçi akını

Kentte son yıllarda hayata geçirilen büyük ölçekli kamusal yatırımların bir devamı olarak değerlendirilen proje, yalnızca Kocaeli merkezli bir çekim noktası olmanın ötesine geçerek bölgesel turizme de katkı sağlıyor. Çevre illerinden gelen ziyaretçi akışı, tesisin Marmara Bölgesi genelinde yeni bir turizm durağı haline gelmesini sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Akvaryumumuz, bir kıtalar akvaryumu. Güney Amerika’dan, Asya'dan, Afrika'dan, Avustralya'dan, Avrupa'dan örnekler var. 2 bin 800 metrekarelik bir kapalı alana sahip. 40 adet akvaryumu var. Hepsinin toplam su kapasitesi 1 milyon 300 bin litrenin üzerinde. Köpekbalığından vatozuna, aslan balığına kadar çocuklarımızın keyifle izleyeceği 60’tan fazla su canlısı bulunuyor. Hafta sonu açtığımız akvaryum çocuklarımız için, aileler için bir dinlenme merkezi olacak. Yanındaki fonksiyonlarla birlikte tam bir sosyal yaşam alanı olacak” ifadelerini kullandı.